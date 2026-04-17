Es oficial: los trabajadores que estén de baja laboral no cobrarán el 100% de la paga extraordinaria

vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero junto a la Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo.

Todos los trabajadores tienen derecho a recibir, como mínimo, dos pagas extraordinarias al año. Una de ellas suele abonarse en diciembre y la otra en el mes que determine el convenio colectivo.

En algunos casos, las empresas pueden ofrecer una tercera paga. Además, la ley permite que estas retribuciones se prorrateen, es decir, que se incluyan en la nómina mensual para recibir 12 pagas en lugar de 14 o 15.

Sin embargo, cuando un trabajador inicia un periodo de incapacidad temporal, su remuneración se ve afectada y, en consecuencia, el importe de las pagas extraordinarias puede variar. Aunque el derecho a recibirlas permanece, la cantidad final dependerá de la base reguladora y del tipo de baja.

Las pagas extraordinarias se generan según los "devengos", es decir, en función de las horas trabajadas y del salario percibido durante ese periodo. Por ejemplo, la paga de diciembre se calcula con los meses de julio a diciembre. Si durante ese tiempo el trabajador está de baja médica, no contribuye al devengo de forma completa, lo que puede reducir la cuantía de la paga.

La diferencia depende del origen de la incapacidad temporal. Cuando se trata de enfermedad común o accidente no laboral, los primeros tres días no se cobra nada.

Del día 4 al 20, el trabajador percibe un 60% de su base reguladora, y solo a partir del día 21 se paga el 75%. Esto implica que, salvo que el convenio colectivo establezca un complemento que eleve el porcentaje al 100%, la paga extraordinaria se verá reducida.

En los casos de accidente de trabajo o enfermedad profesional, la prestación se sitúa en el 75% desde el primer día de la baja. Al igual que en la situación anterior, un convenio que complemente la remuneración puede mantener el importe completo de la paga extra.

Convenio colectivo

No todos los trabajadores están cubiertos por los mismos acuerdos. El convenio colectivo es clave para determinar si el importe de la paga extra se mantiene íntegro o se reduce durante la baja.

Algunas empresas incluyen cláusulas que permiten percibir el 100% de la remuneración, independientemente de la situación de incapacidad temporal, mientras que otras se limitan al mínimo legal.

Revisar el convenio es fundamental. Solo así se puede conocer con exactitud cuánto se cobrará durante la baja y cómo afectará esto al total de las pagas extraordinarias. La ley asegura el derecho a recibirlas, pero el importe depende de la remuneración efectiva durante los meses de devengo.

Los derechos laborales existen, pero su aplicación depende de las circunstancias. Estar informado sobre el convenio colectivo, los porcentajes de prestación y los periodos de devengo es clave para entender cómo se calcula una paga extra durante una incapacidad temporal.