Los chefs catalanes coinciden: "La mejor ensaladilla rusa no se hace con mayonesa, lleva zumo de naranja y coñac"

La ensaladilla rusa ocupa un lugar casi intocable dentro de la gastronomía española. Da igual la comunidad autónoma, el tipo de bar o la edad de quien la prepare: todos tenemos una idea muy concreta de cómo debe saber y qué elementos no pueden faltar en el plato.

Patata, zanahoria, atún, mayonesa y algún toque personal forman parte de una receta tan reconocible que incluso quienes no suelen comerla saben perfectamente cómo es.

Precisamente por esa condición de clásico popular, cada pequeño cambio genera debate. Durante décadas, las versiones más innovadoras apenas se atrevían a añadir aceitunas, gambas o encurtidos, pero la cocina española lleva años reinterpretando recetas tradicionales y la ensaladilla no se ha quedado fuera de esa evolución.

Ese fenómeno también ha llegado a la alta cocina, donde algunos chefs consideran que el secreto ya no está únicamente en la mezcla de la patata o en el punto de cocción, sino en la salsa que une todos los sabores.

De hecho, el pastelero Jordi Roca defiende que la mejor ensaladilla rusa no se hace con mayonesa, sino con una combinación mucho más aromática elaborada con leche, zumo de naranja, coñac, tabasco y pimentón dulce, una mezcla inesperada que transforma por completo el plato tradicional.

La receta de Jordi Roca

La mayonesa es una de las salsas más populares del recetario español y también una de las más versátiles. Se utiliza en bocadillos, ensaladas, aperitivos, huevos rellenos y, por supuesto, en la ensaladilla rusa, probablemente uno de los platos que mejor representa el tapeo veraniego.

Su éxito tiene mucho que ver con su sencillez, porque admite casi cualquier combinación y puede prepararse con antelación, algo especialmente práctico cuando empiezan los días de calor.

Aunque la receta tradicional sigue teniendo muchísimos defensores, cada vez más cocineros buscan fórmulas que mantengan la textura cremosa sin recurrir a una mayonesa clásica. Ahí es donde entra Jordi Roca, uno de los nombres más conocidos de la gastronomía española gracias a su trabajo en El Celler de Can Roca.

El chef catalán ha compartido en redes sociales una versión completamente distinta de la ensaladilla, pensada para preparar en casa y con una filosofía mucho más fresca y ligera.

En lugar de utilizar mayonesa tradicional, Roca apuesta por una lactonesa enriquecida con zumo de naranja, coñac, tabasco y pimentón dulce. El resultado no busca disfrazar el sabor de la ensaladilla, sino aportar más matices.

Para prepararla necesitamos: 100 ml de leche, 160 ml de aceite de oliva, 50 ml de zumo de naranja, 1 chorrito de coñac, 1 pizca de pimentón dulce, 3-4 gotas de tabasco, sal y pimienta al gusto para la salsa, además de 1 lata de mejillones, 1 lata de almejas, 1 lata de berberechos, 1 manzana, 5-6 hojas de lechuga y 2-3 ramitas de hinojo para la base.

Empezamos abriendo las latas de mejillones, almejas y berberechos para juntar todo su contenido en un cuenco grande y dejarlo reservado.

A continuación, preparamos la lactonesa vertiendo la leche en un vaso batidor y, mientras batimos con la batidora de mano, vamos añadiendo el aceite de oliva poco a poco en un hilo constante hasta que la mezcla emulsione por completo.

Añadimos a esta base una pizca de sal y pimienta, el zumo de naranja, el chorrito de coñac y el pimentón dulce, batiendo todo de nuevo para integrar los sabores antes de añadir las gotas de tabasco y darle un último mezclado a la salsa.

Por otro lado, pelamos y cortamos la manzana en dados pequeños y picamos las hojas de lechuga junto a las ramitas de hinojo de forma muy fina. Incorporamos estos ingredientes frescos al bol donde teníamos reservadas las tres latas de marisco.

Por último, mezclamos bien todos los ingredientes sólidos del cuenco, vertemos la salsa aromatizada por encima, removemos con suavidad una vez más para que todo quede perfectamente integrado y la servimos bien fresquita.

De una tradición a una receta original

Aunque la receta de Jordi Roca pueda parecer una combinación poco habitual para quienes defienden la ensaladilla rusa más clásica, lo cierto es que detrás de esta propuesta hay una intención muy clara de equilibrar sabores y aligerar el plato sin perder cremosidad.

El cítrico introduce un punto refrescante y ligeramente ácido que ayuda a equilibrar la grasa del aceite, mientras que el coñac aporta profundidad aromática y un sabor mucho más complejo de lo habitual en este tipo de recetas.

El uso del pimentón dulce también tiene un papel importante porque añade un toque ahumado muy suave que combina especialmente bien con las conservas de marisco.

A eso se suma el tabasco, que introduce un picante ligero capaz de despertar el conjunto sin eclipsar el resto de sabores. Lo interesante de esta propuesta es que ninguno de los elementos pretende dominar el plato, sino construir una salsa más equilibrada y menos pesada que la mayonesa clásica.

La elección de las conservas tampoco es casual. Jordi Roca utiliza mejillones, almejas y berberechos, tres productos cada vez más presentes en la cocina doméstica y también en la restauración de nivel.

Durante años las conservas estuvieron asociadas únicamente a recetas rápidas, pero muchos chefs llevan tiempo reivindicando su calidad nutricional y gastronómica, especialmente cuando se trata de productos del mar.

Los mejillones destacan por su alto contenido en hierro y vitamina B12, fundamentales para combatir el cansancio y mantener un correcto funcionamiento del organismo.

Las almejas, por su parte, aportan proteínas de gran calidad y minerales como zinc o magnesio, mientras que los berberechos son especialmente valorados por su contenido en yodo y calcio.

Ensaladilla rusa.

Además, al tratarse de alimentos en conserva, mantienen gran parte de sus propiedades nutricionales y resultan muy prácticos para preparar comidas rápidas sin renunciar a un buen aporte de nutrientes.

La receta también incorpora manzana, lechuga e hinojo, una combinación que se aleja completamente de la ensaladilla tradicional y que refuerza esa sensación fresca que busca el chef.

La manzana introduce un punto crujiente y ligeramente dulce que contrasta con el sabor salino de las conservas, mientras que el hinojo aporta un aroma anisado muy característico que suele utilizarse en cocina mediterránea para acompañar pescados y mariscos.

Más allá del sabor, uno de los aspectos más interesantes de esta propuesta es la sustitución de la mayonesa por lactonesa. La mayonesa casera no tiene por qué ser un alimento poco saludable, especialmente cuando se elabora con buenos aceites y se consume de forma moderada.

Sin embargo, muchos nutricionistas recomiendan controlar las cantidades y evitar, en la medida de lo posible, las versiones ultraprocesadas de supermercado, que suelen incorporar azúcares, aditivos y aceites de peor calidad.

La lactonesa aparece como una alternativa cada vez más popular porque mantiene la textura cremosa de la mayonesa, pero elimina el huevo crudo de la ecuación. Eso reduce el riesgo de salmonelosis y, además, permite elaborar una salsa algo más ligera dependiendo del tipo de leche utilizado.

Si se prepara con leche desnatada y un buen aceite de oliva, el resultado puede tener menos colesterol y una digestión más suave.