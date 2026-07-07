La ensaladilla rusa está bien pero Conchita, cocinera de 83 años, tiene una receta mejor: "Le echo jamón york y tomates cherry"

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La ensaladilla rusa es uno de esos platos que forman parte de la cultura gastronómica española. Resulta difícil encontrar un bar, un restaurante o una comida familiar de verano en la que no aparezca esta receta elaborada a base de patata, huevo, verduras y una generosa cantidad de mayonesa.

Sin embargo, aunque es una preparación muy apreciada, no se trata precisamente de una opción ligera. La mayonesa, ingrediente fundamental para conseguir su textura cremosa y característica, incrementa notablemente el aporte calórico del plato. Por eso, los expertos recomiendan consumirla con moderación, especialmente cuando forma parte habitual de la dieta.

Afortunadamente, existen alternativas que permiten disfrutar de sabores similares sin renunciar a la frescura que tanto apetece durante el verano. Una de ellas es la ensaladilla piamontesa que ha compartido Conchita Polo, una cocinera de 83 años que se ha ganado el cariño de miles de personas en redes sociales gracias a sus recetas sencillas, tradicionales y llenas de sentido común.

La alternativa italiana a la ensaladilla

Conchita Polo forma parte de Maximiliana, una startup aragonesa especializada en teléfonos móviles para personas mayores que ha encontrado en TikTok una forma muy especial de conectar con varias generaciones.

A través de sus vídeos comparte recetas tradicionales, consejos de cocina y pequeños trucos acumulados durante décadas entre fogones. Su naturalidad y cercanía han convertido sus publicaciones en un fenómeno que acumula miles de visualizaciones.

En una de sus últimas recetas, la cocinera ha compartido una de sus alternativas favoritas a la ensaladilla rusa, la ensaladilla piamontesa, una preparación originaria de la región del Piamonte que, aunque comparte algunos ingredientes básicos con la receta española, presenta una personalidad propia.

A simple vista ambas elaboraciones pueden parecer muy similares: las dos utilizan patata cocida como base y cuentan también con huevo entre sus ingredientes principales. Sin embargo, la receta italiana introduce elementos que transforman por completo el resultado final.

La presencia de tomates cherry aporta frescura, jugosidad y un toque de color que no suele encontrarse en la versión tradicional, mientras que los pepinillos agridulces refuerzan los contrastes de sabor y proporcionan una sensación mucho más ligera en boca.

Otra diferencia importante se encuentra en la parte proteica.

Mientras que la ensaladilla rusa suele incorporar atún, esta variante apuesta por el jamón cocido, un ingrediente suave que combina especialmente bien con los matices ácidos de los pepinillos y la mostaza, creando un conjunto equilibrado para los meses de calor.

De todos los elementos, el aliño es uno de los aspectos que más distinguen a esta receta. Aunque mantiene la mayonesa como elemento principal, la incorporación de mostaza permite intensificar el sabor sin necesidad de aumentar la cantidad de salsa.

Esto ayuda a conseguir una preparación menos pesada y con una sensación más fresca que la de muchas ensaladillas tradicionales cargadas de mayonesa. La receta, además, es tan sencilla que puede prepararla incluso quien no tiene demasiada experiencia en la cocina.

Ingredientes 2 patatas medianas. 5-6 pepinillos agridulces. 100 g de jamón de York (de calidad, en dados). 3 huevos. 7-8 tomates cherry. 3 cucharadas de mayonesa. 1 cucharadita de mostaza. Sal al gusto. Paso 1 Lava bien las patatas y cuécelas con la piel en agua con sal durante unos 15 minutos, o hasta que estén tiernas. Déjalas enfriar, retírales la piel y córtalas en cubos.. Paso 2 Mientras tanto, cuece los huevos durante 10 minutos. Una vez fríos, pélalos y reserva uno para la decoración final. Los otros dos córtalos en dados. Paso 3 Pica los pepinillos y el jamón de York en trozos pequeños. Corta también los tomates cherry por la mitad. Paso 4 Coloca en un recipiente amplio la patata, los pepinillos, el jamón, los huevos troceados y los tomates. Mezcla todos los ingredientes. Paso 5 Para el aliño, combina la mayonesa con la mostaza hasta obtener una salsa homogénea. Ajusta el punto de sal si lo consideras necesario. Paso 6 Vierte el aliño sobre la ensalada y mezcla con cuidado para evitar que la patata se rompa. Paso 7 Sirve bien fría y termina decorando con el huevo reservado cortado en láminas. Si lo deseas, añade algunos tomates cherry extra para darle un toque más vistoso.

Beneficios nutricionales

Desde el punto de vista nutricional, la ensaladilla piamontesa también presenta algunas ventajas interesantes. Los tomates cherry aportan vitaminas, antioxidantes y agua, algo especialmente valioso durante el verano.

Los pepinillos, por su parte, añaden sabor con muy pocas calorías, mientras que el jamón cocido proporciona proteínas que contribuyen a aumentar el poder saciante del plato.

Además, la combinación de ingredientes consigue un equilibrio muy atractivo entre cremosidad, acidez y frescura.

La patata aporta la textura suave característica de las ensaladillas, el huevo suma consistencia, los tomates introducen un punto refrescante y la mostaza aporta un ligero toque picante que rompe la monotonía de sabores.