España retira frutas y verduras procedentes de Marruecos: se encuentran pesticidas prohibidos en la UE

Las autoridades españolas han comunicado al Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos (RASFF) de la Unión Europea la detección de residuos de plaguicidas por encima de los límites legales en un envío de hortalizas procedente de Marruecos.

La incidencia afecta a un lote de chirivías o pastinacas, una raíz comestible de la familia de la zanahoria. El aviso, registrado en el portal comunitario el 28 de enero de 2026, identifica la presencia de clorpirifos y ditiocarbamatos en niveles superiores a los autorizados.

Los análisis detectaron 0,053 miligramos por kilo de clorpirifos, cuando el límite máximo de residuos para esta sustancia se sitúa en 0,01 mg/kg, el umbral mínimo de cuantificación aplicado en la UE para un compuesto que ya no está autorizado como fitosanitario. En los ditiocarbamatos, la muestra arrojó 0,83 mg/kg, frente al máximo permitido de 0,20 mg/kg.

El RASFF es la herramienta con la que los Estados miembros, la Comisión Europea y las autoridades de seguridad alimentaria comparten información cuando se detectan riesgos en alimentos o piensos.

Su objetivo es acelerar la respuesta y coordinar medidas para que los productos con incumplimientos no lleguen al consumidor o sean retirados.

Por qué preocupa el clorpirifos

La notificación no equivale necesariamente a una alerta sanitaria directa para todos los consumidores, pero sí señala un incumplimiento de la normativa de residuos.

En estos casos, las autoridades verifican la trazabilidad, la distribución y el destino de la partida antes de decidir si procede inmovilizarla, retirarla, destruirla o aplicar correcciones.

El clorpirifos es un insecticida organofosforado utilizado durante años para controlar plagas en distintos cultivos. La Unión Europea decidió no renovar su autorización en 2019 y formalizó la retirada en enero de 2020, después de que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria advirtiera de preocupaciones para la salud humana, en particular por posible genotoxicidad y neurotoxicidad del desarrollo.

Tras aquella decisión, los Estados miembros tuvieron que retirar las autorizaciones de productos fitosanitarios que lo contenían. Además, Bruselas rebajó los límites máximos de residuos de clorpirifos y clorpirifos-metil al nivel más bajo que los laboratorios podían medir, una regla aplicable tanto a alimentos producidos dentro de la Unión como a importaciones.

La presencia de ditiocarbamatos se mide habitualmente expresada como disulfuro de carbono, aunque superar el límite máximo autorizado implica un incumplimiento alimentario.

Un debate histórico

El episodio se suma a otras notificaciones relacionadas con productos agrícolas importados de Marruecos. En septiembre de 2023, España comunicó al RASFF otro caso por clorpirifos en aceitunas de mesa con sabor a barbacoa procedentes del país vecino.

Aquella analítica detectó 0,067 mg/kg, también por encima del límite de 0,01 mg/kg, y la distribución quedó restringida al territorio español.

Estos casos han reavivado el debate agrario sobre la necesidad de aplicar controles equivalentes a las importaciones y a la producción europea. Las organizaciones del sector denuncian que los agricultores comunitarios trabajan bajo exigencias fitosanitarias cada vez más estrictas, mientras compiten con mercancías procedentes de países con normas o calendarios de autorización distintos.

La Comisión Europea sostiene que los límites máximos de residuos son comunes para todos los alimentos comercializados en la Unión, con independencia de su origen. Por eso, los controles en frontera y los programas de vigilancia nacionales resultan esenciales para detectar incumplimientos en frutas, verduras y hortalizas.

La presencia de residuos de plaguicidas no siempre implica un riesgo inmediato, ya que la evaluación depende de la sustancia, la dosis, el consumo previsto y la exposición acumulada.

Pero la detección de compuestos retirados o por encima de los límites legales sí activa los mecanismos de control y alimenta la preocupación sobre salud pública y comercio internacional.

Una vez más, el caso de las chirivías marroquíes vuelve a situar el foco en la trazabilidad de los alimentos importados y en la capacidad de los sistemas europeos para vigilar una cadena cada vez más global.