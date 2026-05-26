Fiona Ferrer, Virginia Troconis y otras personalidades cruzarán la gran Alfombra de la Cultura y el Liderazgo 2026 en Málaga

Málaga tiene una cita importante. El próximo miércoles, 27 de mayo, acogerá la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino, una cita que dará el pistoletazo de salida a 'Las Top 100 Mujeres Líderes' de 2027 y que celebrará a personalidades reconocidas por su capacidad para influir y abrir camino.

Esta iniciativa aterriza en la Costa del Sol tras su excelente debut en Granada, consolidando un formato que ahora traslada su pasarela del talento a la capital de provincia vecina.

El encuentro se enmarca en una intensa agenda de tres días que viajará de la historia y la literatura a los foros de debate, y cuyos detalles se desgranan a continuación.

La cita comenzará a las 19:30 horas en el Castillo de Gibralfaro, donde se desplegará una gran alfombra azulada por la que desfilarán las invitadas. Con una puesta en escena que comenzará con un photocall y terminará en el escenario, el recorrido incluirá distintas activaciones culturales, así como también lo hará la gala con la que proseguirá la noche.

Entre las asistentes confirmadas figuran la modelo y referente de vida sana Virginia Troconis; la diseñadora Cósima Ramírez; Laura Baena, fundadora de Malasmadres; y la autora y experta en moda Fiona Ferrer. El dress code de la noche será black tie, aunque con una indicación de llevar calzado cómodo para recorrer mejor el conjunto monumental.

Arrancan 'Las Top 100'

La gala supone el inicio simbólico de la XIV edición de 'Las Top 100 Mujeres Líderes', que reconoce a perfiles que sobresalen en distintos ámbitos de la vida pública y profesional del país. El proyecto, fundado en 2011 por la aceleradora de talentos Mercedes Wullich, se ha convertido en el mayor termómetro del progreso social impulsado por ellas.

Vista de la Alcazaba malagueña y el Castillo de Gibralfaro al atardecer. iStock

Este listado se elabora cada año a través de votaciones, una deliberación final y una ceremonia que en las últimas ocasiones ha tenido lugar en el Teatro Real de Madrid. En la última convocatoria se registraron más de 110.000 votos, un dato que da una idea bastante clara del alcance y la relevancia del proyecto.

La apertura de candidaturas en esta alfombra es una manera de anunciar lo que vendrá después, pero también de subrayar que el ranking nace en una comunidad que lo sigue y lo impulsa activamente.

En la práctica, la noche del 27 nos dejará la primera gran imagen pública de esta nueva edición que situará a las mujeres en el centro de la conversación.

La noche se aderezará con cuatro actuaciones únicas que rendirán homenaje a la riqueza cultural de Málaga y culminará con un cóctel posterior, concebido como el cierre perfecto de la velada. Magas seguirá de cerca todo lo que ocurra y ofrecerá todos los detalles en su cobertura editorial y redes sociales.

El conglomerado multinacional francés del lujo LVMH y EllesVMH, su programa de liderazgo femenino con el que promueve la equidad de género, jugarán un papel clave en estos días en la ciudad andaluza.

Carmen Salamero, directora de RRHH de LVMH Beauty Iberia, durante la primera edición de la Alfombra de la Cultura y el Liderazgo Femenino, celebrada en Granada en 2025. Anita Jiménez

Este proyecto fomenta el desarrollo profesional de las mujeres a través de diversas iniciativas. Desde 2007, han emprendido un viaje para convertir la ambición en acción, centrándose en la construcción de una cultura de liderazgo más inclusiva.

EllesVMH se basa en tres pilares estratégicos: paridad, equidad salarial y transmisión. Estos pilares están diseñados para reforzarse mutuamente y contribuir a realizar progresos duraderos y medibles. En LVMH, la igualdad es un imperativo empresarial que impulsa un cambio significativo y global.

Una semana de excepción

A su vez, la alfombra se inserta en una programación más amplia en la que Málaga acogerá la Semana del Liderazgo Femenino 2026.

Arrancará el martes, 26 de mayo, con Málaga made America, una cita que se celebrará en el Jardín Botánico y que pondrá el foco en los lazos que unen a la capital malagueña con Estados Unidos.

Coincidiendo con la conmemoración de los 250 años de la Independencia del país, la cita contará con una recreación histórica y una gala presentada por la actriz y empresaria Remedios Cervantes, además de intervenciones institucionales y un cierre musical a cargo de la soprano Pilar Jurado.

El miércoles 27, también se vivirá una mañana intensa. A las 12:00 horas, la Fábrica de Cervezas Victoria será escenario del Club de Lectura de Magas, esta vez dedicado a la obra de Elvira Roca Barea.

A las 13:00 horas, el Salón de los Espejos del Ayuntamiento será escenario de la presentación de Las gobernadoras, el último libro de Cruz Sánchez de Lara. En el acto, la vicepresidenta ejecutiva de este diario y editora de Magas y Lifestyle desvelará detalles de la trama que sólo los asistentes podrán conocer.

Portada de 'Las gobernadoras' (Espasa, 2026). Sala de prensa de Grupo Planeta

El acto contará con el alcalde Francisco de la Torre y David Cebrián, director editorial de Espasa, además de una mesa que sumará a la autora y Premio Planeta 2022, Luz Gabás; Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España; y María del Carmen Marcos Alarcón, socia de la joyería Marcos y descendiente de Bernardo Gálvez.

El jueves 28, tendrá lugar el Foro de Incidencia y Liderazgo de 'Las Top 100', donde se debatirán las claves del poder femenino y su papel en la agenda pública. Así, estos tres días irán de la historia a la literatura, del liderazgo social en clave festiva a la conversación institucional, y terminarán celebrando de nuevo la continuidad de la lista creada por Wullich.

Magas apuesta por Málaga

Este evento coincide con el buen momento de proyección nacional e internacional que vive la ciudad andaluza, una que está acostumbrada a mirarse en el espejo del arte, el turismo, el buen comer —con su designación como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026— y la creación de experiencias.

Terrazas de restaurantes en el centro de Málaga. iStock

Además, tiene una relación muy clara con la historia de referentes. Aquí nacieron o dejaron huella figuras como María Zambrano, Victoria Kent, Isabel Oyarzábal, Amalia Heredia o Marisol, nombres que siguen siendo parte del imaginario colectivo cuando se habla de mujeres que abrieron camino.

Al mismo tiempo, la Semana del Liderazgo Femenino responde a una estrategia clara de Magas: salir de Madrid y acercarse más a sus lectoras a través de eventos en distintas ubicaciones. En los últimos años, se ha reforzado su presencia territorial con la idea de seguir creando espacios donde la revista se viva y se sienta como propia.