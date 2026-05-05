Los chefs valencianos coinciden: "El arroz más rico no se hace con agua, hay que echar 1,8 litros de caldo de cocido"

Las claves

Las claves Generado con IA Chefs valencianos recomiendan usar 1,8 litros de caldo de cocido en lugar de agua para lograr un arroz más sabroso. El arroz al horno es un plato tradicional valenciano de aprovechamiento, originado para reutilizar las sobras del cocido. El plato se elabora en cazuela de barro con ingredientes como garbanzos, costillas, embutidos, patata y el característico caldo. El arroz al horno destaca por su sencillez y sabor intenso, resultado de la cocción en horno y la integración de todos los ingredientes.

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La Comunidad Valenciana ocupa un lugar privilegiado dentro de la dieta mediterránea, no solo por la calidad de sus productos, sino también por la forma en la que ha sabido convertirlos en tradición. El arroz, los cítricos, las verduras de la huerta y los pescados frescos forman una base culinaria que ha traspasado fronteras.

Esta riqueza gastronómica no es fruto de la casualidad, sino de siglos de historia ligada al territorio, al clima y a la cultura. Cada ingrediente tiene su importancia y cada receta cuenta una historia que se ha transmitido de generación en generación con una fidelidad casi intacta.

En ese universo culinario hay un plato que destaca por encima del resto y que se ha convertido en símbolo de identidad de todo un país: la paella. Nacida en tierras valencianas, ha conquistado el mundo gracias a su equilibrio de sabores y a una elaboración que combina técnica, tradición y producto.

Sin embargo, aunque la paella es la gran protagonista, la realidad es que no existe una única forma de preparar el arroz y la Comunidad Valenciana ha desarrollado una enorme variedad de recetas que cambian según la zona, el recipiente o incluso el momento del año.

Desde arroces secos hasta caldosos, pasando por versiones más elaboradas como el senyoret o el arroz a banda, cada preparación tiene su propia personalidad.

Entre todas ellas, hay una que destaca por su carácter tradicional y por su origen humilde: el arroz al horno. Cocinado en cazuela de barro y con ingredientes contundentes como garbanzos, costillas de cerdo, embutidos o patata, se trata de un plato de aprovechamiento que ha ganado popularidad en los últimos años, en parte gracias a chefs como Chef Bosquet, que ha compartido su versión en redes sociales.

Ingredientes 1 Patata mediana

150g Calabaza

1 cabeza de ajos

150 g tomate triturado

2 Tomates

Carne: el chef utiliza muslo de pollo, costilla ibérica y 1 morcilla

200 g garbanzos cocidos

500 g Arroz

1,8 litros de caldo de cocido

Azafrán, pimentón, sal y aove al gusto Paso 1 Hornea la patata Paso 2 Dora la carne y las verduras Paso 3 Cocina el tomate con el azafrán y pimentón y añade el arroz y garbanzos Paso 4 Pasa a una fuente apta para horno todos los ingredientes. Ajusta la sal antes de meter al horno. Paso 5 Hornea a 220C hasta que se consuma el caldo por completo(entre 20/30’ puede costar en función de lo rápido que comience a hervir)

Un plato de aprovechamiento

El arroz al horno, conocido en valenciano como arròs passejat, es mucho más que una receta tradicional, es el reflejo de una forma de entender la cocina en la que nada se desperdicia.

Su origen está directamente ligado al cocido, uno de los platos más completos de la gastronomía española, ya que este arroz nace precisamente de aprovechar sus sobras.

Antiguamente, muchas casas no disponían de horno propio, por lo que las familias preparaban el arroz y lo llevaban hasta el horno del barrio para terminar la cocción.

@chefbosquet -1 Patata mediana -150g Calabaza -1 Cabeza de ajos -150g Tomate triturado -2 Tomates -Azafrán, pimentón, sal y aove -Carne: en este caso hay muslo de pollo, costilla ibérica y 1 morcilla -200g Garbanzos cocidos -500g Arroz -1,8 litros de caldo de cocido 1.Hornea la patata 2.Dora la carne y las verduras 3.Cocina el tomate con el azafrán y pimentón y añade el arroz y garbanzos 4. pasa a una fuente apta para horno todos los ingredientes como ves en el la imagen 5. Hornea a 220C hasta que se consuma el caldo por completo(entre 20/30’ puede costar en función de lo rápido que comience a hervir) Ajusta de sal antes de meter en el horno! Es súper fácil y nunca falla! ♬ Good to Go - LÒNIS

Ese "paseo" es el que da nombre al plato y también explica su arraigo popular, porque era una comida cotidiana, pensada para alimentar bien con ingredientes disponibles.

Desde el punto de vista culinario, su riqueza está en el caldo. Ese líquido concentra grasa, colágeno y sabor, lo que permite que cada grano absorba una intensidad difícil de conseguir de otra manera.

El resultado es un arroz profundamente sabroso, en el que cada ingrediente aporta matices. Los garbanzos añaden textura, la carne aporta contundencia, la morcilla introduce un punto especiado y la cabeza de ajos, asada lentamente, redondea el conjunto.

Todo ello se integra en el horno, donde el calor uniforme permite una cocción más estable y controlada que en el fuego directo.

Otra de las grandes virtudes de este plato es su sencillez. Aunque el resultado pueda parecer complejo, la preparación es accesible incluso para quienes no tienen demasiada experiencia en la cocina.

Se trata, en esencia, de cocinar bien los ingredientes por separado, mezclarlos con el arroz y dejar que el horno haga el resto del trabajo.