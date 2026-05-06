Parece un guiso de carne, pero es uno de los platos de la abuela más únicos de España: es típico de Galicia

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El recetario en España está repleto de platos tradicionales que han pasado de generación en generación, pero pocas conservan una esencia tan auténtica como el caldo gallego.

Una receta que a simple vista puede parecer un guiso de carne más, pero lo cierto es que es uno de los platos de la abuela más únicos de España.

Este es un plato con una historia marcada por la necesidad y el aprovechamiento, como gran parte de los guisos tradicionales de la cocina española. Su origen se remonta a las zonas rurales de Galicia, donde las familias con menos recursos elaboraban este caldo con los ingredientes que tenían a mano en sus huertas.

Tal y como cuenta Emilia Pardo Bazán en su obra de La cocina española antigua en 1913, las primeras versiones carecían de carne y se basaban en verduras, legumbres y productos básicos.

Con el paso del tiempo, la receta fue evolucionando hasta que aquel caldo humilde pasó a enriquecerse con ingredientes como el chorizo, la panceta, el lacón o la ternera convirtiéndose en un plato mucho más contundente, pero sin perder su esencia tradicional.

Un plato humilde cargado de sabor

Aunque hoy se asocia con un guiso potente, el caldo gallego mantiene su base en productos sencillos como los grelos, las alubias blancas, patatas y el característico unto. Este último ingrediente es clave, ya que aporta ese sabor profundo y tan reconocible.

El unto gallego es una grasa de cerdo curada que se utiliza desde hace siglos en la cocina tradicional y su función es, además de dar sabor, aportar textura y ayudar a que las verduras se cocinen lentamente hasta quedar tiernas y sabrosas.

El resultado es uno de esos platos de cuchara llenos de sabor, con un caldo ligeramente amarillento y un aroma intenso de la cocina de siempre. Una receta que demuestra cómo con pocos ingredientes se puede conseguir un plato que seguro vas a querer repetir

Para lograr un resultado auténtico, es fundamental respetar los tiempos de cocción y no apresurar el proceso. La clave está en dejar que los ingredientes se cocinen lentamente para que liberen todo su sabor.

También es importante no abusar de la sal, ya que el unto y los embutidos ya aportan intensidad al caldo. Rectificar al final es siempre la mejor opción.

Por último, como ocurre con muchos platos tradicionales, el caldo gallego mejora con el reposo. Así que dejarlo reposar unos minutos antes de servir ayudará a que los sabores se asienten, garantizando una experiencia mucho más rica y con más matices.

El mejor acompañamiento

A pesar de la contundencia de este plato, los cocineros recomiendan disfrutar del caldo gallego con vinos blancos de la tierra. La razón es que su frescura y ligereza ayudan a equilibrar el plato sin ocultar su sabor.

Antes de servirlo, también es habitual acompañarlo con productos típicos como quesos gallegos, marisco o ensaladas suaves. Opciones perfectas para preparar el paladar para el plato principal.