El producto que utiliza 'La Ordenatriz' para quitar la suciedad de las sillas de jardín: "Es algo de toda la vida"

Es tiempo de disfrutar del sol en terrazas y jardines, lo que implica mantener el mobiliario de exterior en buenas condiciones. Después de unos meses en los que las sillas han estado expuestas a lluvia, polvo, polen y contaminación, el plástico —especialmente si es de colores claros como blancas o gris piedra— parece haber absorbido toda esa suciedad.

Muchas veces, le damos con la manguera o les pasamos un trapo húmedo, pero la pátina oscura o las manchas de humedad siguen ahí. Es lo que le ha pasado a una de las lectoras de Magas, que envía su pregunta al consultorio de 'La Ordenatriz' para saber cómo puede limpiarlas y que vuelvan a quedar como nuevas.

La técnica es fácil y te evitarás comprar otras nuevas o mirarlas con recelo cada vez que recibes invitados para celebrar un picnic en exterior. Solamente necesitas un producto que probablemente tengas en el armario.

Las sillas de PVC blancas se manchan con facilidad. iStock

"Es una cosa de toda la vida", anuncia para luego desvelar que se trata de la clásica crema limpiadora de superficies que sueles usar en la cocina para eliminar los restos incrustados sin rayar.

¿Cómo lo hacemos?

El proceso no te llevará más de cinco minutos por silla.

Coge un barreño con un poco de agua y moja un estropajo. Luego echa el producto sobre él o directamente sobre el mueble. Frota con movimientos circulares insistiendo en las zonas sucias. No tengas miedo, porque el PVC resiste la fricción y, a no ser que apliques muchísima fuerza, no dejarás marcas.

Insiste en las patas de la silla, que son las que más sufren las manchas.

Una vez que hayas restregado bien de arriba a abajo, con una bayeta mojada ve retirando la crema limpiadora. Puedes darle un manguerazo para finalizar y luego secarla con un trapo seco.

¿Por qué funciona?

Para entender la magia de este aliado del hogar hay que leer la etiqueta de su composición. El plástico exterior es un material poroso que atrapa la suciedad microscópica en sus grietas.

Los limpiadores líquidos tradicionales resbalan sobre él sin conseguir arrancar la mugre. En cambio, la crema limpiadora combina dos superpoderes: tensioactivos, que disuelven la grasa y el polvo, y micropartículas minerales de origen natural, generalmente calcita o piedra pómez muy fina.

Estas actúan como una especie de "exfoliante" suave. Al frotar con el estropajo, realizan una acción mecánica abrasiva pero controlada: levantan la capa de suciedad más profunda y pulen las microimperfecciones del plástico sin llegar a arañarlo ni restarle brillo.

¡Listo! Las sillas volverán a ser las protagonistas del jardín.