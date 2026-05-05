Celia, cocinera: "El mejor guiso no lleva carne; se hace con 1 kg de chipirones y 4 patatas"

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La gastronomía española está repleta de preparaciones sabrosas y reconfortantes que son perfectas para cualquier día a la hora de almorzar, y uno de ellos lo encontramos en unas deliciosas patatas con chipirones.

Se trata de una receta más sencilla de preparar de lo que en un principio pueda parecer y, gracias a Celia, cocinera y creadora de contenido, podemos saber cómo elaborar este plato de cuchara.

A través de su cuenta de Instagram (@thefitbowl) comparte numerosas recetas saludables que pueden ser la solución perfecta para cualquier momento, especialmente para esos días en los que apetece entrar en calor.

Guiso de patatas con chipirones 1 kg de chipirones

1 litro de caldo de pescado y marisco

4-5 patatas

1/2 cebolla

2-3 dientes de ajo

1 cucharadita de pimentón

1 cucharada de tomate concentrado

Sal al gusto

Cayena (opcional, si te gusta picante)

Aceite de oliva Paso 1 Pica los ajos y la cebolla muy finos y ponlos a pochar en una olla con aceite de oliva a fuego medio. Paso 2 Trocea los chipirones y añádelos a la olla. Cocina durante unos minutos junto al sofrito. Paso 3 Incorpora el pimentón y el tomate concentrado. Remueve bien para integrar los sabores. Paso 4 Pela las patatas, cháscalas y añádelas a la olla. Paso 5 Vierte el caldo de pescado y marisco hasta cubrir todos los ingredientes. Paso 6 Deja cocinar a fuego medio durante 20-30 minutos, hasta que las patatas estén tiernas. Paso 7 Prueba de sal y corrige si es necesario. Paso 8 Añade cayena al gusto si quieres un toque picante. Paso 9 Deja reposar unos minutos antes de servir y disfruta.

Los beneficios de los chipirones

Los chipirones son un producto muy valorado en la cocina mediterránea por su sabor suave y su textura tierna, pero también destacan por su interesante perfil nutricional, lo que los convierte en una opción muy completa para incluir en la dieta.

Se trata de un alimento bajo en calorías —apenas unas 75 por cada 100 gramos—, lo que lo hace ideal para quienes buscan cuidar su peso sin renunciar a platos sabrosos y saciantes. Además, su bajo contenido en grasas saturadas los convierte en una alternativa saludable frente a otras proteínas animales.

Uno de sus principales puntos fuertes es su alto contenido en proteínas de calidad, esenciales para la reparación y mantenimiento de los tejidos, así como para el desarrollo muscular. Por eso, son una opción muy interesante tanto para personas activas como para quienes siguen una dieta equilibrada.

A nivel vitamínico, destacan por su aporte de vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B12, clave para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, y la B6, que interviene en el metabolismo energético.

En cuanto a minerales, los chipirones aportan selenio, zinc y magnesio, tres elementos fundamentales para el organismo. El selenio actúa como antioxidante, el zinc contribuye a reforzar el sistema inmunológico y el magnesio es esencial para la función muscular y nerviosa.

Además, aunque en menor cantidad que los pescados grasos, también contienen ácidos grasos omega-3, conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular, ya que ayudan a reducir la inflamación y a mejorar el funcionamiento del corazón.

En conjunto, se trata de un alimento ligero, nutritivo y versátil, perfecto para preparar recetas de cuchara como este guiso, pero también para otras elaboraciones más rápidas como a la plancha, en ensaladas o incluso rellenos.