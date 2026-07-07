Celia, autónoma en España: "Facturé 17.000 € y me quitaron 4.000 €; tengo otro trabajo para poder vivir"

Los trabajadores autónomos en España tienen que lidiar con una carga fiscal elevada, sobre todo si se compara con la situación de otros profesionales por cuenta propia en otros países de la Unión Europea.

En este sentido, España se sitúa por encima de la media europea, provocando que el colectivo se haya pronunciado en contra en reiteradas ocasiones. En este sentido, una joven llamada Celia, que trabaja como creadora de contenido en redes sociales (@pasionxcomer), ha publicado en TikTok un vídeo en el que analiza sus ingresos como autónoma.

En esa publicación ha hablado de su experiencia tras cumplir un año con esta actividad profesional. Con este vídeo ha querido mostrar la situación real de los autónomos, con unas cifras que considera "bastante carentes", y ayudar a otros jóvenes españoles que quieran emprender.

Una situación abusiva

Celia ha explicado que, tras un año como autónoma, ha hecho balance, indicando que facturó 17.946 euros, pero que lo realmente importante "no es lo que he facturado, sino lo que realmente he ganado, quitados los gastos de asesoría, impuestos y autónomos".

La creadora de contenido se queja de que "me quitaron 4.556 euros", por lo que se llevan un buen porcentaje de su facturación, y recalca que "gracias a Dios tengo mi trabajo por cuenta ajena y nunca me he dedicado solo a ser autónoma, porque si no ya os digo que estaría pasando hambre".

A la hora de desglosar sus gastos, Celia ha explicado que ha tenido que gastar 701,8 euros en asesoría, incluyendo los 120 euros de apertura de cuenta de asesoría y una cuota mensual de 44,40 euros.

De esta manera, la joven sigue un procedimiento de lo más habitual entre los autónomos, que optan por ponerse en las manos de un asesor cuando se dan de alta en este régimen. Esto es principalmente porque, frente al complejo sistema fiscal y los distintos trámites administrativos, su figura es imprescindible para evitar errores e incluso ahorrar.

Continuando al hablar de sus gastos, Celia explica que en la cuota de autónomo tuvo que gastar unos 1.086 euros, en su caso menos de lo habitual porque "tengo la cuota reducida por el primer año y estoy pagando entre 86 y 87 euros al mes, no sé si me la van a mantener este segundo año".

Por este motivo, recalca que, si perdiese la cuota reducida, el importe a gastar en la cuota de autónomos prácticamente se duplicaría. Lejos de quedar ahí los gastos, la creadora de contenido habla del IVA, que es "el hachazo que te pegan cada 3 meses".

Al hacer sus cálculos, explica que "fueron 2.769 euros en un año y es que cada trimestre yo veía volar de la cuenta por lo menos 400 euros, 500 euros", se lamenta, al mismo tiempo que indica que tuvo que pagar 2.769 euros en el IVA, "como si no estuviéramos ya pagando por otro lado otras cosas".

Un beneficio neto por debajo del SMI

Celia calculó su beneficio neto como autónoma a final de su primer año como profesional por cuenta propia, asegurando que este ha alcanzado los 13.338 euros, lo que supone una cifra que se encuentra por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

Actualmente, el SMI se encuentra cifrado en 16.576 euros brutos anuales, por lo que la joven creadora de contenido se encuentra aún alejada de esta cifra. Se lamenta de la dificultad que encuentran los profesionales para poder vivir bien al tener que pagar tanto dinero por trabajar.

"Es bastante carente como para mantener una vida, pagar una hipoteca, una casa, un piso, un coche, cualquier gasto de una persona adulta normal", comenta.

No le falta razón a Celia si tenemos en cuenta que el coste de vida promedio en España, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se sitúa en torno a los 13.626 euros al año por persona, incluyendo vivienda.

Si nos basamos en estos datos, un trabajador con unos ingresos semejantes tendría realmente complicado poder ahorrar y estaría teniendo un nivel de vida muy justo en el terreno económico.

Es por este motivo por el que ella misma recalca en su publicación que en su caso tiene la suerte de tener una nómina estable y que la labor de creadora de contenido sea un añadido en su vida, de modo que se traduce en "un extra que al final son 1.000 y pico de euros más todos los meses".

Pese a todo, no dudó a la hora de hablar de aquellos autónomos o negocios que comienzan su andadura con una baja facturación como la suya, y que se encuentran en una situación compleja a nivel económico.

"En resumen, este año he facturado 17.946 euros, de los cuales, entre unas cosas y otras, me han quitado 4.556 euros", indica una Celia que aprovechó para mostrar su convencimiento de que nos encontramos ante una situación abusiva para los profesionales por cuenta propia.

Actualmente, uno de cada tres autoempleados (casi 1,3 millones de personas) declara que gana el equivalente al salario mínimo interprofesional o menos, mientras que hay un grupo menor (algo más de medio millón de personas) que declara ganar más de 3.500 euros al mes.

Asimismo, otra parte de los autónomos confiesa tener unos ingresos por debajo del SMI, y si se compara con el salario medio del país, hasta el 62% de los autónomos cobra por debajo de este, cifrado en unos 27.480 euros.