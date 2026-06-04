Raquel, electricista: "Llevo 25 años trabajando y me siguen preguntando cuándo tendré un trabajo de verdad"

Cuando Raquel entra en una obra o acude a una instalación eléctrica, todavía hay clientes que miran a su alrededor esperando encontrar al electricista hombre.

Después de más de 25 años trabajando en el sector, sigue encontrándose con personas que no asumen que la profesional que tienen delante es ella. "Mucha gente sigue pensando que ayudo a mi marido", explica. "Todavía escucho eso de 'bueno, tú le ayudas', como si yo no fuera la oficial".

Aunque la presencia femenina en la construcción y las instalaciones técnicas ha crecido en los últimos años, las mujeres siguen siendo minoría en profesiones como albañilería, fontanería o electricidad.

Raquel dirige junto a su marido una pequeña empresa de instalaciones eléctricas y reconoce que, pese a los avances sociales, algunos prejuicios continúan intactos.

"Aún me preguntan cuándo voy a buscarme un trabajo de verdad", cuenta. Lejos de desanimarse, ha convertido esa frase en una motivación más para seguir reivindicando un oficio que asegura disfrutar cada día.

Una vocación

Raquel creció rodeada del mundo de la construcción. Desde pequeña vio herramientas, obras y reformas a su alrededor, así que dedicarse a un oficio manual le parecía algo completamente natural.

"Nunca me imaginé sentada delante de un ordenador", recuerda. "Siempre me han gustado los trabajos manuales y resolver problemas".

Con el tiempo acabó especializándose como electricista y hoy acumula más de dos décadas de experiencia instalando cuadros eléctricos, reparando averías y trabajando en obras y viviendas.

Aunque entrar en el sector no fue especialmente complicado, sí reconoce que tuvo que demostrar constantemente su valía. "Muchas veces he tenido que escuchar comentarios de clientes que dudaban de mí solo por ser mujer", explica.

Algunos asumían que no tendría fuerza suficiente o que no sería capaz de realizar determinados trabajos técnicos. "He oído muchas veces eso de que soy demasiado débil para este oficio", señala.

Sin embargo, asegura que la experiencia acaba desmontando muchos prejuicios. "Cuando ven cómo trabajas y solucionas los problemas, cambia completamente la percepción".

Falta de trabajadores y pocas mujeres

La construcción y los oficios técnicos atraviesan uno de los momentos más delicados de los últimos años en España. El sector arrastra un importante problema de relevo generacional y muchas empresas no consiguen encontrar trabajadores cualificados.

Distintos informes de organizaciones empresariales del sector alertan desde hace tiempo de la escasez de mano de obra. Más de la mitad de los trabajadores de la construcción supera ya los 45 años y miles de profesionales se jubilarán durante la próxima década.

Electricistas, fontaneros, soldadores o instaladores figuran entre los perfiles más demandados actualmente. Sin embargo, las mujeres siguen representando un porcentaje muy reducido dentro de estas profesiones.

Según los últimos datos del sector, la presencia femenina en construcción ronda el 11%. En trabajos técnicos especializados la cifra todavía es más baja.

Electricistas trabajando en una obra. IStock

Raquel lo vive de cerca cada día. "No conozco prácticamente mujeres que se dediquen a lo mismo que yo", reconoce. "No es que no quieran, es que muchas veces ni se plantean esa posibilidad".

Aun así, asegura que poco a poco empieza a notar cambios. Cada vez hay más chicas jóvenes interesadas en formarse en oficios manuales y técnicos, especialmente en ciclos relacionados con instalaciones eléctricas o energías renovables.

Conciliación y prejuicios

Uno de los aspectos más difíciles de su trayectoria profesional ha sido la conciliación familiar. Raquel es madre de tres hijos y explica que tuvo que interrumpir su actividad laboral en varias ocasiones.

"Llevo 25 años trabajando, pero de manera interrumpida porque tuve que parar durante los embarazos y los primeros meses de crianza", explica. Aun así, nunca se planteó abandonar el oficio. "Me gusta muchísimo mi trabajo y siempre he querido seguir vinculada a él".

También reconoce que en ocasiones ha sentido que debía esforzarse el doble para recibir el mismo reconocimiento que otros compañeros del sector.

"El problema no es el trabajo en sí, sino ciertos prejuicios que todavía existen", asegura. "Hay personas que siguen viendo raro que una mujer llegue a una obra con herramientas".

Sin embargo, cree que la mentalidad está cambiando lentamente gracias a la visibilidad de otras profesionales y a la falta de mano de obra que atraviesa el sector.

'Las niñas necesitan referentes'

Consciente de que muchas jóvenes ni siquiera contemplan estos trabajos como una opción laboral, Raquel participa en actividades y encuentros dirigidos a estudiantes para explicar su experiencia.

En esas charlas detecta dudas muy similares entre las adolescentes, como el miedo a trabajar rodeadas de hombres, la inseguridad sobre si serán aceptadas o el temor a no sentirse capaces.

"Muchas veces necesitan ver que otra mujer ya ha pasado por ahí", explica. "Yo no tuve referentes cuando empecé y eso hace todo más difícil". Por eso considera importante mostrar que estos oficios también pueden ser una salida profesional estable y bien remunerada para las mujeres.

Además, insiste en que las nuevas generaciones pueden encontrar grandes oportunidades laborales en sectores como la electricidad o las instalaciones técnicas, especialmente en un momento en el que las empresas necesitan trabajadores especializados.

"Es un oficio duro, claro, pero también muy gratificante", señala. "Cada día haces algo distinto y tienes la sensación de resolver problemas reales". Tras más de dos décadas subiéndose a escaleras, instalando cables y entrando en obras, Raquel sigue disfrutando de su trabajo igual que el primer día.