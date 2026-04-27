Carmen, cocinera: "El mejor guiso de carne no se cocina con caldo, se hace con 2 cebollas y 125 ml de vino blanco"

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La carne guisada es uno de esos platos que nunca fallan en las cocinas españolas. Presente en miles de hogares y recetarios de siempre, este clásico destaca por su sencillez y su capacidad para reunir a la familia alrededor de la mesa.

Sin embargo, como ocurre con muchas recetas de siempre, hay pequeños trucos que marcan la diferencia. Es lo que defiende la cocinera Carmen Butrón, que en uno de sus vídeos propone una versión especialmente sabrosa de este plato.

Una receta de las de toda la vida pero con la que también demuestra que no siempre es necesario recurrir al caldo para conseguir un resultado con el mejor sabor en este tipo de guisos.

La cocinera propone potenciar el sabor desde el sofrito. Aunque reconoce que puede añadirse caldo, en su caso opta por añadir agua caliente, vino blanco y un sofrito de verduras que es el encargado de darle todo el sabor a esta receta.

Una propuesta con la que se centra en sacar el máximo partido a ingredientes básicos.

El sofrito como protagonista

La clave de esta receta está en construir el sabor desde el principio. Todo arranca sellando bien la carne de cerdo —en su caso, cabeza de lomo— hasta que queda dorada por fuera. Este paso es fundamental para que la carne conserve sus jugos y aporte más sabor al conjunto del guiso.

A partir de ahí, el protagonismo pasa al sofrito. Carmen utiliza ajo y, sobre todo, una cantidad generosa de cebolla —dos unidades— que, al pocharse lentamente, aportan dulzor y cuerpo a la salsa. "Son las cebollas las que hacen que el guiso tenga esa textura y ese sabor tan rico".

El siguiente paso incorpora pimiento rojo y zanahoria, ingredientes que refuerzan ese fondo de sabor sin necesidad de grandes complicaciones. Todo se cocina a fuego medio, permitiendo que las verduras se integren y suelten sus jugos antes de reincorporar la carne.

Ingredientes Ingredientes para la carne guisada de Carmen Butrón Carne de cerdo (cabeza de lomo, 1 kg

Dientes de ajo, 4 unidades

Cebollas, 2 unidades

Pimiento rojo, 1 unidad

Zanahorias, 2 unidades

Vino blanco, 125 ml

Agua caliente

Hojas de laurel, 2 unidades

Tomillo u orégano, 1 cucharadita

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta Paso 1 Corta la carne en tacos de tamaño medio para que se cocinen de forma uniforme. Paso 2 Calienta un chorrito de aceite en una cacerola amplia a fuego medio-alto. Paso 3 Añade la carne y deja que se dore bien por uno de los lados sin moverla. Paso 4 Dale la vuelta, añade sal y pimienta al gusto y termina de sellarla por todos los lados. Paso 5 Cuando esté bien dorada, retírala de la olla y resérvala. Paso 6 En la misma cacerola, añade los ajos picados y sofríelos ligeramente. Paso 7 Incorpora las cebollas picadas junto con una pizca de sal para que se pochen antes. Paso 8 Cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla esté transparente. Paso 9 Añade el pimiento rojo y las zanahorias cortadas en trozos. Paso 10 Sofríe todo junto durante unos minutos hasta que las verduras estén bien pochadas. Paso 11 Vuelve a incorporar la carne a la cacerola junto con el laurel y el tomillo o el orégano. Paso 12 Vierte el vino blanco y mezcla bien para integrar todos los sabores. Paso 13 Deja cocinar unos minutos hasta que el alcohol se evapore por completo. Paso 14 Añade agua caliente hasta cubrir la carne por completo. Paso 15 Cuando empiece a hervir, baja el fuego a medio y deja que se cocine lentamente. Paso 16 Cocina durante unos 40 minutos, removiendo de vez en cuando para que no se pegue. Paso 17 Una vez la carne esté tierna, sube el fuego para que la salsa reduzca. Paso 18 Deja unos minutos más hasta que la salsa espese y tenga un color más intenso. Paso 19 Sirve caliente y acompaña, si quieres, con pan o unas patatas.

El momento de añadir el vino blanco a esta receta es clave. Y es que, los 125 ml que añade no solo sirven para desglasar, sino que aportan un matiz aromático que eleva el plato. Tras dejar que el alcohol se evapore, el guiso continúa su cocción hasta que la carne queda tierna y la salsa bien ligada.

Aunque la receta permite añadir caldo para cubrir la carne, la cocinera explica que no es imprescindible para lograr un resultado sabroso. El secreto, en realidad, está en la paciencia y en dejar que la salsa reduzca al final, concentrando todos los sabores.

El resultado es un guiso de carne jugoso, con una salsa espesa y llena de matices, perfecto para acompañar con pan o unas patatas. Un plato de los de siempre, pero con un pequeño giro que demuestra que, a veces, menos es más en la cocina tradicional.