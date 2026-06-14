Carolina, de policía a electricista en España: "Hice un curso gratuito y en mi primer empleo ya cobraba casi 2.000 euros"

En España las mujeres representan apenas entre el 1 % y el 1,5 % del total de electricistas en España. Aunque cerca de 160.000 trabajadoras desarrollan su actividad en el sector de la construcción. Cifras que a pesar de aumentar cada año, siguen evidenciando una enorme brecha de género en nuestro país.

Carolina forma parte de ese reducido grupo que ha logrado abrirse camino en España en una profesión donde las mujeres todavía son una minoría. A sus 29 años, esta venezolana afincada desde hace cinco años en San Sebastián (País Vasco), no siempre imaginó que acabaría dedicándose a las reformas.

Antes de emigrar había trabajado como policía en su país, pero su vida dio un giro radical tras convertirse en madre, separarse y buscar nuevas oportunidades fuera de su país de origen.

De policía en su país a electricista en España

Sin embargo, como ocurre con muchos inmigrantes, al llegar a España no pude ejercer la profesión para la que se había formado en su país. Así que durante un tiempo tuvo que trabajar como niñera e incluso realizar tareas de limpieza mientras intentaba encontrar un nuevo rumbo laboral.

La oportunidad apareció gracias a una conversación con su madre. Carolina recuerda en una entrevista reciente del canal Sector Oficios Poscast, que su madre le dijo que tenía una clienta que estaba realizando un curso de electricidad y que valorara esa posibilidad. "Mi madre me dijo entonces que tenía una clienta que estaba haciendo un curso de electricidad y me dijo que por qué no me miraba yo un curso así", explica.

Su primera reacción fue negativa, ya que dedicarse a ese sector no entraba en sus planes y ni siquiera tenía conocimientos básicos sobre el oficio. Sin embargo, tras insistirle varias veces, terminó matriculándose en una formación gratuita. "Empecé sin ganas, al principio estaba un poco pensando qué hago yo aquí, yo no sé cambiar una bombilla. Pero al final lo conseguí", recuerda.

Lo que parecía una decisión temporal, terminó por convertirse en el descubrimiento de una nueva vocación para ella.

"En 15 días ya estaba trabajando"

Tras completar la formación, el salto al mercado laboral fue mucho más rápido de lo que esperaba. Apenas habían pasado dos semanas desde que terminó el curso cuando ya estaba trabajando en una obra. "Terminé el curso y a los 15 días estaba en la obra trabajando. Perdida, pero estaba", relata.

Su estreno llegó de la mano de una empresa de reformas. Nada más incorporarse, el responsable le preguntó si sería capaz de encargarse de la reforma de un local. Aunque respondió afirmativamente, reconoce que por dentro las dudas eran enormes.

"Cuando empezó a abrir cuadros, registros y todo yo pensaba, ahora qué hago", cuenta. Aquel primer proyecto lo sacó adelante apoyándose en los consejos de un amigo al que llamaba constantemente para resolver dudas. Finalmente, la reforma salió bien, algo que le sirvió para ganar más confianza con cada nuevo trabajo.

Mucho sacrificio y poca conciliación

Aquella etapa estuvo marcada por el sacrificio y la conciliación. Carolina compaginaba el cuidado de su hija, un empleo relacionado con la gestión de una página web y las prácticas en la obra.

Su jornada comenzaba dejando a la niña en el colegio, continuaba con otro trabajo durante la mañana y terminaba bien entrada la noche. "Fue un año bastante complicado. Con muchas dudas de dejarlo", reconoce.

Pese al esfuerzo, el aprendizaje fue constante. En poco tiempo dejó de ser una simple ayudante para asumir responsabilidades cada vez mayores dentro de los proyectos. Además de la electricidad, realizaba tareas de demolición, pintura, montaje de pladur y reformas integrales.

El esfuerzo también se reflejó en su nómina. "En ese momento yo cobraba 1.980 euros que para una persona que acaba de salir de la escuela era muchísimo", asegura. Sin embargo, con el paso de los meses empezó a sentir que el ritmo de trabajo era difícilmente sostenible.

La decisión de hacerse autónoma

Después de más de un año en reformas decidió cambiar de empresa para intentar mejorar su calidad de vida. Encontró un puesto con horarios más compatibles con la crianza de su hija, aunque el salario era considerablemente menor.

Allí llegó a encargarse de la instalación eléctrica completa de un edificio, pero empezó a cuestionarse sus perspectivas de futuro. "Vi que mis compañeros llevaban 10 años ahí cobrando 1.400 euros y no me veía así en un futuro", explica.

Carolina, de policía a electricista

La idea de emprender comenzó a rondarle la cabeza hasta convertirse en una decisión firme. Cuando comunicó sus planes a su superior, la respuesta que recibió no fue precisamente de apoyo. "Cuando se lo dije a mi jefe me dijo que qué iba a hacer, que iba a fracasar", recuerda.

Lejos de desanimarse, aquella reacción reforzó su determinación. Poco después decidió dar el paso y comenzar a trabajar por cuenta propia y aunque los primeros días como autónoma estuvieron marcados por la incertidumbre.

Carolina admite que el miedo fue una constante durante las primeras semanas. "Cuando empecé de autónoma estuve una semana sin dormir porque era mi principal preocupación", relata.

Su padre, que también se dedica al sector de las reformas, le ayudó a conseguir su primer proyecto. Para asegurarse de que aceptaran el presupuesto decidió ajustar al máximo el precio, aunque el resultado fue mejor de lo esperado.

Aquella primera obra abrió la puerta a otras muchas. Los clientes empezaron a recomendar su trabajo y poco a poco ha ido consolidando una cartera propia. Hoy trabaja junto a su padre y asegura sentirse plenamente satisfecha con la profesión que eligió casi por casualidad.

"Creo que encontré lo que quería hacer en mi vida y aquí pienso seguir", concluye con orgullo.