Laura Lobo, abogada: "Que un hijo haya vivido en una casa de sus padres no significa que haya recibido un adelanto de la herencia"

Comprar una vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos para los jóvenes en España. De hecho, 7 de cada 10 menores de 34 años siguen viviendo con sus padres, una realidad muy ligada al encarecimiento de la vivienda y a las dificultades para acceder tanto a un alquiler como a una hipoteca.

Pero también hay muchas familias en las que los padres permiten que uno de sus hijos viva durante años en una vivienda de su propiedad. Y es precisamente ahí donde suele surgir una duda cuando llega el momento de repartir la herencia: ¿Haber disfrutado de esa casa durante tanto tiempo significa que ese hijo ya ha recibido un adelanto de su herencia? ¿Podrían el resto de hermanos reclamar que se tenga en cuenta en el reparto?

Sobre esta cuestión ha hablado la abogada Laura Lobo en uno de sus vídeos de Instagram, donde aclara esta duda tan habitual entre las familias con varias viviendas. La abogada explica que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no, ya que depende de cómo los padres hayan organizado su sucesión y de lo que hayan dejado reflejado en el testamento.

"A veces, cuando las familias tienen más de una vivienda, puede ser habitual que los padres dejen que uno de los hijos viva en esa casa durante cierto tiempo". Según explica Laura Lobo, el simple hecho de haber residido durante años en una vivienda propiedad de los padres no implica, por sí solo, que ese hijo haya recibido un adelanto de su herencia.

Eso sí, la letrada recuerda que no existe una respuesta válida para todos los casos. La forma en la que los padres hayan organizado su patrimonio y las disposiciones incluidas en el testamento pueden cambiar por completo la situación.

"Depende de cómo esté hecho el testamento. En principio no, si los padres no quieren, eso no forma parte de la herencia y así lo ha resulto el Tribunal Supremo", asegura la abogada.

Pero como siempre, cada caso en particular es único y por lo tanto, "siempre dependerá de la voluntad de los padres", concluye Laura Lobo en su vídeo.

Un testamento bien reflejado

Precisamente por ello, Laura Lobo insiste en que no basta con hacer un testamento genérico. Lo verdaderamente importante es que el documento refleje con claridad la voluntad de los padres y contemple aquellas situaciones que puedan generar dudas entre los herederos, como ocurre cuando uno de los hijos ha vivido durante años en una vivienda familiar.

"Haz un testamento personalizado, un testamento que realmente solucione problemas", recomienda la abogada.

Los especialistas en derecho sucesorio coinciden en que muchos conflictos familiares nacen precisamente de testamentos demasiado genéricos o poco precisos, que dejan sin resolver cuestiones importantes y acaban dando lugar a interpretaciones distintas entre los herederos.

Una buena planificación también puede ayudar a evitar otros problemas frecuentes relacionados con las herencias, como la carga fiscal que, en algunos casos, lleva incluso a renunciar a recibir los bienes.

Y es que, según los datos del Consejo General del Notariado, durante 2023 más de 56.000 herencias fueron rechazadas en España, muchas de ellas porque los herederos no podían asumir los costes derivados de aceptarlas.