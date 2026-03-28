Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Los garbanzos de bote están más ricos con calabacín, 2 yogures griegos y curry"

Samantha Vallejo-Nágera y su receta más ricas de los garbanzos de bote.

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Abrir un bote de garbanzos ya no es sinónimo de "improvisar sin ton ni son". Esta conserva se ha convertido en uno de los gestos más inteligentes de la cocina diaria: rápida, saludable y versátil. Si además se sigue el consejo de la chef Samantha Vallejo-Nágera, el resultado puede ser sorprendente.

La popular cocinera propone dar un giro sencillo pero decisivo a esta legumbre de despensa: saltearla con verduras y acompañarla de una mezcla de yogur y ajo. Un plato fácil que transforma por completo la percepción de los garbanzos de bote.

Los garbanzos en conserva, hoy en día están presentes en cerca del 90% de los hogares españoles, gracias a formatos listos para consumir que permiten disfrutar de una legumbre tradicional sin largas horas de cocción.

Este cambio ha hecho que recetas antes reservadas al fin de semana se cuelen en el día a día. Desde ensaladas templadas hasta guisos exprés, el bote se ha convertido en un aliado imprescindible.

La propuesta de Samantha Vallejo-Nágera va en esa línea: una receta accesible, sin ingredientes complejos y perfecta incluso para llevar al trabajo. El secreto está en el equilibrio entre sabores. Por un lado, el guiso de garbanzos con verduras y curry; por otro, la frescura de una salsa de yogur con ajo y lima que aporta contraste y ligereza.

Un alimento completo

Más allá del sabor, los garbanzos siguen siendo una de las legumbres más completas desde el punto de vista nutricional.

Su perfil apenas cambia respecto a los garbanzos secos cocidos. Aportan proteínas vegetales, hidratos de carbono complejos, fibra y una amplia variedad de minerales como calcio, magnesio o potasio.

También contienen vitaminas del grupo B y folatos, fundamentales para el sistema nervioso y la salud cardiovascular.

Un bote estándar puede rondar las 300 kilocalorías, con unos 16 gramos de proteína vegetal y una cantidad significativa de fibra, lo que ayuda a mejorar la saciedad y el control del peso.

Además, su consumo regular se asocia con beneficios como la reducción del colesterol y una mayor estabilidad de los niveles de glucosa en sangre.

Su riqueza en fibra fermentable favorece también la salud intestinal, contribuyendo a una microbiota más diversa.

Eso sí, conviene prestar atención al sodio de algunos productos en conserva. Un simple enjuague bajo el grifo puede reducir notablemente su contenido en sal.

Una receta sencilla que triunfa

Lo que propone Samantha Vallejo-Nágera no es solo una receta rápida, sino una forma de elevar un ingrediente cotidiano.

El uso del curry aporta profundidad y un toque especiado, mientras que el calabacín y la cebolla añaden textura y frescura al conjunto.

@samyspain Curry con yogurt y pan de pita 🫶🏼🤸🏼‍♂️ ¿alguna vez lo has probado? ♬ TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé

La clave final está en la salsa: una mezcla de yogur, ajo y lima que equilibra el plato y lo convierte en una opción completa, sabrosa y ligera. A continuación, todos los detalles para prepararla en casa.