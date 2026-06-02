España cambia las normas: las empresas están obligadas a controlar el estrés de los trabajadores desde 2027

La prevención de riesgos laborales en España se prepara para vivir una de sus mayores transformaciones en décadas. El Gobierno trabaja en una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que pondrá el foco en cuestiones que hasta ahora apenas tenían presencia en muchas empresas.

El estrés, la salud mental, la fatiga psicológica o la desconexión digital se contemplarán dentro de la salud de los empleados. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada ha advertido en redes sociales de que el nuevo anteproyecto supondrá cambios importantes tanto para trabajadores como para empresas.

Según explica, el borrador fue aprobado en marzo de 2026 y, si los plazos previstos se cumplen, la nueva normativa podría entrar en vigor el 2 de enero de 2027.

La reforma todavía debe completar su tramitación parlamentaria, por lo que el texto definitivo podría sufrir modificaciones. Sin embargo, los puntos conocidos hasta ahora ya anticipan un endurecimiento de las obligaciones empresariales en materia de prevención y salud laboral.

Riesgos laborales

Uno de los grandes cambios será el reconocimiento explícito de los llamados riesgos psicosociales. Esto significa que las empresas tendrán que evaluar y prevenir situaciones relacionadas con la ansiedad, el agotamiento mental, el exceso de carga de trabajo o el estrés laboral continuado.

Hasta ahora, muchas compañías centraban sus planes de prevención en riesgos físicos, como accidentes, caídas o exposición a sustancias peligrosas. Con la futura reforma, la salud mental entrará de lleno en las evaluaciones preventivas.

Según explica Ignacio de la Calzada, las empresas tendrán la obligación de analizar "el estrés laboral, la salud mental y la fatiga mental". Además, deberán garantizar el derecho a la desconexión digital de los empleados.

Este derecho ya aparece recogido en la legislación española desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales de 2018. Sin embargo, numerosos expertos laborales llevan años denunciando que su aplicación práctica sigue siendo insuficiente.

La reforma pretende reforzar ese derecho para evitar llamadas, mensajes o correos electrónicos fuera del horario laboral, especialmente en sectores donde el teletrabajo y la conexión permanente se han normalizado.

La futura normativa también podría obligar a las empresas a establecer protocolos internos para prevenir situaciones de desgaste emocional o sobrecarga mental derivadas del trabajo.

Fenómenos meteorológicos

Otro de los ejes clave de la reforma estará relacionado con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos. Las empresas tendrán que incorporar medidas preventivas específicas frente a temperaturas extremas, tanto por calor como por frío, además de otros episodios climáticos severos.

La cuestión ha ganado importancia en los últimos años tras las sucesivas olas de calor registradas en España y después de varios accidentes laborales vinculados a las altas temperaturas.

De hecho, el Gobierno ya aprobó en 2023 una modificación normativa que prohíbe determinados trabajos al aire libre cuando la Agencia Estatal de Meteorología emite avisos extremos por calor.

Ahora, la intención es ampliar ese enfoque preventivo a otros riesgos derivados del clima, incluyendo lluvias torrenciales, temporales o fenómenos meteorológicos que puedan poner en peligro la seguridad de los trabajadores.

La reforma también obligará a muchas compañías a revisar sus protocolos de emergencia y sus sistemas de organización laboral durante episodios climáticos extremos.

Nuevas obligaciones para empresas

El anteproyecto contempla además cambios importantes en la estructura de los servicios de prevención. Según explica el abogado laboralista, las empresas de 300 trabajadores (y no de 500 como ocurre actualmente en muchos casos) estarán obligadas a disponer de un servicio de prevención interno y de un servicio de salud propio.

Además, se introducirán protocolos específicos para trabajadores que regresen tras bajas médicas de larga duración.

En los casos de incapacidades temporales superiores a seis meses, las empresas deberán aplicar mecanismos de reincorporación progresiva. El objetivo es facilitar una adaptación gradual del trabajador a su puesto y evitar una vuelta brusca tras largos periodos de ausencia.

Autónomos y pymes

Actualmente, muchos empresarios pueden gestionar personalmente la prevención de riesgos laborales en compañías de hasta 25 trabajadores. Con el nuevo texto, ese umbral bajaría a 10 empleados.

Esto obligará a más pequeñas empresas a externalizar o profesionalizar la gestión preventiva.

Otro de los puntos destacados será el refuerzo de la Inspección de Trabajo. Según el experto, el cumplimiento de estas medidas será una prioridad y habrá un mayor control para verificar que las empresas aplican realmente las obligaciones preventivas.

La intención del legislador es que la prevención deje de verse como un mero trámite burocrático y pase a convertirse en una herramienta real de protección de la salud física y mental de los trabajadores.