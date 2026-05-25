María Lo (35 años), chef: "El pollo al horno no queda jugoso solo con aceite; el truco está en usar 100 g de mantequilla"

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El pollo al horno es uno de los platos más populares, tradicionales y consumidos a nivel mundial, un clásico familiar por ser económico, sencillo de preparar y tremendamente versátil, lo que hace que podamos utilizarlo en distintas comidas diarias e incluso en ocasiones especiales.

A pesar de su aparente sencillez, nos encontramos con algunos trucos y recomendaciones muy a tener en cuenta para conseguir el mejor resultado final, y esto pasa por seguir las recomendaciones de expertos como la cocinera María Lo, ganadora de MasterChef 10.

Para conseguir un pollo que tenga una carne jugosa en el interior y una piel crujiente por fuera, la chef ha explicado sus mejores trucos a través de su cuenta de Instagram (@marialomchef10), donde desvela que "el pollo al horno no queda jugoso solo con aceite, el truco está en usar 100 gramos de mantequilla".

En este caso, el gran protagonista de la receta es el aroma que este ingrediente, junto a otros que lo acompañan, consiguen darle a un pollo al horno que puede tener un resultado espectacular.

Pollo asado al estilo de María Lo 1 pollo eviscerado

100 gramos de mantequilla

5 chalotas

3 dientes de ajo

2 patatas

1 manzana

Aceite de oliva virgen extra (AOVE)

Sal

Pimienta negra

1 cucharada de romero fresco

1 vaso de vino oloroso Paso 1 Pelar y cortar las patatas en rodajas. Cortar la manzana en gajos y las chalotas en trozos. Paso 2 Colocar las patatas, la manzana y las chalotas en una bandeja de horno y precocinar al vapor durante 15 minutos a 100 ºC. Paso 3 Mientras tanto, despiece el pollo, úntelo con aceite de oliva, sal y pimienta y déjelo reposar. Paso 4 Introducir el pollo en la bandeja junto a la guarnición y cocinar otros 15 minutos al vapor a 100 ºC. Paso 5 Mezclar la mantequilla con el romero picado, el ajo rallado, sal y pimienta. Paso 6 Sacar la bandeja del horno y cambiar a función de calor seco a 220 ºC arriba y abajo. Paso 7 Secar bien la piel del pollo con papel de cocina y pintar toda la superficie con la mantequilla aromatizada. Paso 8 Añadir el vaso de vino oloroso a la bandeja. Paso 9 Hornear entre 15 y 20 minutos hasta que el pollo quede dorado y crujiente.

Las mejores especias para el pollo asado

El pollo asado es uno de esos platos que nunca falla y que gusta tanto a adultos como a niños, y aunque se sigan las instrucciones mencionadas, siempre se les puede dar un toque especial para que tenga un sabor más especial.

Para conseguirlo hay que recurrir a distintas especias, dado que, utilizando los condimentos correctos, no solo se consigue potenciar el sabor, sino que también se mejora tanto el aroma como la propia apariencia del plato.

Dicho esto, existe una serie de especias que destacan por combinar muy bien con el pollo asado, ayudando a darles un toque especial que hace a cada elaboración única. Entre ellas se encuentran las siguientes: