Vicky, cocinera: "Los berberechos de lata no mejoran con zumo de limón; usa aguacate y quicos de maíz"

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Según datos de organizaciones como ANFACO y el Ministerio de Agricultura, España es una potencia mundial en el consumo y producción de conservas de pescado, situándose como el principal productor de la Unión Europea y el segundo a nivel mundial. De acuerdo con los datos, la ingesta supera los 4,5 kilos por persona al año.

Sin embargo, ese volumen no siempre se traduce en creatividad, ya que la mayoría de estos productos se consumen de forma tradicional, casi automática. Resulta habitual encontrar berberechos en lata servidos con unas gotas de limón, mejillones acompañados de patatas fritas o atún destinado exclusivamente a ensaladas.

Esta inercia gastronómica revela una paradoja interesante: cuanto más presente está un alimento en la dieta, menos se exploran sus posibilidades. Aunque la calidad de la conserva española es reconocida internacionalmente, su uso en cocina doméstica sigue siendo limitado.

Son precisamente estos momentos los que hacen que valoremos más los consejos expertos, como los de Vicky (@seeds__chia en Instagram). En sus redes sociales comparte algunas recetas originales y muy sencillas, como esta de ceviche de berberechos.

Su alternativa se inspira en el ceviche, aunque adaptado a un formato accesible y sin pescado crudo. La combinación de aguacate, lima y el propio jugo de la conserva genera un equilibrio más complejo, donde la acidez no domina sino que acompaña.

El ceviche de berberechos de Vicky

En España, los berberechos en lata ocupan un lugar destacado dentro del universo de las conservas, tanto por su sabor como por su practicidad. Su consumo es habitual en aperitivos y reuniones informales, aunque su uso suele limitarse a presentaciones muy básicas. A pesar de ello, este carácter aparentemente simple no implica que no puedan ofrecer mucho más en cocina.

De hecho, el perfil de sabor de los berberechos, con su punto salino y su textura firme, los convierte en un ingrediente muy versátil si se trabaja adecuadamente. La propuesta de Vicky (@seeds__chia) parte precisamente de esta idea. Su ceviche no busca enmascarar el producto, sino potenciarlo mediante contrastes bien pensados.

Para realizarla, lo único que necesitamos es una buena conserva de berberechos al natural, preferiblemente de calidad y bien limpia, aguacate, cebolla, media lima, cilantro y, de forma opcional, unos quicos de maíz.

Ingredientes Ingredientes para un ceviche de berberechos 2 latas de berberechos al natural

½ cebolla morada

1 aguacate maduro

Zumo de ½ lima

Un puñado de quicos de maíz

2–3 cucharadas del líquido de las latas

Opcional: cilantro o perejil fresco Paso 1 Corta la cebolla morada en daditos muy pequeños. Paso 2 Coloca la cebolla en un bol con agua fría y hielo y déjala reposar durante 30 minutos para suavizar su sabor. Paso 3 Abre las latas de berberechos y reserva su jugo. Paso 4 Corta el aguacate en dados pequeños, procurando que esté firme para que no se deshaga. Paso 5 Escurre la cebolla y sécala ligeramente. Paso 6 Vierte los berberechos en un bol, junto con 2–3 cucharadas de su propio jugo. Paso 7 Añade la cebolla y el aguacate al bol. Paso 8 Exprime el zumo de media lima sobre la mezcla. Paso 9 Remueve suavemente para integrar todos los ingredientes sin romper el aguacate. Paso 10 Machaca ligeramente unos quicos de maíz para que queden trozos irregulares. Paso 11 Esparce los quicos por encima justo antes de servir, para mantener su textura crujiente. Paso 12 Añade cilantro o perejil fresco si lo deseas y sirve frío. Puedes acompañarlo con tostadas o pan.

La receta compartida por Vicky se trata de una elaboración rápida, pensada para el día a día, donde la clave está en equilibrar acidez, grasa y frescura.

El toque de quicos de maíz triturados o ligeramente machacados no es decorativo, sino estructural, ya que introduce un contraste crujiente que rompe con la textura blanda del aguacate y la jugosidad de los berberechos.

El uso de lima en lugar de limón suaviza el conjunto, mientras que el aguacate aporta cremosidad y redondea el plato. Además, el propio líquido de la conserva actúa como potenciador natural del sabor, evitando la necesidad de añadir otros elementos.

Desde el punto de vista nutricional, esta receta también resulta interesante, ya que combina proteínas de alta calidad procedentes del marisco con grasas saludables del aguacate. A esto se suma la presencia de micronutrientes esenciales como hierro, yodo o vitamina E, lo que convierte el plato en una opción equilibrada y ligera.