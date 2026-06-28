Así funciona el Impuesto de Sucesiones en Suecia frente a España: padres e hijos están exentos

España es uno de los países europeos donde el Impuesto de Sucesiones sigue generando más debate, especialmente entre quienes reciben una herencia y deben afrontar una importante factura fiscal que puede variar considerablemente según la comunidad autónoma en la que residan.

Y es que, aunque algunas comunidades autónomas han aprobado bonificaciones que reducen notablemente el importe a pagar, son muchas las personas que siguen considerando injusto que sea necesario volver a pagar impuestos al recibir bienes o ahorros que ya tributaron en vida.

Una situación muy distinta a la que existe en otros países como Suecia. El país nórdico eliminó el impuesto sobre sucesiones y donaciones hace más de dos décadas, permitiendo que hijos, padres y otros familiares reciban el patrimonio heredado sin tener que abonar ningún impuesto por ello.

La desaparición de este impuesto en Suecia entró en vigor en 2005 después de que el Parlamento sueco respaldara su eliminación, poniendo fin a una figura fiscal que llevaba años siendo cuestionada dentro del país.

Desde entonces, quienes reciben una herencia no tienen que abonar ninguna cantidad a la Administración por el mero hecho de heredar. La exención se aplica con independencia del valor de los bienes recibidos o del vínculo familiar existente entre el fallecido y el heredero.

Heredar no implica pagar impuestos

A día de hoy, las autoridades fiscales suecas siguen gestionando todos los trámites relacionados con una herencia, pero con una gran diferencia respecto a otros países: recibir bienes o dinero de un familiar fallecido no obliga a pagar ningún impuesto específico.

La supresión de este tributo respondió a varios motivos. Por un lado, la recaudación que generaba era relativamente reducida. Por otro, existía la preocupación de que dificultara la continuidad de muchos negocios familiares y complicara el relevo generacional.

También se buscaba evitar situaciones que afectaban directamente a numerosas familias. En algunos casos, los herederos se veían obligados a vender una vivienda, una empresa o parte del patrimonio recibido para poder afrontar el pago de impuestos derivados de la herencia.

Antes de desaparecer, este gravamen podía alcanzar porcentajes cercanos al 30 % en determinados casos, una circunstancia que generó un intenso debate en el país durante años.

Qué pasa si se obtienen beneficios de esa herencia

Eso sí, heredar sin impuestos no significa que todas las operaciones posteriores queden libres de tributación. Si una persona recibe una vivienda y decide venderla más adelante obteniendo beneficios, sí tendrá que pagar impuestos por esa ganancia económica.

El modelo sueco contrasta con el español, donde el coste de una herencia puede variar notablemente en función de la comunidad autónoma. Mientras algunas regiones han aprobado importantes bonificaciones para familiares directos, en otras la factura fiscal continúa siendo mucho más elevada.

Por ello, Suecia suele aparecer como uno de los ejemplos más citados cuando se debate sobre el futuro del Impuesto de Sucesiones en Europa y sobre la posibilidad de reducir la carga fiscal que soportan muchas familias al recibir una herencia.