Ya es oficial: si tu cónyuge no trabaja ni cobra pensión, te pueden denegar la jubilación anticipada

La reforma del sistema de pensiones entra ya en su fase definitiva y 2027 marcará un antes y un después para miles de trabajadores que tengan pensado jubilarse antes de la edad ordinaria. Tras años de cambios progresivos, ese año quedarán fijadas las nuevas condiciones para acceder a la jubilación anticipada y también las penalizaciones aplicadas a quienes decidan retirarse antes de tiempo.

A partir de entonces, la edad ordinaria de jubilación quedará situada en los 67 años para la mayoría de trabajadores, salvo quienes acrediten largas carreras de cotización. A partir de esa referencia se calculan el resto de modalidades de jubilación anticipada.

En el caso de la jubilación anticipada involuntaria, seguirá siendo posible adelantar el retiro hasta cuatro años respecto a la edad ordinaria, situando así el acceso en torno a los 63 años. Sin embargo, existe un requisito poco conocido que está provocando que algunas solicitudes sean rechazadas pese a cumplir aparentemente con los años cotizados exigidos.

El problema aparece cuando, una vez aplicados los coeficientes reductores por adelantar la jubilación, la pensión resultante queda por debajo de la pensión mínima que correspondería al trabajador según su situación familiar.

Precisamente sobre esta situación ha hablado Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social especializado en pensiones y prestaciones, quien asegura que se trata de una circunstancia que muchas personas desconocen hasta el momento de solicitar su jubilación.

Dos tipos de jubilación anticipada

"Han sido varias las personas a las que he atendido a las que se les ha denegado su pensión de jubilación anticipada por un motivo del que ellos nunca habían oído hablar y que muchos trabajadores desconocen", relata el abogado.

Muñoz explica que existen principalmente dos tipos de jubilación anticipada: la involuntaria, vinculada a causas ajenas al trabajador y para la que se requieren al menos 33 años cotizados y seis meses inscrito como demandante de empleo y la voluntaria.

Sobre esta última modalidad recuerda que "se puede solicitar dos años antes de la edad ordinaria de jubilación, actualmente se requiere tener al menos 35 años cotizados y, el tercer requisito, como le ha pasado a esta persona, que el importe de la pensión resultante a percibir sea superior a la cuantía de la pensión mínima que le correspondería al interesado en función de su situación familiar al cumplimiento de los 65 años".

Un caso real denegado

Para explicar cómo funciona este requisito, el funcionario expone el caso de un trabajador de 63 años con 40 años cotizados que convivía con su esposa, quien no trabajaba ni percibía pensión.

Según el cálculo realizado por la Seguridad Social, la pensión que le correspondería tras aplicar la jubilación anticipada sería de 1.058 euros mensuales. A pesar de cumplir sobradamente con la edad y el periodo de cotización exigido, la solicitud fue rechazada por no alcanzar el mínimo económico establecido para su situación familiar.

La razón está en las cuantías mínimas fijadas tras la revalorización de las pensiones aprobada para 2026. Actualmente, la pensión mínima para jubilados con cónyuge a cargo supera los 1.256 euros mensuales. Sin embargo, para personas sin cónyuge o con cónyuge no dependiente, la cifra mínima exigida es considerablemente inferior (888 euros).

Cuándo la Seguridad Social lo considera "a cargo"

La normativa entiende que un pensionista tiene cónyuge a cargo cuando su pareja no percibe una pensión pública y los ingresos conjuntos del hogar —sin contar la pensión del solicitante— no superan determinados límites económicos anuales.

En el caso explicado por Alfonso Muñoz, la esposa no tenía ingresos propios ni cobraba pensión, por lo que la Seguridad Social la consideró económicamente dependiente. Eso elevó automáticamente el umbral mínimo exigido para conceder la jubilación anticipada.

Lo que más llama la atención del sistema aparece cuando esa misma familia podría haber accedido a la jubilación anticipada si el cónyuge hubiese tenido ingresos superiores a los límites establecidos. En ese caso, dejaría de considerarse "a cargo", el mínimo exigido sería más bajo y la pensión calculada sí habría superado el requisito económico.

"Muchos de vosotros os estaréis preguntando, pero cómo es posible que a ese pensionista que no tiene cónyuge a cargo, porque su mujer está trabajando o tienen ingresos superiores, se le conceda la pensión de jubilación anticipada y aquel pensionista que no tiene ingresos, que su mujer no trabaja, se le deniegue la pensión de jubilación anticipada", plantea el funcionario.

"Pues como dice algún comentarista de televisión, así son las cosas y así las hemos contado", zanja Muñoz.