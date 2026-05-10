Los I Premios Castizos: Tomás Páramo, María G de Jaime, Johanna von Müller-Klingspor y Paz Padilla, entre los ganadores

Madrid sabe bien cómo celebrar la vida en cualquier momento del año, pero más aún en mayo. Lo hace cuando las calles empiezan a oler a claveles, cuando las terrazas se llenan antes de que caiga el sol, cuando el eco de los conciertos resuena al ver de fondo la pradera y cuando las verbenas convierten a desconocidos en auténticos amigos durante unas horas.

Por supuesto, también lo hace cuando las chulapas y los chulapos —aquellos personajes nacidos en la escena popular del siglo XIX, orgullosos de su barrio y de su manera de vivir— toman las calles en las fiestas de San Isidro para recordar que el casticismo nunca ha sido una cuestión de nacimiento... pero sí lo es de actitud.

Y de eso nacen los Premios Castizos, de la idea de celebrar un Madrid que aúna tradición y modernidad, elegancia y espontaneidad, memoria y futuro. Una capital que recibe cada año a miles de personas de todo el mundo y que, aun superando ya los 3,4 millones de habitantes, conserva esa rara capacidad de hacer sentir a cualquiera como en casa.

El próximo 11 de mayo, apenas unos días antes del inicio oficial de las fiestas en honor al patrón de la ciudad, el Teatro Circo Price acogerá la primera edición de unos galardones impulsados por Magas, la revista femenina de EL ESPAÑOL, que nacen con vocación de convertirse en una de las citas imprescindibles de la primavera.

Más que una entrega de premios, será una declaración de intenciones. Una fiesta pensada para los madrileños de nacimiento, pero también para quienes llegaron un día a la ciudad y decidieron quedarse. Para quienes sienten que Madrid significa optimismo, oportunidades, inspiración creativa o simplemente hogar.

Un grupo de chulapos y chulapas celebrando San Isidro. Europa Press

Porque la ciudad que cautivó a Benito Pérez Galdós, la de la movida, la musa del cine patrio, es eso: una urbe capaz de enlazar la solemnidad cultural del eje Prado-Recoletos —ese llamado triángulo del arte que reúne algunos de los museos más importantes del mundo— con la espontaneidad de una verbena popular.

Una capital donde conviven los tablaos y las galerías, los bares de toda la vida y las nuevas generaciones que siguen reforzando el papel de la ciudad como uno de los polos culturales y gastronómicos más vibrantes de Europa.

Por eso, Magas quiere reconocer precisamente a quienes representan distintas formas de entender el espíritu castizo contemporáneo. Son figuras que han contribuido a construir el relato emocional, cultural y social de Madrid desde ámbitos muy diferentes.

¿Quiénes serán los premiados?

Entre los galardonados estará el alcalde José Luis Martínez-Almeida, por su papel a la hora de seguir proyectando la ciudad dentro y fuera de la misma y por representar ese espíritu castizo que encarna tanto como regidor como madrileño.

También serán premiados María G. de Jaime y Tomás Páramo, dos nombres que casan muy bien —como pareja sentimental y profesional— y que encarnan el perfecto mix de influencia y emprendimiento. Muy reconocibles para los nativos digitales, estos creadores de contenido son el reflejo de una capital con estilo propio.

La empresaria austríaca-venezolana Johanna von Müller-Klingspor recibirá otro de los galardones por demostrar que no hace falta haber nacido en Madrid para sentirse gato. Cofundadora de Murillo Café, al frente de La Terraza del Campo del Moro y del catering Coolinaria, es una de las latinas más influyentes de la hostelería local.

Pensar en esta urbe también es pensar en la televisión, y desde ese plano será reconocida Paz Padilla, por representar la humanidad, el desparpajo y el amor por las raíces, su Cádiz natal, además de esa resiliencia cercana que la ha conectado con millones de espectadores.

En la lista también figura DJ Nano, digno embajador de una ciudad abierta y despierta. Se crió en los 70 en el vibrante distrito de Moncloa-Aravaca y su trayectoria de más de dos décadas, con un historial de récord de discotecas en las que ha pinchado, le convierte en el artista número uno de música electrónica en el país. Se dice pronto.

Completará el palmarés de los I Premios Castizos Pedro Trapote, uno de los grandes representantes de la hostelería y del ocio madrileño, cuya trayectoria forma parte, indirectamente, de la memoria sentimental de varias generaciones.

Una noche para celebrar

La ceremonia arrancará a las 20:00 horas tras un gran photocall y estará conducida por Charo Izquierdo, directora de Magas y maestra de ceremonias. Junto a ella, Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, se encargará de inaugurar oficialmente la noche.

