Bruselas cambia las normas: amplía el cobro del paro de 3 a 6 meses si se busca trabajo en otro país de la UE

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante una rueda de prensa Unión Europea

Los últimos datos ofrecidos por el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE) esclarecen que más de 3,2 millones de personas de nacionalidad española residen en el extranjero, bien para estudiar o trabajar, siendo el 37,2% en países de Europa.

Sin embargo, aunque buscar empleo en otro país de Europa puede convertirse en una oportunidad, también supone un reto económico. Mudarse, alquilar una vivienda, afrontar gastos de transporte y mantenerse durante las primeras semanas obliga a muchos trabajadores a disponer de un colchón que no siempre tienen.

Por eso, la Unión Europea ha decidido mover ficha. Bruselas ha dado luz verde a una reforma que amplía de tres a seis meses el tiempo durante el que una persona desempleada podrá seguir cobrando la prestación mientras busca trabajo en otro Estado miembro.

La medida forma parte de la actualización de las normas de coordinación de los sistemas de Seguridad Social de la UE, un marco que regula qué ocurre con las prestaciones cuando un ciudadano se desplaza de un país a otro por motivos laborales.

Más tiempo para buscar trabajo

Hasta ahora, quien cobraba el paro en su país y decidía trasladarse temporalmente a otro Estado miembro para encontrar empleo podía exportar esa ayuda durante un máximo de tres meses. El nuevo acuerdo duplica ese periodo y abre la puerta a posibles prórrogas en determinados supuestos.

El objetivo es facilitar la movilidad laboral dentro de Europa y evitar que el factor económico se convierta en una barrera para quienes buscan nuevas oportunidades profesionales fuera de sus fronteras.

El cambio llega en un momento en el que cada vez más trabajadores europeos contemplan la movilidad internacional como una vía para mejorar sus perspectivas laborales, acceder a salarios más competitivos o encontrar sectores con mayor demanda de empleo.

Sin embargo, la realidad demuestra que instalarse en otro país y encontrar trabajo no siempre ocurre en pocas semanas. En muchas ocasiones, los primeros meses se dedican a realizar entrevistas, homologar titulaciones, resolver trámites administrativos o adaptarse a un nuevo idioma y entorno profesional.

Con el sistema anterior, muchas personas veían cómo el plazo de tres meses resultaba insuficiente. Cuando la prestación terminaba, la búsqueda de empleo podía convertirse en una carrera contrarreloj o directamente en un regreso forzado al país de origen.

La ampliación hasta seis meses cambia ese escenario. El trabajador dispondrá de más tiempo para buscar con cierta estabilidad y sin la presión inmediata de perder ingresos en un momento especialmente delicado.

También permite una búsqueda más realista, ya que encontrar empleo en mercados laborales distintos requiere conocer el funcionamiento local, construir contactos y, en algunos casos, superar procesos de selección que pueden prolongarse durante semanas.

Desde el punto de vista económico, la medida pretende reducir situaciones de vulnerabilidad y dar mayor seguridad a quienes deciden dar el paso de buscar trabajo fuera.

Mercado laboral europeo

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de la Unión Europea para adaptar sus sistemas de protección social a una realidad laboral cada vez más transfronteriza.

Hoy es habitual que miles de ciudadanos estudien en un país, trabajen en otro y residan temporalmente en un tercero. La movilidad ya no es una excepción, sino una dinámica creciente dentro del mercado comunitario.

Sin embargo, las reglas de protección social no siempre evolucionan al mismo ritmo. Durante años, uno de los principales problemas ha sido precisamente cómo coordinar derechos de desempleo, cotizaciones y prestaciones cuando una persona desarrolla su vida laboral en varios Estados miembros.

Bruselas busca modernizar ese sistema y hacerlo más coherente con la libertad de circulación que define el proyecto europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido en distintas ocasiones la necesidad de reforzar la dimensión social de la Unión y garantizar que la movilidad profesional no suponga pérdida de derechos.

El mensaje es que cambiar de país para trabajar no debería implicar empezar de cero ni asumir un riesgo económico desproporcionado.

Qué cambia

La ampliación del plazo para exportar el paro no es la única novedad que incorpora el acuerdo europeo. La reforma también introduce ajustes sobre qué país debe asumir el pago de la prestación en determinados supuestos de empleo transfronterizo.

En algunos casos, será el Estado donde se haya trabajado el que se haga cargo del desempleo, y no necesariamente el de residencia. Este punto busca responder mejor a una realidad cada vez más frecuente, la de trabajadores que viven en un país y desarrollan su actividad en otro, especialmente en zonas fronterizas.

Con estas medidas la UE pretende que el sistema de prestaciones acompañe los movimientos reales de los trabajadores y no quede anclado en esquemas diseñados para mercados laborales mucho más cerrados.

Para muchos ciudadanos, esta modificación puede marcar una diferencia importante. Contar con seis meses de protección económica ofrece más margen para planificar una mudanza, asumir el coste inicial de instalarse en otro país y centrarse en encontrar una oportunidad profesional adecuada.