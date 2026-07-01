Ya es oficial: la ayuda de hasta 18.800 euros para reformar o rehabilitar tu vivienda en España

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (PEV), que tiene como objetivo la construcción de un parque de vivienda pública y protegida, a precios asequibles y capaz de incidir en el mercado privado.

Al mismo tiempo, busca mejorar la regulación con el fin de frenar la especulación y garantizar de esta manera la función social de la vivienda, tal y como aparece reflejado en el artículo 47 de la Constitución Española.

Para acelerar la creación del parque de vivienda pública y protegida, el Ministerio ha habilitado diferentes instrumentos y ayudas, con las que es posible llegar a cubrir hasta el 80% de una reforma. Además, contempla deducciones fiscales en el IRPF de hasta 9.000 euros.

La finalidad de este programa (o de este plan) no es otra que la de modernizar un parque inmobiliario envejecido, además de favorecer la reducción del consumo energético en los hogares. Para lograr su objetivo, el Gobierno combina subvenciones directas y deducciones en el IRPF, dando continuidad al impulso iniciado con los fondos europeos Next Generation EU.

Estos últimos han permitido la reactivación de la construcción y la rehabilitación en España a través de la colaboración público-privada y entre administraciones. Otro de los instrumentos disponibles es la Entidad Estatal de Vivienda, CASA 47, con la que el Estado interviene de forma directa en el ciclo residencial.

Con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se intensifica el esfuerzo inversor iniciado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Hasta 18.800 euros por vivienda

Estas subvenciones son concedidas según el ahorro energético que puedan conseguir los hogares por sus reformas, midiendo el consumo de energía primaria no renovable. Para poder acceder a ellas, se debe presentar un certificado de eficiencia energética antes de empezar las obras y otro una vez concluidas para demostrar la mejora obtenida.

La gestión de este tipo de ayudas corresponde a las comunidades autónomas, con una cuantía variable y dependiente del nivel de ahorro energético que se pueda obtener. Es posible obtener hasta 6.300 euros de ayuda por vivienda cuando se reduzca un 30-35% el gasto de energía, pudiendo costear hasta un 40% del coste total de la obra.

Dado el caso de que el ahorro de energía se encuentre entre el 46% y el 60%, se podrá acceder a subvenciones de hasta 11.600 euros, y si la mejora supera el 61%, podrá llegar hasta los 18.800 euros por vivienda, financiando hasta el 80% de la rehabilitación.

A todo ello hay que sumar que en las viviendas en las que se pueda acreditar una situación de vulnerabilidad económica, la ayuda máxima para realizar obras de mejora de eficiencia energética crece hasta un máximo de 21.400 euros.

Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, permitirá ampliar el parque de vivienda asequible, poniendo el foco especialmente en la vivienda pública y protegida, así como para movilizar y dignificar la existente y proteger a los colectivos más vulnerables.

Es un nuevo plan con el que el Gobierno quiere adoptar un papel de dirección y coordinación de la política de vivienda en el país. El cambio ha sido posible gracias a la Ley de Vivienda, y este Plan Estatal está orientado a cumplir con cinco grandes objetivos:

Más vivienda pública, protegida y asequible.

Mejor vivienda, más eficiente y accesible.

Contribución a adelantar la edad de emancipación joven.

Favorecer la reducción del esfuerzo para pagar la vivienda.

Revertir las zonas tensionadas y prestar especial atención al mundo rural.

Para poder llegar a alcanzar estos objetivos, se trabaja en tres ámbitos de acción, comenzando por más construcción, buscando de esta forma ampliar la oferta disponible edificando y adquiriendo viviendas que puedan pasar a ser parte del parque público.

También se impulsarán actuaciones de rehabilitación para movilizar vivienda vacía y dignificar el parque residencial existente. Igualmente, se apuesta por más protección, con el fin de acompañar a los colectivos y territorios con mayor necesidad.

7.000 millones de euros de inversión

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 moviliza una inversión total de 7.000 millones de euros, con la que se supera al de los fondos europeos. El plan eleva el modelo de corresponsabilidad entre los diferentes niveles de la Administración Pública, con un 60% proveniente del Gobierno de España y el 40% restante de las comunidades autónomas.

Este plan incorpora diferentes novedades en lo que respecta a controles y transparencia, con un blindaje de la vivienda pública y protegida para que no se pueda nunca especular con ella, además de la existencia de una cláusula antifraude en las adjudicaciones.

El PEV 2026-2030 llega con ayudas para la construcción de nuevas viviendas y urbanización de suelo, además de impulsar la industrialización de la construcción con subvenciones de hasta 93.500 euros.

Igualmente, se impulsan ayudas especiales para zonas tensionadas y ayudas para ampliar de forma rápida el parque público, con la adquisición de vivienda de particulares y cesión de viviendas a la Administración para alquiler asequible.

También se contemplan ayudas para reformas estructurales de edificios, así como para la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética, además de un paquete de ayudas para la rehabilitación en cascos históricos, con subvenciones de hasta 50.000 euros.

Por otro lado, el PEV 2026-2030 pone en marcha ayudas para jóvenes para el alquiler y para la adquisición de vivienda en el mundo rural para fijar población joven. Igualmente, se contemplan ayudas para mujeres víctimas de violencia de género y personas en situación de vulnerabilidad.