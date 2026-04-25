Eva Arguiñano, chef: "La tarta de queso más cremosa no lleva harina, se hace con mascarpone, nata y 3 huevos"

Eva Arquiñano y su receta de la tarta de queso más cremosa.

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Se puede decir que la tarta de queso está viviendo su época dorada. Se ha convertido en imprescindible de cartas y celebraciones, porque si algo se puede asegurar es que este postre gusta a (prácticamente) todo el mundo.

Ha evolucionado desde versiones densas y compactas hasta propuestas más ligeras, cremosas y elegantes que conquistan a primera cucharada.

En ese universo de reinterpretaciones, la chef Eva Arguiñano ha dado con una fórmula que resume a la perfección el éxito de este clásico: menos ingredientes, más técnica y una textura que roza lo irresistible.

Su propuesta deja claro que si buscas una tarta de queso realmente cremosa, olvídate de la harina.

La clave está en una mezcla sencilla, pero ejecutada con precisión. Tres huevos, queso mascarpone, un toque de nata y una cantidad moderada de azúcar son suficientes para lograr un resultado que sorprende por su ligereza y sabor.

Una tarta sin harina

Eliminar la harina no es solo una cuestión de simplificar ingredientes. Es, sobre todo, una decisión que transforma la textura final. Sin almidones ni bases pesadas, la tarta adquiere una consistencia mucho más pura, donde el protagonismo recae completamente en el queso.

El primer paso es montar bien los huevos. Este gesto, aparentemente simple, es esencial ya que al incorporar aire a la mezcla permite que la tarta crezca en el horno y consiga esa textura casi etérea que recuerda a un soufflé.

A continuación, el mascarpone se integra poco a poco. Aquí no hay prisas. Movimientos suaves y envolventes ayudan a mantener el aire incorporado, evitando que la mezcla pierda volumen.

La nata se añade al final, también de forma gradual. El resultado es una crema lisa, brillante y ligera, lista para verter en el molde y entrar en el horno precalentado a 170 grados.

Tarta de queso cremosa iStock

El horneado es otro de los puntos clave. Entre 40 y 45 minutos bastan para que la tarta suba y adquiera una ligera tonalidad dorada en la superficie. Al sacarla, es normal que descienda ligeramente. Lejos de ser un error, esa pequeña caída garantiza un interior jugoso y tembloroso.

El reposo posterior es imprescindible. Cortarla demasiado pronto arruinaría la textura. Como toda buena tarta de queso, necesita templarse para asentarse y alcanzar su punto perfecto.

Menos azúcar, más sabor

Uno de los detalles que distingue esta receta es su equilibrio. Frente a versiones excesivamente dulces, aquí se utilizan apenas 80 gramos de azúcar para toda la mezcla.

La intención no es endulzar en exceso, sino potenciar el sabor del queso. El mascarpone, con su perfil suave y ligeramente graso, aporta una sensación sedosa en boca sin resultar pesado.

Además, al prescindir de la harina, la textura se vuelve más limpia y fundente. Cada bocado se deshace con facilidad, dejando un sabor delicado que invita a repetir.

Si no se dispone de mascarpone, la chef recomienda utilizar un queso crema suave. Eso sí, conviene evitar aquellos con notas demasiado ácidas o saladas, ya que podrían desequilibrar el resultado final.

#tartadequeso ♬ sonido original - Cocina Abierta @cocinaabierta Eva Arguiñano prepara una tarta de queso mascarpone al horno. 🍰 Se hace con solo cuatro ingredientes y queda suave, ligera y deliciosa, de esas que se terminan sin darte cuenta. Además, podéis acompañarla con una compota de manzana y membrillo que combina de maravilla.✨ 📝 Ingredientes: 500 g de mascarpone 100 ml de nata líquida 80 g de azúcar 3 huevos ➡️ Manzanas, membrillo, frambuesas, azúcar y canela para la compota Receta completa en hogarmania.com #tartamascarpone

El aspecto también juega su papel. Esta versión de la tarta de queso tiene una superficie ligeramente dorada y un interior blanco, brillante y tembloroso que anticipa la cremosidad de cada cucharada.

El contraste perfecto

Para completar el postre, Eva Arguiñano propone acompañar la tarta con una compota casera de temporada. Un detalle que marca la diferencia y eleva el conjunto.

El proceso comienza con el membrillo, pelado y troceado, eliminando el corazón para evitar durezas. Se cuece con una cucharada de azúcar, medio palo de canela y agua hasta cubrir.

Tras unos 30 minutos, cuando el membrillo está tierno pero firme, se incorporan dados de manzana. Estos necesitan menos tiempo, apenas 10 o 15 minutos, para alcanzar una textura al dente.

El toque final llega fuera del fuego, con la incorporación de frambuesas frescas. Así se mantienen enteras, aportando color, brillo y un punto ácido que contrasta con la cremosidad del queso.