Las mejores chefs coinciden: "El pollo al horno no se mejora con limón, se transforma con una mezcla de sal y azúcar"

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Aunque preparar un pollo asado puede parecer sencillo, no siempre es fácil conseguir un resultado jugoso ni con la piel crujiente que muchos esperan. La diferencia, como ocurre con otras recetas tradicionales, está en los pequeños detalles y en cómo se trata el producto antes de entrar al horno.

En este sentido, Vero Gómez, conocida por su paso por MasterChef, compartía hace unos meses en redes sociales algunos de sus trucos claves para transformar este plato clásico en una elaboración mucho más sabrosa. La cocinera lo deja claro desde el principio: "Antes de nada es importante hacerse con un buen pollo".

A partir de ahí, introduce un paso poco habitual pero muy efectivo. La chef propone cubrir completamente el pollo con una mezcla de sal y azúcar, una técnica que marca un antes y un después en el resultado. Una recomendación que también compartía hace unos meses el chef español Diego Guerrero.

Y con la que, según explica, "quedará más jugoso, con un punto perfecto de sal de manera uniforme y conseguiremos una piel crujiente". Para conseguirlo, basta con mezclar ambos ingredientes y repartirlos bien por toda la superficie del pollo con las manos.

Pero el proceso no se queda ahí. Vero Gómez recomienda potenciar el sabor con una combinación de hierbas aromáticas como tomillo, romero y orégano, junto con aceite de oliva virgen extra y un toque cítrico.

#kitchen #cooking #recetas #recipes #chicken #roastedchicken #pollo #polloasado #pollofrito #chef #easyrecipes #recetasfaciles #cocinasana #eroski ♬ sonido original - Vero @veronicamchef10 ✨ EL POLLO ASADO PERFECTO ✨ Saber asar un pollo me parece algo básico y que todos deberíamos saber hacer. No por nada, pero privarnos de este manjar me parece ridículo y, sobre todo, muy fácil de solucionar. Parece evidente, pero lo más importante es tener un buen pollo. Este es de @eroski.oficial Natur y es criado en libertad, en el campo, en una granja del País Vasco. Además, en la etiqueta podemos ver dónde se ha criado el pollo. Mis 4 consejos clave: - Cura el pollo unas horas en una mezcla de sal, azúcar y aromáticas. Desde 4 horas hasta toda la noche, cuanto más tiempo, mejor. Esto hará la carne mucho más jugosa, salará de manera uniforme el pollo y nos ayudará a conseguir una piel crujiente y muy sabrosa. - Añade aromáticas y cítricos que alegren el pollo! Puedes meterle limón o naranja y bañarlo con una mezcla de AOVE y aromáticas. También puedes utilizar cerveza, vino… - Cocínalo el tiempo y a la temperatura adecuado. Lo más normal de un pollo asado es que quede seco. Así que para un pollo de unos 2kg como este cocina a 200º entre 1h y 1h 15. - Como cada horno es un mundo, la mejor forma de asegurarte es utilizando un termómetro. Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados estará hecho. #cocina

Este puede ser zumo de limón o naranja, aunque también abre la puerta a opciones como cerveza o vino para quienes busquen un matiz diferente. Esta mezcla se aplica de la misma forma, impregnando bien toda la pieza.

Uno de los puntos clave está en el reposo previo. La cocinera insiste en que el tiempo juega a favor del resultado final, asegurando que "cuanto más tiempo, mejor", pudiendo dejar el pollo desde "cuatro horas hasta toda la noche". Este paso permite que la carne se cure ligeramente y absorba todos los sabores, logrando una textura mucho más tierna y sabrosa tras el horneado.

Ingredientes Ingredientes del pollo al horno Pollo entero, 1 unidad

Sal, 2 cucharadas

Azúcar, 2 cucharadas

Tomillo seco o fresco, 1 cucharada

Romero, 1 cucharada

Orégano, 1 cucharada

Aceite de oliva virgen extra, 50 ml

Zumo de un limón

Pimienta negra al gusto Paso 1 Limpia bien el pollo y sécalo con papel de cocina para eliminar la humedad. Paso 2 Mezcla en un bol la sal, el azúcar y las hierbas aromáticas hasta que quede uniforme. Paso 3 Cubre el pollo completamente con esta mezcla, repartiéndola con las manos por toda la superficie. Paso 4 Añade el aceite de oliva y el zumo de limón o naranja, y vuelve a impregnar bien el pollo. Paso 5 Deja reposar el pollo en la nevera entre 4 y 12 horas para que se cure y absorba todos los sabores. Paso 6 Precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Paso 7 Coloca el pollo en una bandeja y hornéalo durante 1 hora o 1 hora y 15 minutos, según el tamaño. Paso 8 Comprueba el punto introduciendo un termómetro en el muslo: debe alcanzar unos 74 ºC. Paso 9 Saca el pollo del horno y déjalo reposar entre 10 y 15 minutos antes de cortarlo. Paso 10 Trocea y sirve, aprovechando los jugos que haya soltado para potenciar el sabor.

El control del horno marca la diferencia

Más allá de la preparación previa, el momento de cocinar es determinante. Uno de los errores más comunes es que el pollo quede seco, algo que Vero Gómez trata de evitar con una pauta muy concreta.

"Lo más normal de un pollo asado es que quede seco, así que para un pollo de unos dos kilos como este, cocina a 200º entre una hora y una hora y cuarto", explica.

Además, advierte de que no todos los hornos funcionan igual, por lo que recomienda apoyarse en herramientas que aseguren el punto perfecto.

En este caso, el uso de un termómetro de cocina resulta fundamental. "Clávalo en la parte central del muslo y cuando esté a unos 74 grados, estará hecho", señala.

El último paso, muchas veces olvidado, es dejar reposar el pollo antes de cortarlo. Este gesto sencillo permite que los jugos se redistribuyan y la carne mantenga toda su jugosidad. La chef aconseja esperar entre 10 y 15 minutos antes de servir.