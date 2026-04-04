Los mejores chefs coinciden: "Las alcachofas no se mejoran con limón; se transforman con 350 ml de tomate y perejil"

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Las alcachofas son unas verduras que destacan tanto por su sabor como por su versatilidad y por su aporte para la salud, siendo especialmente valoradas por su sabor intenso y propiedades depurativas.

Se pueden preparar de muchas maneras diferentes y ser parte de recetas de lo más variado para adaptarse a los gustos y preferencias de cada cocinero, pero en muchas ocasiones se cometen errores en su preparación.

En este sentido, el conocido chef asturiano afincado en Estados Unidos, José Andrés, tiene muy claro que, al contrario de lo que se cree, “las alcachofas no se mejoran con limón; se transforman con 350 ml de tomate y perejil”. Ahí se encuentra la clave para poder conseguir un resultado sobresaliente.

El consejo del chef de 56 años pasa, por tanto, por dejar de lado el tradicional limón que muchas personas utilizan, y lo justifica asegurando que así se consigue evitar que las alcachofas se oscurezcan al pelarlas.

Ingredientes de las alcachofas con jamón al estilo José Andrés Alcachofas

Jamón serrano en tacos

350 ml de tomate triturado natural

Aceite de oliva virgen extra

1 pizca de azúcar

1 hoja de laurel

Vino blanco seco (2 cucharadas aprox.)

Perejil fresco

Sal Paso 1 Preparar las alcachofas Limpia las alcachofas y déjalas en agua fría con perejil fresco para evitar que se oxiden. Paso 2 Hacer la base de tomate Sofríe el tomate triturado con un poco de aceite de oliva y una pizca de azúcar durante unos 15 minutos a fuego lento, hasta que reduzca. Paso 3 Cocinar las alcachofas Corta las alcachofas en cuartos y saltéalas con sal hasta que estén doradas. Paso 4 Añadir el vino Incorpora el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Paso 5 Agregar el jamón Añade el jamón serrano en tacos y mezcla bien. Paso 6 Unir todo Incorpora la salsa de tomate y la hoja de laurel, y cocina unos minutos más a fuego medio. Paso 7 Finalizar Ajusta de sal, añade un chorrito de aceite de oliva en crudo y perejil picado antes de servir.

Los 10 beneficios de las alcachofas

La alcachofa no es solo un producto versátil y delicioso, sino que también está repleto de beneficios para la salud. Es una verdura con una apariencia un tanto peculiar y un sabor único que para muchos es considerado toda una joya nutricional. Repasamos cuáles son sus principales beneficios para la salud:

Promueve una digestión saludable: al ser un alimento rico en fibra, ayuda a promover una digestión saludable. La fibra que contienen contribuye a la limpieza del sistema digestivo y a prevenir el estreñimiento, pero también contiene compuestos que estimulan la producción de bilis, lo que mejora la función hepática.

al ser un alimento rico en fibra, ayuda a promover una digestión saludable. La fibra que contienen contribuye a la limpieza del sistema digestivo y a prevenir el estreñimiento, pero también contiene compuestos que estimulan la producción de bilis, lo que mejora la función hepática. Apoya la pérdida de peso: si tratas de buscar peso de forma saludable, estas verduras pueden ser tu gran aliado. Gracias a su alto contenido en fibra, genera una mayor sensación de saciedad, ayudando de esta manera a reducir los antojos y controlar el apetito.

si tratas de buscar peso de forma saludable, estas verduras pueden ser tu gran aliado. Gracias a su alto contenido en fibra, genera una mayor sensación de saciedad, ayudando de esta manera a reducir los antojos y controlar el apetito. Protege el corazón: al estar repletas de antioxidantes y otros compuestos, las alcachofas contribuyen a reducir el colesterol “malo” (LDL) y a aumentar el “bueno” (HDL). De esta manera protege el corazón y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

al estar repletas de antioxidantes y otros compuestos, las alcachofas contribuyen a reducir el colesterol “malo” (LDL) y a aumentar el “bueno” (HDL). De esta manera protege el corazón y reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. Beneficios en la sangre: las alcachofas son una excelente fuente de minerales importantes como potasio, hierro, magnesio, sodio y vitaminas A y B, entre otras, además de ayudar a transformar el azúcar en energía.

las alcachofas son una excelente fuente de minerales importantes como potasio, hierro, magnesio, sodio y vitaminas A y B, entre otras, además de ayudar a transformar el azúcar en energía. Combate el colesterol: una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes es el colesterol, que puede derivar en otras enfermedades de mayor gravedad como el infarto de miocardio o la angina de pecho. El consumo de alcachofas, que son bajas en calorías, puede ayudar a reducirlo, pues tienen compuestos que ayudan a metabolizar las grasas de manera más eficiente.

una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes es el colesterol, que puede derivar en otras enfermedades de mayor gravedad como el infarto de miocardio o la angina de pecho. El consumo de alcachofas, que son bajas en calorías, puede ayudar a reducirlo, pues tienen compuestos que ayudan a metabolizar las grasas de manera más eficiente. Regula los niveles de azúcar en sangre: los compuestos presentes en esta verdura ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de azúcar en sangre. Es una ventaja especialmente beneficiosa para quienes padecen diabetes o tienen riesgo de desarrollarla.

los compuestos presentes en esta verdura ayudan a mejorar la sensibilidad a la insulina y a regular los niveles de azúcar en sangre. Es una ventaja especialmente beneficiosa para quienes padecen diabetes o tienen riesgo de desarrollarla. Apoya la salud del hígado: la cinarina y otros compuestos presentes en la alcachofa ayudan a proteger y regenerar las células hepáticas, apoyando de esta manera a quienes tienen problemas hepáticos o simplemente quieren desintoxicar su cuerpo.

la cinarina y otros compuestos presentes en la alcachofa ayudan a proteger y regenerar las células hepáticas, apoyando de esta manera a quienes tienen problemas hepáticos o simplemente quieren desintoxicar su cuerpo. Combate el estreñimiento: su alto contenido en fibra las hace ser ideales para evitar y solucionar problemas de estreñimiento.

su alto contenido en fibra las hace ser ideales para evitar y solucionar problemas de estreñimiento. Favorece la salud digestiva: más allá de su alto contenido en fibra, las alcachofas poseen prebióticos, que son nutrientes que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino, contribuyendo así a mejorar la salud digestiva en general.

más allá de su alto contenido en fibra, las alcachofas poseen prebióticos, que son nutrientes que alimentan a las bacterias beneficiosas del intestino, contribuyendo así a mejorar la salud digestiva en general. Fortalece el sistema inmunológico: al ser una excelente fuente de vitamina C, contribuye a mantener fuerte el sistema inmunológico y combatir diferentes enfermedades. También contiene otros antioxidantes que pueden ser de gran ayuda para proteger el cuerpo frente a los radicales libres.

Por todos estos beneficios, merece la pena incluir en la dieta regular unas alcachofas que son tremendamente versátiles y que se pueden utilizar en preparaciones muy diversas.