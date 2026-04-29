Miu Miu y la 'Política del Deseo': el salón literario que ha conquistado el corazón intelectual de Milán

Hay algo casi anacrónico -y por ello profundamente radical- en el hecho de que una de las firmas de moda más influyentes del mundo decida detener el frenesí de la Milano Design Week para sentarse a leer.

Mientras las calles de Brera, el barrio bohemio de la ciudad de la moda, bullen con instalaciones futuristas y el Salone del Mobile dicta las tendencias del mañana, en el número 10 de la Via Clerici el tiempo parece haberse suspendido.

Bajo los techos históricos del Circolo Filologico Milanese, Miu Miu ha vuelto a convocar su Literary Club, una iniciativa que en este 2026 ha alcanzado su madurez definitiva bajo un título tan sugerente como combativo: Politics of Desire (Política del Deseo).

No es sólo un club de lectura de lujo; es un manifiesto sobre la autonomía del cuerpo y la mente, orquestado por la siempre visionaria Miuccia Prada.

Genealogía del deseo

La premisa de este año es clara: el deseo no es únicamente un impulso privado; es una fuerza política que dicta el derecho a la autodeterminación. Para desgranar esta tesis, el club ha seleccionado dos pilares de la literatura contemporánea que, aunque separadas por geografías y contextos, convergen en la disección de la identidad femenina.

La escritora francesa Annie Ernaux. Miu Miu

Por un lado, la ganadora del Nobel francesa Annie Ernaux con su obra Una mujer (A Woman's Story, 1988). Ernaux, maestra de la "autoficción" descarnada, explora en este texto el verano de 1958, aquel en el que "la chica de S" descubre la apetencia sexual y, con ella, la humillación y la libertad.

Por otro, la icónica escritora ghanesa Ama Ata Aidoo con Cambios: una historia de amor (Changes: A Love Story, 1991), una obra fundamental del feminismo postcolonial que cuestiona las estructuras tradicionales del matrimonio y la pasión en la África moderna.

"Cuando el deseo rompe los patrones impuestos por la sociedad, deja de ser un asunto íntimo para convertirse en un acto de resistencia", decía Gal Beckerman, escritor y editor del New York Times Book Review. Esta frase, que resuena en los pasillos del Circolo, resume la esencia de estas jornadas.

La escritora ghanesa Ama Ata Aidoo. Miu Miu

Salón literario del siglo XXI

El evento, que se ha desarrollado entre el 22 y el 24 de abril, ha huido del formato rígido de las conferencias académicas. Inspirándose en los salones literarios europeos, el espacio se ha transformado en un ecosistema de intercambio.

Las mañanas comenzaban con lecturas dramáticas que preparaban el terreno para paneles de discusión integrados por escritoras, pensadoras y artistas internacionales.

Entre las personalidades que formaron parte de este acontecimiento cultural, están la crítica de cine Elisa Cuter, la filósofa feminista Rosi Braidotti y la investigadora de cultura italiana Olga Campofreda.

Como novedad en esta edición de 2026, se han introducido dos cátedras magistrales diseñadas para deconstruir cómo la literatura sirve como herramienta para desmantelar roles de género preestablecidos.

Sin embargo, el momento más especial para el público general fue la última jornada, cuando el club se transformó en una sala de lectura pública.

En un gesto que refuerza el compromiso de la marca con la democratización de la cultura, los asistentes recibieron copias de las obras de Ernaux y Aidoo, invitándoles a sumergirse en el silencio reflexivo en medio del caos milanés.

El panel durante la segunda jornada del evento. Miu Miu

Más allá de la pasarela

La relevancia de este proyecto radica en cómo Miuccia Prada ha logrado que la "chica Miu Miu" no sea sólo un icono estético de faldas tableadas y estética preppy, sino un sujeto intelectualmente activo.

Al igual que el proyecto cinematográfico Women’s Tales (también impulsado por esta marca), este club literario demuestra que la moda puede -y debe- ser una plataforma para el pensamiento crítico.

En un Milán que a menudo se pierde en la superficie de la imagen, la "Política del Deseo" nos recuerda que el acto de leer es, en sí mismo, una forma de moda lenta, una manera de vestir el pensamiento con las palabras de otras.

Al salir del Circolo Filologico, con el libro bajo el brazo y el rumor de las discusiones sobre el consentimiento y la autonomía aún frescos, queda claro que Miu Miu no se dedica exclusivamente a vender una estética.

También, está alimentando una genealogía de mujeres que no tienen miedo a desear, a leer y, sobre todo, a decidir por sí mismas.