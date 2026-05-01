Alice, fontanera de 28 años: "Gano más de 3.000 euros haciendo un trabajo que ninguna mujer quiere"

La fontanería es uno de los oficios con menor presencia femenina en Europa. En muchos estudios del sector, el porcentaje de mujeres no llega ni al 2%, lo que convierte cada caso en una excepción.

En este contexto destaca la historia de Alice Illidge, una profesional de 28 años que lleva más de una década trabajando en un oficio tradicionalmente masculino.

Según recogen medios británicos como The Sun y Daily Mirror, su caso se ha hecho viral por mostrar cómo los oficios técnicos vuelven a ser una oportunidad laboral real en 2026.

Un oficio con alta demanda y pocas mujeres

Alice comenzó su formación siendo muy joven, algo habitual en Reino Unido, donde es posible empezar a especializarse desde los 16 años.

Tras completar sus estudios en mantenimiento del hogar, decidió centrarse en fontanería, a pesar de los estereotipos que rodean a este tipo de trabajos.

Durante sus primeros años trabajó para una empresa del sector, pero la falta de conciliación le llevó a tomar una decisión clave en su carrera.

Con una hija pequeña y horarios rígidos, optó por emprender y montar su propio negocio, una elección que marcaría su trayectoria profesional.

De empleada a autónoma con más ingresos

Alice creó su empresa, Miss Plumbing & Heating, con la que empezó a trabajar por su cuenta en Watford, donde se ha convertido en una profesional de referencia.

Tal y como explican los medios citados, este paso le permitió organizar su agenda y mejorar sus ingresos, hasta el punto de asegurar que ahora “gana más que nunca”.

Además, ha encontrado un nicho muy concreto. Muchas clientas, especialmente mujeres mayores o que viven solas, prefieren contratar a una profesional femenina por una cuestión de confianza.

A pesar de ello, reconoce que sigue enfrentándose a situaciones incómodas. Algunos clientes dudan de sus capacidades o preguntan directamente por “el fontanero” cuando la ven llegar.

Lejos de desanimarse, utiliza su experiencia para animar a otras mujeres a entrar en el sector y romper con los estereotipos tradicionales.

En España, el contexto laboral va en la misma dirección. La falta de relevo generacional y la alta demanda han disparado las tarifas en oficios técnicos como la fontanería.

Según tarifas actuales del mercado de reformas en 2026, un fontanero autónomo con experiencia puede superar los 3.000 euros mensuales en grandes ciudades, impulsado por el volumen de trabajo.

Alice insiste en que el problema no es la falta de oportunidades, sino la falta de referentes. “No dejes que los estereotipos te impidan dedicarte a lo que te gusta”, ha señalado.

Su historia refleja una tendencia cada vez más visible. Los oficios tradicionales vuelven a estar en el centro del mercado laboral, con alta demanda y salarios competitivos.

En definitiva, lo que durante años se consideró un trabajo poco atractivo se ha convertido en una opción real para quienes buscan estabilidad y buenos ingresos, independientemente de su género.