Las cocineras coinciden: el pollo al horno más jugoso no mejora con cerveza, se transforma con un marinado de yogur

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Recetas como el pollo al horno, que en apariencia son sencillas, suelen generar más dudas de las que parece. Es habitual temer que la carne quede seca o sin sabor, especialmente cuando se busca un resultado jugoso sin complicarse demasiado en la cocina.

Durante años, han circulado trucos de todo tipo para que el resultado sea lo bastante jugoso: añadir cerveza, mantequilla o incluso caldos para intentar mejorarlo. Sin embargo, cada vez más cocineros y creadores de contenido coinciden en que el verdadero cambio está en cómo se marina el pollo antes de cocinarlo.

El problema de muchas recetas es que actúan solo en la superficie. La cerveza, por ejemplo, puede aportar aroma, pero no siempre consigue que el pollo quede realmente jugoso por dentro. Aquí es donde entra en juego un ingrediente sencillo, accesible y sorprendentemente eficaz: el yogur.

Marinado con yogur

Cada vez más expertas en cocina saludable en redes sociales están apostando por el yogur como base para conseguir un pollo jugoso y lleno de sabor. La clave está en su textura y en su ligera acidez, que ayuda a ablandar la carne y a que los condimentos se absorban mejor.

Desde la cuenta @getthosegreens dan esta idea para huir del pollo clásico y seco: "Seamos sinceros, el pollo a la plancha nos puede gustar mucho, pero no es lo más sabroso del mundo. Entiendo que a muchos de nosotros nos aburra... Por eso, hoy os propongo esta forma de cocinarlo que es cero aburrida, gusta a todo el mundo y además es súper saludable".

El proceso no puede ser más sencillo y, además, permite aprovechar esas especias olvidadas en la despensa: "Es muy sencillo, solo tendrás que mezclar el yogur griego con las especias que escojas. Yo en este caso he usado pimentón, cebolla granulada, ajo, sal, pimienta y comino".

Lo importante es respetar el tiempo de marinado para que el pollo albsorba bien los sabores: "Lo dejas marinar durante una hora más o menos y lo cocinas a la plancha o al horno. Yo siempre prefiero al horno porque queda más jugoso", detalla.

Un método que, no solo mejora la textura, sino que facilita crear un plato completo, equilibrado y saludable.

Ingredientes Ingredientes de pollo al horno con yogur Pollo, 400 g

Yogur griego o natural cremoso, 150 g

AOVE, 1 cucharada

Sal y pimienta al gusto

Ajo en polvo, 1 cucharadita

Cebolla en polvo o granulada, 1 cucharadita

Comino (opcional)

Pimentón o curry, 1 cucharadita

Un chorrito de limón (opcional) Paso 1 Trocea el pollo en piezas de tamaño similar. Paso 2 En un bol, mezcla el yogur con todas las especias, la sal, la pimienta, el aceite de oliva y el limón. Paso 3 Añade el pollo y remueve bien hasta que quede completamente cubierto. Paso 4 Deja marinar en la nevera durante al menos 1 hora. Paso 5 Precalienta el horno a 180 ºC y después coloca el pollo en una bandeja y hornéalo durante 20-25 minutos, hasta que esté dorado por fuera y jugoso por dentro. Paso 6 Sirve con arroz, quinoa o verduras al gusto.

Pero esta no es la única propuesta que está triunfando. La creadora María Pérez Espín también apuesta por el yogur, aunque con un giro diferente que incorpora especias más intensas y un toque cítrico.

"Coge el pollo, trocealo y una vez que está troceado le añadimos un yogur natural de proteínas, también podría ser griego o cremoso, le añadimos un chorrito de limón y un poco de curry en polvo, además lleva cúrcuma y pimienta."

Esta combinación no solo aporta sabor, sino también un perfil más exótico y especiado: "Integramos todo bien y para darle un toque de verduras le vamos a añadir coliflor triturada que se asemeja al arroz que suele acompañar al curri."

En cuanto a la cocción, propone una alternativa práctica: "Y podría hacerse en horno o en airfryer. Calienta 20 minutos a 120 ºC y acompaña con arroz o coliflor triturada."

El resultado es un pollo al horno mucho más jugoso, con una textura tierna y un sabor que se aleja por completo de las versiones más secas o monótonas.