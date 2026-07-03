Un 'beach club' de ensueño, los mejores atardeceres y un refugio para los pequeños, entre los planes de Magas

Ha comenzado julio y, con él, se inaugura oficialmente la temporada de vacaciones. No es ningún secreto que en esta época se multiplican las ganas de disfrutar del tiempo de ocio, de descubrir nuevos espacios y también de refugiarse de las altas temperaturas.

Desde propuestas junto al mar hasta experiencias sensoriales y citas imprescindibles para los amantes del arte, esta es una selección de los planes de Magas.

La agenda de verano se llena de opciones que combinan relax, creatividad y entretenimiento. Se trata de actividades pensadas para desconectar de la rutina y aprovechar los meses más luminosos del año.

Vermut de barrio

Casa Neutrale. Cedida

A pocos pasos de la emblemática Plaza de Olavide, aterriza Casa Neutrale, uno de esos locales donde las conversaciones se mezclan con el sonido de los platos, donde un "otro vermut y nos vamos" termina alargando la sobremesa.

Es un espacio pensado para recuperar la esencia del bar de siempre, ese que forma parte de la vida cotidiana, con la intención de convertirse en uno de esos rincones de barrio donde todo el mundo tiene cabida.

Un lugar para empezar el día con calma, donde el aroma del café recién hecho y el pan con tomate y aceite acompañan a quienes se sientan en la barra, leen el periódico o entran simplemente a saludar y terminan quedándose un rato más.

A medida que avanza la jornada llegan las cañas y los platos para compartir. Gildas, marineras, croquetas, ensaladilla rusa, boquerones o anchoas recorren las mesas entre charlas interminables, mientras la propuesta se completa con marisco de lonja —como gambas, vieiras o berberechos— y platos con sabor a hogar, como las albóndigas, el solomillo a la pimienta o los macarrones de la abuela.

Una cocina cercana y reconocible que convierte cada visita en una pequeña celebración de la vida de bar.

¿Dónde? Calle Santísima Trinidad 6, Madrid.

Miradas artísticas

Obra de Carmen Ceniga Prado. Gaby Vera Fine Arts

Estos días, el arte contemporáneo tiene una cita imprescindible en Cantabria con la celebración de Arte Santander, una feria que reúne nuevas miradas, propuestas innovadoras y algunos de los nombres más interesantes del panorama actual.

En esta edición, Gaby Vera Fine Arts participa con un stand concebido como un espacio de descubrimiento, pensado para acercarse a las obras desde una perspectiva diferente y explorar el universo de la galería de una forma más cercana y personal.

La propuesta reúne el trabajo de cinco mujeres cuya trayectoria y lenguaje creativo siguen ganando reconocimiento: Sandra Rojo Picón, Carmen Ceniga Prado, Solenne Fabre, Marta Troya y Audrey Bialke. Cinco miradas singulares que comparten una misma fuerza expresiva y que ponen de manifiesto la importancia de seguir dando visibilidad a nuevas formas de entender el arte contemporáneo.

Además, la feria ofrece actividades como las Santander Talks, un espacio de conversación y encuentro con los artistas.

¿Dónde? Palacio de Exposiciones y Congresos de Santander, Avenida de la Constitución 11, Santander.

Utopía mediterránea

Purobeach Menorca Oasis del Mar. Cedida

En un entorno privilegiado, Purobeach Menorca Oasis del Mar vuelve a abrir sus puertas para ofrecer una experiencia de recreación estival como pocas.

Situado en S’Algar, en la costa sureste de la también llamada "isla tranquila", este exclusivo beach club, integrado en el hotel adults only AluaSoul Menorca de la Inclusive Collection de Hyatt, combina relax, gastronomía, música y bienestar en un espacio diseñado para disfrutar del ritmo pausado de la isla.

Desde su apertura en 2023, se ha consolidado como uno de los referentes del estilo de vida gracias a una propuesta que reúne piscina, acceso directo al mar, camas balinesas, tratamientos wellness, terraza bar y una cuidada selección musical.