La celebración culminará con la actuación de un grupo de chulapos como guiño a la esencia popular madrileña. Todo acompañado de invitados de excepción —Enriqueta Chicano, Espido Freire, Marián 'Boticaria' García, Cristina Higueras y María Porto, entre otros— y una cobertura especial en Magas, donde podrán descubrirse todos los detalles de la noche.

La velada también vendrá acompañada de sabores, aromas y otros símbolos muy reconocibles. Los claveles que Savia Bruta entregará a los asistentes a su llegada, convertirán el Circo Price en una neoverbena en toda regla.

Alta Expresión COVAP contará con un espacio dedicado al jamón con cortador en directo, mientras que San Ginés llevará sus icónicos churros con chocolate. También habrá guiños al Madrid más popular con propuestas como las tortillas de La Martinuca, los emblemáticos Manolitos de Manolo Bakes o las patatas de Día.

La noche, además de disfrutarse, también se degustará en formato líquido gracias a firmas como Granini, la dupla de Match Tonic Water y Puerto de Indias o Fundador, que servirá el elegante cóctel Magas por Fundador, un combinado que mezcla el brandy de la casa con el sabor cítrico de la lima, el pomelo y la escarcha de la sal azul para acompañar esta celebración por todo lo alto.

Los invitados recibirán a la salida un obsequio de Neutrogena: el nuevo Fluido Hidratante SPF50 de la línea Ultra Sheer, uno de los últimos lanzamientos de la firma. Un protector solar ultraligero con alta protección UVA/UVB y antioxidantes frente al envejecimiento prematuro que conecta con el espíritu de una cita pensada para disfrutar al aire libre.

Así, detrás de esta primera edición hay una amplia red de marcas, colaboradores e instituciones que han querido sumarse a una fiesta ideada para reivindicar la identidad cultural y emocional de Madrid. Firmas como La Vaguada, VELUX, Aylanz, UDIT y Swatch forman parte de una alianza que convierte los galardones en una experiencia colectiva alrededor de una ciudad que nunca deja de reinventarse.

Un premio muy especial

Los premiados recibirán además un galardón diseñado por el artista Gonhdo, de la Galería María Porto & David Bardía, que el año pasado también fue el artífice de las piezas entregadas en los Premios Granada a la Cultura Europea de EL ESPAÑOL. Su participación suma una dimensión artística a una gala que precisamente une tradición y contemporaneidad.

Gonhdo, rodeado de algunas de sus obras de arte entre pintura y escultura. Cristina Villarino Magas

La obra, titulada Almudena, es una pieza colorista y dinámica que mezcla referencias castizas con un lenguaje visual contemporáneo. El diseño adopta la forma de un sello postal, como guiño a la identidad y a la memoria colectiva, y en el centro aparece una figura femenina alegre que funciona como símbolo visual de ese nuevo Madrid abierto, popular y emocional.

El fondo está repleto de pequeños elementos reconocibles de la cultura española —como abanicos y faroles— que construyen una narrativa llena de vida y cercanía. Con una estética inspirada en el doodle art, la escultura busca reinterpretar lo castizo desde una mirada moderna y creativa, muy en línea con el espíritu de estos premios.

Magas, cada vez más cerca

Estos premios llegan en un momento especialmente significativo para la revista femenina de EL ESPAÑOL, inmersa en una gran apuesta por reforzar el vínculo con su comunidad a través de los eventos y las experiencias presenciales.

Magas ha intensificado durante los últimos años su presencia territorial y cultural con encuentros que han reunido a lectoras con personalidades del mundo cultural, empresarial y de otros sectores en distintas ciudades españolas.

Entre ellos destacan las citas celebradas en Granada y Jerez durante 2025, así como la gran gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes' que tuvo lugar en febrero en el Teatro Real, uno de los acontecimientos sociales y culturales más relevantes del año.

Es una estrategia que busca ir más allá de las páginas y pantallas para convertir a Magas en un espacio de conversación, encuentro e inspiración. Los Premios Castizos representan un nuevo paso en esa dirección.

Porque mayo no se entiende sin la ciudad y esta tampoco se entiende sin sus celebraciones. Y quizá ahí resida precisamente la fuerza de estos galardones: en haber entendido que el verdadero lujo de Madrid no reside sólo en su oferta cultural, gastronómica o artística.

Está en su capacidad para acoger, para hacer sentir a quien llega que pertenece a algo, para convencerle de que puede ponerse un par de claveles —eso sí, con el recordatorio de que hay que ponerse colores blancos o rojos dependiendo del estado civil de cada cual—, bailar un chotis y emocionarse con una capital que vive deprisa, sí, pero que deja espacio para disfrutar.

Una pareja de chulapos en Madrid. iStock

En definitiva, el próximo 11 de mayo, el Circo Price acogerá una forma de entender Madrid. Una noche donde, justo en un momento en el que San Isidro se reinventa con tendencias como el neochulapismo, lo castizo dejará de mirar únicamente al pasado para reivindicarse también como futuro.