Los cocineros de 'Masterchef' coinciden: "Los pimientos de bote no se mejoran con azúcar; confítalos en aceite"

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Conseguir unos pimientos del piquillo jugosos y brillantes no depende de utilizar ingredientes secretos, sino de respetar el proceso a seguir a la hora de prepararlos. Se deben cocinar lentamente para eliminar parte de su humedad sin llegar a freírlo y terminar la preparación en el horno con su propio jugo.

Así lo destacan los cocineros de MasterChef como Jordi Cruz, que ha explicado cómo preparar los mejores pimientos del piquillo, y así lo muestra en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram (@jordicruzoficial) en el que le acompaña el creador de contenido Ibai Llanos.

El miembro del jurado del talent culinario de TVE tiene muy claro que la clave está en respetar el producto, cocinarlo con calma y concentrar todo su sabor. Lo que tiene claro el chef catalán es que es imprescindible tener una buena materia prima.

Según explica, la calidad del pimiento marca el resultado final y un buen pimiento del piquillo aporta más sabor, más textura y un dulzor natural que se intensifica durante la cocción.

Pimientos del piquillo asados al estilo de Jordi Cruz Pimientos del piquillo de buena calidad

Líquido de conservación de los pimientos

Aceite suave

Sal Paso 1 Escurrir los pimientos, reservando el líquido de conservación. Paso 2 Introducir los pimientos en un cazo con abundante aceite suave y cocinarlos a 70-80 ºC durante 20 minutos, sin superar los 90 ºC. Paso 3 Escurrir de nuevo los pimientos para eliminar el exceso de aceite. Paso 4 Colocarlos bien extendidos sobre una bandeja de horno. Paso 5 Añadir una pizca de sal y repartir por encima el líquido de conservación reservado. Paso 6 Hornear a 140 ºC durante unos 40 minutos, hasta que los pimientos adquieran una textura melosa y un sabor más concentrado. Paso 7 Servir como guarnición, tapa o acompañamiento de carnes, embutidos, quesos o bocadillos.

Beneficios del pimiento

El pimiento del piquillo es un ingrediente habitual tanto en la alta cocina como en las tapas más emblemáticas de la gastronomía española, pero además del sabor que aporta, tiene varias propiedades para la salud destacadas que, sin embargo, son desconocidas por la mayoría.

Para empezar, hay que destacar que es un alimento que ayuda a cuidar del corazón de forma natural. Lo consigue gracias a un perfil nutricional equilibrado, en el que destaca su alto contenido en potasio.

Este mineral ayuda a regular la presión arterial al contrarrestar el efecto del sodio en el organismo, además de mejorar la función muscular y favorecer la excreción de líquidos retenidos.

Además, el pimiento del piquillo reduce el colesterol y los triglicéridos. Al ser naturalmente rico en fibra soluble, contribuye a reducir la absorción intestinal de colesterol LDL (colesterol “malo”) y a mejorar el tránsito digestivo.

También son ricos en antioxidantes naturales, como carotenoides y vitamina C, que previenen la oxidación del colesterol, evitando que se adhiera a las arterias. Estos compuestos, en conjunto, consiguen mejorar el perfil lipídico en sangre y reforzar el sistema cardiovascular frente al estrés oxidativo.

Este alimento es rico en vitaminas y compuestos bioactivos, especialmente en vitaminas A, C, E, carotenoides y licopeno, lo que contribuye a la regeneración celular, protección ocular, a reforzar el sistema inmunológico y a prevenir el envejecimiento, entre otros.

Los compuestos fenólicos presentes en el pimiento del piquillo destacan por su capacidad para neutralizar radicales libres, reducir la inflamación crónica y por inhibir el crecimiento y la proliferación de células cancerosas.

A todo ello hay que sumar sus propiedades digestivas, contribuyendo a regular el tránsito intestinal y a proporcionar saciedad prolongada gracias a su alto contenido en fibra. También estimula la secreción gástrica, contribuyendo a disfrutar de un mayor bienestar digestivo.

Estos pimientos también ayudan con vitaminas esenciales que refuerzan el sistema inmunológico y cuidan de la piel, protegiéndola frente a agresiones externas como radiación solar o contaminación, entre otros.

De esta manera, nos encontramos ante un alimento que no solo es muy sabroso, sino que también tiene mucho que aportar a nuestra salud.