Ya está en vigor: la nueva deducción de 340 euros a los trabajadores que cobren menos de 18.280 anuales

La campaña de la Renta ya está en marcha en España. Desde el pasado 8 de abril de este 2026, los contribuyentes ya pueden presentar de forma telemática la declaración correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, en un período que volverá a movilizar a millones de ciudadanos. Las previsiones apuntan a que se superarán los 25 millones de declaraciones presentadas en toda España.

Uno de los aspectos más relevantes de esta campaña afecta directamente a los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos. En concreto, cerca de 7,6 millones de asalariados que perciben el salario mínimo interprofesional (SMI), así como quienes no superan los 18.276 euros brutos anuales, podrán beneficiarse de una nueva deducción de 340 euros por rendimientos del trabajo.

Se trata de un colectivo en el que destacan especialmente las mujeres, ya que representan una mayoría entre los trabajadores que cobran el SMI o menos en España. Aproximadamente una de cada cuatro trabajadoras en España percibe el SMI o incluso menos, poniendo de relieve una persistente brecha salarial en España. Esta nueva medida, dirigida a los salarios más bajos, tiene como objetivo aliviar la carga fiscal de estos contribuyentes.

Una deducción con la que se trata de devolver a los trabajadores ese dinero retenido por las últimas subidas del SMI y la no actualización del IRPF a estos tramos. Pero el asesor fiscal José Ramón López Martínez ha explicado en uno de sus vídeos cómo es posible acceder a ella, ya que su aplicación no es automática en el borrador de la Renta, pese a que la Agencia Tributaria dispone de toda la información necesaria para ello.

"La nueva deducción de 340 euros que es nueva este año y que afecta a millones de personas no se aplica por defecto en tu declaración de la Renta. La explico paso a paso", señala el experto, dejando claro que muchos contribuyentes podrían pasarla por alto si no revisan bien su declaración.

Cómo solicitarla y requisitos

Según detalla, se trata de una medida de amplio alcance: "Afecta a millones de personas porque es simplemente por haber obtenido rendimientos del trabajo. Es decir, por haber trabajado. Va a afectar a todo el que cobre 18.276 euros brutos o menos". Es decir, no requiere condiciones complejas más allá de situarse dentro de ese umbral de ingresos.

El experto también explica dónde encontrar esta deducción dentro del borrador: "En el borrador lo vais a encontrar en el apartado de deducciones generales y luego en deducción por obtención de rendimientos del trabajo". A partir de ahí, el contribuyente deberá completar algunos datos para que se aplique correctamente.

"Y aquí te van a hacer rellenar los rendimientos que has obtenido de tu trabajo, si hay reducciones, si has cotizado a la seguridad social, que evidentemente lo habrás hecho, y para que luego se plasme en la propia declaración, la deducción por rendimientos del trabajo", añade.

Además, recuerda que la cuantía no es fija para todos los casos: "La deducción que te aplican va bajando conforme te acercas a ese importe máximo de 18.276 euros". Es decir, cuanto más próximo esté el contribuyente a ese límite, menor será el beneficio fiscal.

El asesor termina con una crítica directa al funcionamiento del sistema: "Insisto en que, teniendo todos los datos Hacienda no acabo de entender por qué no lo meten por defecto", poniendo sobre la mesa la necesidad de simplificar este tipo de trámites para evitar que muchos contribuyentes dejen de beneficiarse de esta ayuda.