Los cocineros andaluces coinciden: "El mejor gazpacho no se hace solo con tomate y pan, mejora si añades unas fresas"

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En España sabemos que cuando suben las temperaturas, pocos platos sientan mejor y son tan reconfortantes como un buen gazpacho. Refrescante, ligero y lleno de vitaminas, se convierte en uno de los imprescindibles de cualquier verano.

Sin embargo, más allá de la receta tradicional andaluza, existen versiones que han conseguido hacerse un hueco en las mesas por su sabor sorprendente y su capacidad para conquistar incluso a quienes no son amantes de las sopas frías.

Una de las más sorprendentes es el gazpacho de fresas, una alternativa que combina las verduras clásicas con una de las frutas estrella de la temporada.

El resultado es una receta colorida, aromática y con un toque ligeramente dulce que la convierte en una opción perfecta para los días de calor.

La combinación es única. Las fresas aportan frescor, un punto afrutado muy agradable y una acidez suave que encaja a la perfección con el tomate, el pepino y el aceite de oliva virgen extra.

Una versión diferente

Aunque pueda parecer una mezcla un tanto arriesgada el hecho de combinar frutas y verduras en las sopas frías, lleva años formando parte de la cocina mediterránea. Melocotones, cerezas, sandía o mango son algunos de los ingredientes que se han incorporado al gazpacho tradicional para darle nuevos matices.

En el caso de las fresas, el equilibrio resulta especialmente interesante porque comparten ciertas notas ácidas con el tomate y aportan un dulzor natural que suaviza el conjunto.

Además, se trata de una elaboración muy fácil de preparar y que puede convertirse en una buena forma de introducir este tipo de recetas a los más pequeños de la casa, que suelen aceptar mejor los sabores ligeramente afrutados.

Otra de sus ventajas es que conserva gran parte de los beneficios nutricionales de los ingredientes frescos. El tomate y las fresas son ricos en antioxidantes, mientras que el aceite de oliva virgen extra aporta grasas saludables características de la dieta mediterránea.

Cómo servirlo

La clave para disfrutar de este gazpacho está en servirlo muy frío. De hecho, cuanto más tiempo repose en la nevera, más se integrarán los sabores y más refrescante resultará.

Para acompañarlo, lo mejor es apostar por ingredientes sencillos que no resten protagonismo al sabor de las fresas. Unos dados de tomate o pequeños trozos de la propia fruta funcionan perfectamente como guarnición.

También puede decorarse con una fresa entera colocada en el borde del vaso, un detalle sencillo que aporta un toque elegante y muy veraniego.

Gazpacho con fresas

Se trata de una receta sencilla, saludable y llena de sabor que demuestra que el gazpacho todavía tiene mucho margen para reinventarse cada verano.

Si quieres sorprender a tu paladar o a tus próximos comensales, aquí te dejamos los ingredientes y la receta, paso a paso, de esta sopa fría que pocos conocen pero que a todos conquista.

Ingredientes para gazpacho con fresas 500 g de tomates maduros

500 g de fresas

1/2 pepino

1/2 pimiento verde

50 g de pan de hogaza

90 ml de aceite de oliva virgen extra

20 ml de vinagre de Jerez

Sal al gusto

Agua fría al gusto para ajustar la textura Paso 1 Lava y trocea los tomates, el pepino pelado y el pimiento verde. Paso 2 Coloca las verduras en un recipiente junto con el pan humedecido, el vinagre y una pizca de sal. Paso 3 Deja reposar la mezcla durante unos 30 minutos para que los sabores se integren. Paso 4 Retira el pedúnculo de las fresas, córtalas y añádelas al resto de ingredientes. Paso 5 Tritura todo hasta obtener una mezcla homogénea. Paso 6 Incorpora el aceite de oliva poco a poco mientras sigues batiendo para conseguir una textura más cremosa. Paso 7 Si es necesario, añade agua fría hasta lograr el espesor deseado. Paso 8 Pasa la mezcla por un colador fino para eliminar semillas y pieles. Paso 9 Guarda el gazpacho en la nevera hasta que esté muy frío. Paso 10 Sirve acompañado de fresas en dados, tomate picado o unos pequeños picatostes.

El resultado es increíble, no solo por el factor sorpresa de las fresas, sino también por lo refrescante y delicioso que está esta receta que no deja indiferente a nadie.