Esta temporada, el espacio amplía sus experiencias con nuevos paquetes Sunbed Day pensados para grupos y celebraciones especiales frente al mar. Con opciones que incluyen hamacas, camas balinesas, gastronomía y propuestas más exclusivas como la Champagne Balinese Experience.

¿Dónde? 3ª Avinguda, 07713 S’Algar, Menorca, Islas Baleares.

Viaje para los sentidos

Museum of Senses. Cedida

En pleno centro de Madrid hay un lugar donde nada es exactamente lo que parece: Museum of Senses. Abrió sus puertas en marzo de 2026 y propone una forma diferente de acercarse al conocimiento: una experiencia inmersiva que combina entretenimiento, aprendizaje y emoción para convertir a cada visitante en protagonista de su propio recorrido.

En sus más de 1.000 metros cuadrados y 30 iniciativas distribuidas en diferentes áreas temáticas, los visitantes pueden adentrarse en un túnel giratorio que desafía el equilibrio, recorrer un laberinto infinito de espejos o descubrir espacios donde las leyes de la física parecen cobrar una nueva dimensión.

Diseñado para todas las edades, el museo apuesta por una forma de aprender basada en la curiosidad, la experimentación y la sorpresa. Aquí no hay vitrinas que mirar desde la distancia: cada instalación invita a participar, interactuar y descubrir cómo los sentidos construyen nuestra propia realidad.

Una propuesta que conecta ciencia, creatividad y diversión, y que forma parte de una tendencia internacional que busca transformar el aprendizaje en una experiencia memorable.

¿Dónde? Calle Virgen de los Peligros 5, Madrid.

Atardecer de película

La Terrazuca de Gerra. Cedida

Este verano, Corona invita a disfrutar del momento más mágico del día con Corona Sunset Spots, una propuesta que reúne experiencias al atardecer en algunos de los locales más especiales de España.

Las celebraciones tendrán lugar en cinco escenarios únicos: el 19 de julio en Kumharas (Ibiza): el 24 de julio en SKAPA Restaurant & Terrace (Barcelona): el 14 de agosto en Carmela Portomaior (Pontevedra); el 15 de agosto en Pura Vida Beach Club (Huelva) y el 30 de agosto en La Terrazuca de Gerra (Cantabria).

Cada cita contará con activaciones especiales y, antes de la llegada de la golden hour, la música será protagonista con DJs y bandas locales, además de actuaciones especiales de Hey Kid en Kumharas y Pura Vida Beach Club.

La iniciativa forma parte de la plataforma global ‘This is Living’, que apuesta por reconectar con el aire libre y disfrutar de los pequeños momentos.

¿Dónde?

Kumharas: Carrer de Lugo 2, Ibiza.

SKAPA Restaurant & Terrace: Passeig del Mare Nostrum 15, Barcelona.

Carmela Portomaior: Lugar Torre S/N, Pontevedra.

Pura Vida Beach Club: Calle Sextane 6, Punta Umbría, Huelva.

La Terrazuca de Gerra: C, San Vicente de la Barquera, Cantabria.

Ritmo y diversión

Johnie Walker presente en el festival Mad Cool. Cedida

Esta semana, la música vuelve a ser protagonista con la celebración de Mad Cool, uno de los festivales más esperados del verano en Madrid. Además de reunir a grandes artistas nacionales e internacionales, el evento ofrece experiencias pensadas para que los asistentes vivan el evento de una forma diferente y conviertan cada momento en un recuerdo único.

Entre ellas destaca la presencia de Johnnie Walker, que regresa con un espacio experiencial donde la música, la innovación y la diversión serán protagonistas. Los asistentes podrán descubrir la nueva propuesta de la marca con un perfil más fresco y ligeramente más dulce, pensada para disfrutar combinada con refresco de lima-limón.

Además, los asistentes podrán convertirse en protagonistas de su propio videoclip en cuestión de segundos. Una experiencia inmersiva para crear contenido, compartirlo con amigos y llevarse un recuerdo personalizado más allá de los conciertos, fusionando música, creatividad y la esencia de disfrutar el momento.

¿Dónde? Recinto Iberdrola Music, Getafe, Madrid.