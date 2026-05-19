María, asesora fiscal: "Eliminaría el paro, solo crea vagos, si has aportado 782 €, no deberías cobrar más"

El paro en España sigue marcando el pulso a la realidad social y económica del país. Aunque las cifras de desempleo han mejorado respecto a 2025, el problema continúa afectando a millones de personas.

Evidencia de ello, es que entre marzo y abril de 2026, el paro rondó los 2,42 millones, según el Ministerio de Trabajo. Datos que, la Encuesta de Población Activa (EPA) elevaba hasta los 2,71 millones.

En este contexto la asesora fiscal María Pilar Dancausa desataba la polémica hace unos meses con uno de sus vídeos publicados en TikTok, en el que cuestiona duramente el actual sistema de prestaciones y en el que asegura que "el paro solo crea vagos".

La asesora critica en el citado vídeo que muchos trabajadores consideren el subsidio por desempleo como un dinero "propio" acumulado durante años. "Muchos dicen: 'yo tengo derecho porque para eso lo he estado pagando todos estos meses'", comienza.

Para defender su crítica, explica que la aportación directa del trabajador al desempleo en realidad representa un pequeño porcentaje de la nómina. "Si cobras 1.400 euros brutos, al desempleo le pagas 21,70 euros", señala. Según su cálculo, esa cantidad supondría unos 782 euros tras tres años cotizados, una cifra muy inferior a lo que después puede llegar a percibirse en prestaciones.

La asesora se refiere únicamente en su vídeo a la aportación directa del trabajador al desempleo, pero sin incluir la cotización adicional que realiza la empresa. A partir de ahí, lanza una segunda reflexión: "¿Qué te parece si después de tres años trabajados te pagan el paro? Pero lo que tú has pagado de verdad: 782 euros", remata.

Una reflexión con la que esta asesora cuestiona el funcionamiento actual en España, el cual no opera como una hucha individual, sino como un modelo colectivo de reparto financiado mediante cotizaciones de trabajadores y empresas.

Y es que, actualmente acceder a la prestación contributiva no depende únicamente de haber trabajado, sino también del tiempo cotizado y de cómo encaja dentro de la escala oficial fijada por la Seguridad Social. El mínimo exigido es de 360 días cotizados, que dan derecho a 120 días de prestación (cuatro meses), mientras que los periodos superiores aumentan progresivamente la duración de la ayuda hasta un máximo de dos años.

Una crítica que llega además en un momento en el que la tasa de desempleo sigue afectando en mayor medida al colectivo femenino, el cual a comienzos de 2026 rondaba cerca de 1,47 millones en España, lo que representa aproximadamente el 60 % del total de desempleados. Una brecha que ha seguido manteniéndose en los últimos años y muy vinculada a una mayor precariedad laboral y a un mayor peso de cargas familiares.

Datos que reflejan que, más allá de la discusión sobre el sistema, el paro continúa siendo una de las grandes preocupaciones económicas y sociales en España, pero también un importante salvavidas económico fundamental para quienes pierden su empleo de manera involuntaria.