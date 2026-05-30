Marimar, camarera de hotel: "La hostelería ha subido un 40% y a nosotras nos siguen pagando 1,50 € por habitación"

España cerró 2025 con 96,8 millones de turistas internacionales, la cifra más alta de la serie histórica, y con un gasto de 134.712 millones de euros, un 6,8% más que el año anterior, según el INE.

El sector hotelero también batió registros. Las pernoctaciones en hoteles superaron los 366,7 millones en 2025 y el Índice de Precios Hoteleros subió de media un 5,1%. La facturación media diaria por habitación ocupada fue de 127,7 euros.

A pesar de ese récord turístico, de hoteles llenos y de una hostelería cada vez más cara. Pero detrás de muchas habitaciones impecables existe una realidad, la de las camareras de piso que limpian a contrarreloj por salarios que apenas reflejan el boom del sector.

Marimar, limpiadora de hotel, resume esa brecha: "La hostelería ha subido un 40% y a nosotras nos siguen pagando 1,50 euros por habitación". Su denuncia habla de salario, pero también de tiempo, de desgaste físico y de jornadas que, según afirma, no siempre terminan cuando marca el registro horario.

Para ella, esos datos contrastan con lo que ocurre en los pasillos de los hoteles. "Hace diez años nos pagaban lo mismo que ahora", lamenta. La habitación puede venderse más cara, pero el dinero que recibe quien la deja lista no crece al mismo ritmo.

El problema se agrava cuando el pago se vincula a objetivos por habitación o a cargas de trabajo que obligan a acelerar. Limpiar no es solo pasar una mopa: implica levantar colchones, desinfectar baños, mover carros, reponer amenities, cambiar sábanas y dejar la estancia perfecta en pocos minutos.

Fichar y seguir limpiando

La denuncia más grave de Marimar apunta al control horario. "Nos obligan a fichar cuando se cumplen las 8 horas, pero luego tenemos que continuar", asegura. De ser así, esas horas quedarían fuera del registro, sin pagarse ni cotizarse como tiempo efectivo de trabajo.

La ley obliga a las empresas a garantizar un registro diario de jornada que incluya el horario concreto de inicio y finalización de cada persona trabajadora. Ese control no es un trámite menor: sirve precisamente para detectar excesos de jornada y horas extraordinarias no declaradas.

En la práctica, muchas camareras de piso denuncian que la jornada real no coincide con la jornada firmada. Si la planta no está terminada, la presión no desaparece. Hay que acabar porque el cliente entra, porque la habitación se vende o porque la gobernanta exige que todo esté listo.

El resultado es una rutina marcada por la prisa. En temporada alta, limpiar más de veinte habitaciones en una jornada no es una excepción. Cada habitación suma movimientos repetidos, posturas forzadas y una carga mental añadida: todo debe quedar invisible, perfecto y rápido.

Un trabajo que enferma

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha advertido de que las camareras de piso son uno de los colectivos con mayor exposición a la siniestralidad laboral y a enfermedades profesionales derivadas de su actividad.

Entre las lesiones más frecuentes figuran las relacionadas con sobreesfuerzos en espalda, columna y extremidades superiores. No es una percepción aislada.

La Seguridad Social reconoció el síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional para las camareras de piso, junto a otras dolencias como bursitis, epicondilitis o tendinitis cuando están causadas por el trabajo.

Por eso las llamadas kellys ("las que limpian") insisten en que su reivindicación no es solo salarial. Reclaman cargas de trabajo medibles, plantillas suficientes, control real de la jornada y reconocimiento profesional dentro de un sector que vive uno de sus mejores momentos.

La externalización ha sido otra de sus grandes batallas. La reforma laboral de 2021 modificó las reglas de las contratas con el objetivo declarado de evitar una competencia empresarial basada exclusivamente en peores condiciones laborales.

Pero el testimonio de Marimar muestra que la precariedad no desaparece solo con cambios legales. Hace falta inspección, vigilancia y voluntad empresarial para que el crecimiento turístico no se sostenga sobre cuerpos agotados.