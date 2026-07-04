Alemania da una lección a España: la ensaladilla rusa no se prepara con mayonesa, se adereza con caldo de carne y mostaza

La tradicional ensalada de patata alemana, uno de los platos más conocidos y versátiles de su gastronomía. E.E.

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En España, la ensaladilla rusa es uno de los platos por excelencia del verano, aunque en cada casa se prepara de una forma diferente. A pesar de ello, todas parten de una misma base: patata cocida, mayonesa y una combinación de ingredientes que pocas veces se discute.

La mayonesa es clave, ya que aporta cremosidad y sirve para ligar los ingredientes, además de crear una textura fría y compacta que hace que se convierta en un bocado para muchos irresistible.

Fuera de España existen interpretaciones de este plato que son muy diferentes, y para muchos Alemania da una lección a España, ya que, en este país, sobre todo en el sur, donde se prepara la tradicional Kartoffelsalat, una ensaladilla rusa que no se prepara con mayonesa, sino que se adereza con un aliño con caldo de carne, mostaza y vinagre.

Si bien es cierto que en el norte de Alemania también hay versiones con mayonesa, que se parecen más a la española, en el sur se apuesta por una receta muy diferente que se basa precisamente en el calor del caldo y la absorción de la patata.

Mayor protagonismo para la patata

Una de las mayores diferencias de la preparación del sur de Alemania con respecto a la ensaladilla rusa que se prepara en España, en la que los ingredientes se mezclan con mayonesa formando una masa homogénea, es que la alemana da mayor protagonismo a la patata, permitiendo que el aliño penetre en su interior.

La preparación alemana comienza con patatas cocidas con piel que se cortan en rodajas cuando aún se encuentran calientes, facilitando de esta manera que puedan absorber el caldo inmediatamente y que cambie su textura de forma radical.

El aliño es una combinación de caldo de carne, vinagre y mostaza, creando una salsa ligera que se emulsiona gracias al almidón liberado por la patata caliente. De esta manera, se consigue un plato más fresco y con sabores más intensos, además de una textura menos densa que en la versión tradicional española.

También cambian los acompañamientos, y es que, a diferencia de lo que sucede en España, donde habitualmente se añaden huevo, aceitunas o atún, en Alemania se agregan pepinillos, bacon crujiente o cebolla.

Otra diferencia radica en que la ensaladilla española se sirve muy fría, mientras que la alemana se consume templada o a temperatura ambiente, de manera que se consigue realzar de esa forma el aroma del aliño.

En cualquier caso, preparar la versión alemana en casa es sencillo y se basa en la técnica de las patatas calientes y el aliño inmediato. La clave está en verter el caldo hirviendo sobre las patatas recién cortadas, de manera que pueda absorber el sabor y crear una emulsión natural sin necesidad de utilizar mayonesa.

El resultado de la preparación es una ensalada aromática y ligera, con una textura y sabor muy diferente a la elaboración tradicional española.