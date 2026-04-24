El pueblo del siglo I a. C. perfecto para una escapada: conserva unas termas romanas únicas en el mundo

Ni en la costa gallega ni en el sur mediterráneo. El destino termal más sorprendente de España no está en Pontevedra ni en Málaga, sino escondido entre montañas, en el norte de Cáceres.

Allí, en pleno Valle del Ambroz, se encuentra un pequeño pueblo que guarda un tesoro único: unas termas romanas con más de 2.000 años de historia que todavía hoy siguen en uso.

Hablamos de Baños de Montemayor, un destino que combina bienestar, naturaleza e historia como pocos en Europa. En un momento en el que el turismo termal vive un auténtico auge, este rincón extremeño se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados del país.

Un balneario romano único

La historia de este pueblo está íntimamente ligada al agua. No es casualidad que su propio nombre haga referencia directa a su mayor riqueza: sus manantiales termales.

El Balneario de Baños de Montemayor es uno de los pocos lugares en Europa donde es posible bañarse en instalaciones termales originales de época romana. Estas aguas, utilizadas desde hace más de dos milenios, siguen brotando hoy con las mismas propiedades que fascinaban a los antiguos habitantes del Imperio.

Los romanos no solo aprovecharon sus beneficios, sino que construyeron un complejo termal que aún conserva elementos originales. Entre ellos destaca el hipocausto, un sistema de calefacción subterránea que permitía calentar las estancias, considerado una de las joyas arqueológicas del lugar.

Las aguas emergen a una temperatura constante de 43 grados y son ricas en minerales como el azufre y el sodio. Tradicionalmente, se han utilizado para aliviar dolencias reumáticas, problemas respiratorios y afecciones cutáneas.

Hoy, el balneario combina estas estructuras históricas con modernas instalaciones, permitiendo a los visitantes disfrutar de circuitos termales, tratamientos de hidroterapia y espacios diseñados para el descanso.

Naturaleza e historia

Pero Baños de Montemayor es mucho más que un destino de bienestar. Pasear por sus calles es como viajar atrás en el tiempo.

El municipio conserva su esencia serrana, con casas de piedra, balcones de madera y calles empedradas que reflejan siglos de historia. En sus alrededores, la naturaleza se convierte en protagonista absoluta.

El Valle del Ambroz ofrece un paisaje espectacular, especialmente en otoño, cuando los bosques de castaños y robles se tiñen de tonos dorados y rojizos. Es un entorno perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar del aire libre.

Por la zona discurre también la histórica Vía de la Plata, una antigua calzada romana que conectaba el norte y el sur de la península. Aún hoy se pueden recorrer algunos de sus tramos, convertidos en rutas ideales para senderistas y amantes del turismo cultural.

Además, el pueblo cuenta con varios puntos de interés patrimonial. Entre ellos destaca la iglesia de Santa María de la Asunción, de estilo renacentista, o la iglesia de Santa Catalina, que actualmente funciona como espacio cultural.

Un destino en auge

En los últimos años, el turismo termal ha experimentado un crecimiento notable. Cada vez más viajeros buscan experiencias que combinen descanso, salud y naturaleza, lejos del turismo masivo.

En este contexto, Baños de Montemayor ha ganado protagonismo tanto a nivel nacional como internacional. Su capacidad para unir tradición y modernidad lo convierte en un destino especialmente atractivo durante todo el año, aunque es en otoño cuando alcanza su máximo esplendor.

La tranquilidad del entorno, la calidad de sus aguas y su patrimonio histórico lo posicionan como una alternativa perfecta para una escapada diferente.

Además, su ubicación facilita el acceso desde distintos puntos de España. Se encuentra bien conectado por carretera, a aproximadamente una hora de Salamanca y a una hora y media de la capital cacereña.

Este pequeño pueblo extremeño demuestra que no hace falta salir del país para descubrir lugares únicos en el mundo. Porque hay destinos que se visitan y otros que se sienten.