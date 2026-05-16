Dinamarca da una lección a España con la reducción de la jornada laboral: 6 horas menos de trabajo y salarios de hasta 71.000 €

La reducción de la jornada laboral en España sigue siendo una de las grandes promesas pendientes. Un año después del intento fallido de implantar por ley la semana de 37,5 horas, los trabajadores continúan muy lejos de esa cifra.

Y es que, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo, la jornada media pactada en convenio colectivo se situó en marzo en 38,1 horas semanales, lo que evidencia que el recorte horario avanza, aunque de forma lenta y desigual.

Mientras el debate político y empresarial mantiene bloqueada la reforma impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la negociación colectiva se ha convertido en la principal vía para reducir horas trabajadas. Sin embargo, los convenios todavía no logran acercarse del todo al objetivo prometido por el Gobierno.

Esta es una situación que contrasta además con la de otros países europeos como en el caso de Dinamarca, donde la jornada media apenas alcanza las 33,9 horas semanales, más de seis horas menos que en España. Pese a ello, el país nórdico mantiene niveles de productividad superiores a la media de la Unión Europea y salarios que rondan los 71.000 euros anuales.

El modelo danés se ha convertido así en uno de los grandes referentes europeos en materia laboral. Los datos de Eurostat muestran que los empleados del país nórdico trabajan de media menos horas a la semana que la mayoría de europeos, algo que no ha impedido que mantengan salarios elevados y altos niveles de competitividad. La clave, según distintos organismos económicos, está en la productividad y en la eficiencia de las empresas.

Mayor conciliación y mejores sueldos

La diferencia con España sigue siendo notable. Mientras en Dinamarca muchas jornadas terminan a media tarde, permitiendo una mayor conciliación entre la vida laboral y personal, en España todavía predominan horarios más largos y partidos, especialmente en determinados sectores. En el caso de los trabajadores autónomos, además, las horas reales de trabajo suelen superar ampliamente la jornada teórica de 40 horas semanales.

Las diferencias también se reflejan en los salarios. Según los últimos datos europeos, un empleado danés a tiempo completo percibe de media más de 70.000 euros brutos anuales, muy por encima de los cerca de 34.000 euros registrados en España.

Organismos internacionales como la OCDE llevan años señalando precisamente esa brecha en rendimiento económico. Mientras la economía danesa genera cerca de 99 dólares por cada hora trabajada, la productividad española se sitúa considerablemente por debajo. Esto permite a las empresas del país escandinavo mantener jornadas más reducidas sin renunciar a la rentabilidad.

Parte de este modelo se sustenta en el conocido sistema de "flexiseguridad", una fórmula que combina facilidad para contratar y adaptar plantillas con una amplia protección para los trabajadores.

Los expertos consideran que unas jornadas más racionales reducen el estrés, favorecen la concentración y mejoran el rendimiento, lo que termina repercutiendo tanto en la productividad como en la estabilidad laboral.

Todo ello ha convertido a Dinamarca en uno de los ejemplos más citados dentro del debate europeo sobre la reducción de la jornada laboral, especialmente en un momento en el que España sigue lejos de implantar de forma generalizada la semana de 37,5 horas.