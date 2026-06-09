Entró en vigor: los jubilados en España pueden cobrar dos pensiones de jubilación a la vez en estos casos

La Seguridad Social ha dado a conocer los datos más recientes sobre el pago de pensiones en España, correspondientes al mes de mayo de 2026. Durante este periodo, el sistema ha gestionado más de 10,4 millones de prestaciones para alrededor de 9,5 millones de pensionistas, lo que ha supuesto un gasto histórico de 14.365 millones de euros, la cifra más elevada registrada hasta la fecha.

Pero entre los futuros jubilados se encuentran cada vez más trabajadores que han cotizado tanto como asalariados como autónomos. De hecho, unas 270.000 personas compatibilizan actualmente ambos regímenes laborales en España. Una situación que plantea una duda cada vez más habitual: ¿Es posible percibir más de una pensión al mismo tiempo en estos casos?

Y es que, aunque con carácter general la normativa impide compatibilizar dos pensiones contributivas de jubilación de forma simultánea, la ley contempla determinadas situaciones excepcionales que sí lo permiten. En concreto, esta excepción de pluriactividad permite a algunos trabajadores percibir dos pensiones de jubilación al mismo tiempo y se trata de una de las situaciones menos conocidas.

Esta posibilidad está especialmente vinculada a quienes han desarrollado su actividad laboral cotizando simultáneamente en esos dos regímenes distintos de la Seguridad Social, una situación habitual entre muchos autónomos que, además de su negocio, han trabajado por cuenta ajena.

La clave está en la denominada pluriactividad. Cuando una persona ha realizado cotizaciones tanto en el Régimen General como en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), puede generar el derecho a una prestación en cada uno de ellos. Eso sí, deberá cumplir de forma independiente las condiciones exigidas para acceder a la jubilación en ambos regímenes.

Requisitos para cobrar dos pensiones de jubilación

Entre esos requisitos se encuentran haber cotizado al menos 15 años en cada régimen, con un mínimo de dos años dentro de los quince inmediatamente anteriores a la jubilación. Además, será necesario haber alcanzado la edad legal de retiro que corresponda en cada caso y encontrarse en situación de alta o asimilada al alta cuando se produzca el hecho causante de la pensión.

La normativa también contempla otra situación. Aunque el trabajador ya no esté dado de alta en uno de los dos regímenes en el momento de jubilarse, podrá conservar el derecho a cobrar ambas prestaciones si acredita que las cotizaciones efectuadas en ambos sistemas coincidieron durante, al menos, quince años. Este requisito resulta determinante para quienes alternaron durante largos periodos una actividad por cuenta propia con un empleo asalariado.

Importe de las pensiones

Una vez reconocido el derecho a las dos pensiones, cada una se calcula de forma independiente siguiendo las reglas generales de la Seguridad Social. Para determinar la cuantía se tienen en cuenta las bases de cotización acumuladas durante la vida laboral y el número total de años cotizados, factores que determinan el porcentaje de prestación al que tiene derecho cada pensionista.

No obstante, existe un límite que afecta a todos los beneficiarios. Aunque una persona reúna las condiciones para cobrar dos pensiones contributivas de jubilación, la suma de ambas no podrá superar la cuantía máxima establecida cada año por la Seguridad Social. En 2026, ese tope se sitúa en 3.359,60 euros mensuales.

Pero ¿qué ocurre si el trabajador no llega a cumplir los requisitos necesarios para acceder a dos prestaciones distintas? En ese caso, las cotizaciones realizadas en el régimen que no genera derecho a pensión no se pierden. La Seguridad Social permite computarlas junto con las del régimen desde el que sí se reconoce la jubilación, lo que puede traducirse en una base reguladora más elevada y por tanto, en una pensión de mayor cuantía.