Pilar García, economista: "En España las empresas se pelean por los perfiles de FP, un cocinero ya cobra 2.800 euros al mes"

Durante años, acceder a la universidad fue considerado el camino más seguro hacia la estabilidad laboral y el ascenso social. Tener una carrera universitaria marcaba la diferencia en un mercado donde los titulados superiores eran minoría y gozaban de una elevada demanda por parte de las empresas.

Sin embargo, la realidad actual es muy distinta. España se sitúa entre los países con mayor porcentaje de jóvenes que acceden a estudios superiores y cada vez son más quienes optan por la universidad tras finalizar la enseñanza obligatoria, una tendencia que ha elevado significativamente el número de graduados en el mercado laboral.

Aunque las cifras son positivas, este cambio ha generado un problema paralelo. Mientras muchos titulados compiten por acceder a puestos acordes a su formación, sectores como la construcción, la industria, el transporte o el mantenimiento tienen serias dificultades para encontrar profesionales especializados.

Los oficios vuelven a cotizar al alza

La falta de trabajadores especializados se ha convertido en una de las principales preocupaciones de numerosos sectores económicos.

Lo que hace apenas unos años parecía una realidad limitada a determinadas actividades industriales se ha extendido a ámbitos tan diversos como la construcción, la hostelería, la alimentación, la logística o el mantenimiento de instalaciones.

Según explicó Pilar García de la Granja durante la sección 'Economía de bolsillo' de COPE, incluso las empresas de cazatalentos, tradicionalmente centradas en la búsqueda de directivos o especialistas tecnológicos, están incrementando la demanda de perfiles vinculados a oficios manuales.

Detrás de este fenómeno se encuentra, en gran medida, la falta de relevo generacional. Durante décadas, miles de jóvenes fueron orientados hacia los estudios universitarios mientras profesiones como la albañilería, la fontanería, la soldadura o la electricidad perdían atractivo social.

El resultado es que numerosos trabajadores se acercan ahora a la jubilación sin que exista una nueva generación suficiente para sustituirlos.

Esta situación ha provocado una auténtica carrera entre las empresas para captar talento. García de la Granja asegura que actualmente existe una enorme necesidad de soldadores, albañiles, yesistas, conductores, técnicos de mantenimiento industrial, fontaneros o profesionales vinculados a la industria metalúrgica.

La escasez también afecta a sectores menos visibles, como la alimentación, donde faltan carniceros y pescaderos, o a ocupaciones más especializadas como jardineros con conocimientos de domótica.

Como consecuencia, esta creciente demanda está teniendo un impacto directo sobre los salarios y, de hecho, algunos de los perfiles más buscados han visto cómo sus retribuciones aumentaban de forma significativa durante los últimos años.

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Los poceros, por ejemplo, pueden alcanzar ingresos de entre 30.000 y 50.000 euros anuales, mientras que electricistas, ebanistas, soldadores o buenos albañiles pueden situarse en torno a los 36.000 euros al año tras acumular cierta experiencia.

En hostelería la cosa sigue el mismo trayecto y, de acuerdo con la economista, un chef de un restaurante convencional ya puede percibir entre 2.800 y 3.500 euros mensuales sin necesidad de trabajar en establecimientos de alta cocina.

Con todas estas cifras ya se puede suponer; sin embargo, también son muchos los estudios que confirman que la Formación Profesional vive uno de sus mejores momentos.

Su carácter práctico, su capacidad de adaptación a las necesidades de las empresas y la rapidez con la que permite incorporarse al mercado de trabajo la han convertido en una de las opciones formativas más valoradas.

Según el último informe de Adecco e Infoempleo, el 47% de las ofertas de empleo publicadas en España durante 2024 estaban dirigidas a titulados de Formación Profesional, cinco puntos más que el año anterior.

Además, la distancia salarial entre universitarios y titulados de FP se ha ido reduciendo durante los primeros años de trayectoria profesional. Mientras los graduados universitarios suelen obtener mejores remuneraciones a largo plazo, numerosos ciclos formativos permiten acceder rápidamente a empleos con salarios competitivos.

En algunas ramas tecnológicas, como el desarrollo de aplicaciones informáticas, las diferencias retributivas son cada vez menores entre ambos itinerarios.

Los expertos consideran que parte de este éxito se debe a la estrecha conexión que mantiene la FP con las necesidades reales del tejido empresarial.

A diferencia de otros modelos formativos, los ciclos pueden adaptar sus contenidos con mayor rapidez a los cambios productivos y tecnológicos, permitiendo que los estudiantes lleguen al mercado laboral con competencias muy demandadas por las empresas.

A ello se suma el impulso de la FP dual, que refuerza la formación práctica dentro de las compañías y permite que los alumnos desarrollen una parte importante de su aprendizaje en entornos reales de trabajo, facilitando su inserción laboral y reduciendo el desajuste entre la formación recibida y las necesidades del mercado.

Sin embargo, si tenemos que hablar de un factor que explique la revalorización de estos oficios es su resistencia a la automatización.

Mientras la inteligencia artificial comienza a transformar numerosos empleos administrativos y de oficina, muchas de estas profesiones continúan dependiendo de habilidades manuales y técnicas difíciles de sustituir.

"No hay inteligencia artificial que valga en estos oficios", afirma Pilar García de la Granja, añadiendo la reflexión de que "si necesitas un electricista, lo necesitas, o un soldador o un albañil".