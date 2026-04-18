Ya ha entrado en vigor: el jamón y los embutidos cambian para siempre su calidad alimentaria en 2026

Imagen de ilustración de una persona comprando en un supermercado.

El año 2026 marca un antes y un después para la industria cárnica española con la entrada en vigor del Real Decreto 142/2026, publicado en el BOE, una normativa que no solo actualiza criterios técnicos, sino que también cambia la forma en que consumidores y productores entienden la calidad de los embutidos.

A partir de ahora, el concepto de "bueno" deja de estar ligado únicamente al sabor o la tradición y pasa a depender de parámetros medibles, verificables y claramente comunicados.

Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con el uso de términos comerciales que hasta ahora se empleaban con cierta flexibilidad. Palabras como "natural", "artesano" o "tradicional" ya no podrán aparecer en el etiquetado si el producto no cumple condiciones estrictas.

Esto implica que muchas marcas tendrán que reformular no solo sus etiquetas, sino también sus procesos de elaboración si quieren mantener ese posicionamiento.

De esta manera, se busca evitar que productos industriales se beneficien de una imagen asociada a métodos tradicionales sin realmente cumplirlos.

Al mismo tiempo, la normativa introduce una mayor exigencia en la composición de los embutidos. En categorías superiores, el porcentaje de carne magra pasa a ser determinante y se limita el uso de ingredientes de relleno como féculas o proteínas añadidas.

Esto supone un cambio importante, ya que hasta ahora existía cierta ambigüedad que permitía comercializar productos con una calidad percibida superior a la real. Desde este momento, lo que indica la etiqueta deberá corresponderse de forma mucho más fiel con el contenido.

Imagen de ilustración.

Otro de los pilares de la reforma es el etiquetado. La información al consumidor se refuerza de manera significativa, obligando a detallar con mayor claridad los ingredientes, el origen de la materia prima y los procesos de producción.

Esto incluye aspectos como la procedencia del cerdo, el tipo de alimentación del animal o incluso las condiciones de bienestar durante su cría.

No se trata solo de informar más, sino de hacerlo mejor, con datos comprensibles y verificables que permitan al consumidor tomar decisiones más conscientes.

En paralelo, la normativa también incide en los aditivos y conservantes utilizados en la elaboración de embutidos. Los niveles permitidos de nitritos y otros compuestos se reducen, alineándose con las recomendaciones europeas en materia de salud pública.

Este ajuste obliga a muchas empresas a innovar y buscar alternativas, como el uso de conservantes naturales o nuevas técnicas de curación que garanticen la seguridad del producto sin comprometer su calidad.

Este punto enlaza directamente con otro de los grandes objetivos del decreto: equilibrar innovación y tradición. La industria cárnica española, profundamente arraigada en métodos artesanales, se ve ahora empujada a integrar nuevas tecnologías sin perder su esencia.

Los procesos de curación, por ejemplo, pasan a estar más controlados, con tiempos mínimos definidos para poder utilizar determinadas denominaciones. Esto evita que productos acelerados artificialmente se presenten como equivalentes a los de curación lenta.

Para los pequeños productores, este cambio representa un desafío considerable. Adaptarse a los nuevos requisitos implica inversiones, ajustes en la producción y, en algunos casos, redefinir su modelo de negocio.

Sin embargo, también abre una oportunidad para diferenciarse, ya que quienes cumplen con los estándares podrán demostrar de forma más clara el valor de sus productos frente a opciones más industriales.