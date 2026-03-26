Paula Monreal, cocinera: "Mi falsa ensaladilla rusa se hace en 10 minutos y lleva garbanzos en vez de patata"

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La ensaladilla rusa es una tapa clásica de la gastronomía española que se hace irresistible gracias a su patata, su mayonesa y su mezcla de otros ingredientes como zanahorias, guisantes, huevo duro y atún. Sin embargo, existen algunas variantes que se alejan de la versión más tradicional.

Este es el caso de la propuesta de la cocinera e influencer gastronómica Paula Monreal (@paufeel), que se ha atrevido a versionar para crear una opción ligera, fresca y saludable que prescinde de algunos de sus ingredientes habituales.

“Mi falsa ensaladilla rusa se hace en 10 minutos y lleva garbanzos en vez de patata”, explica, al mismo tiempo que indica que gracias a este cambio se consigue una versión más ligera y alta en proteína vegetal. Los garbanzos se trituran ligeramente para conseguir una textura consistente a la par que melosa.

No es el único cambio que hace en la receta, ya que también sustituye la mayonesa por aquafaba, que es como se conoce al agua de cocción de los propios garbanzos. Gracias a la minipimer, el zumo de limón y un buen aceite de oliva, consigue que se convierta en una emulsión suave y llena de sabor.

De esta forma, Paula Monreal prepara una falsa ensaladilla rusa que, aunque respeta la esencia original del plato, la convierte en una opción más nutritiva, más fácil de digerir y perfecta para todos aquellos que quieren cuidarse sin renunciar al sabor de la receta de toda la vida.

Ingredientes de la falsa ensaladilla rusa de garbanzos 150 ml de aceite de oliva suave (0,4º)

Aquafaba (agua de los garbanzos)

Zumo de medio limón

Sal (al gusto)

Garbanzos cocidos

Cebolla

Aceitunas

Atún

Guisantes

Zanahoria

Huevo duro Paso 1 Escurrir los garbanzos y reservar el agua (aquafaba). Aplastar ligeramente los garbanzos con un tenedor. Paso 2 Preparar los ingredientes: picar la cebolla, las aceitunas, el atún y los guisantes. Rallar la zanahoria en crudo y picar el huevo duro. Paso 3 Mezclar todo: añadir los ingredientes a los garbanzos y remover suavemente. Paso 4 Hacer la mayonesa: emulsionar la aquafaba con el aceite, el zumo de limón y la sal hasta obtener una textura cremosa. Paso 5 Integrar: incorporar la mayonesa a la mezcla y remover hasta que quede homogéneo. Paso 6 Servir o enfriar: consumir al momento o dejar reposar en la nevera antes de servir.

Otras opciones

Más allá de conocer la receta que propone Paula Monreal, existen otras recomendaciones para conseguir una ensaladilla rusa más ligera y saludable. Una opción es reemplazar la mayonesa por una emulsión de leche con aceite de oliva virgen extra o un alioli sin huevo.

Para potenciar el efecto saciante de este plato, es posible recurrir al uso de queso fresco batido o un yogur natural sin azúcar como aliño, siendo una manera simple de poder obtener una mayor cantidad de proteínas y menos sodio sin azúcares.

Por otro lado, las patatas se pueden cocinar al dente y enfriarlas bien para obtener almidón resistente y favorecer la sensación de saciedad que proporciona la ensaladilla rusa. Igualmente, se puede reemplazar la hortaliza para utilizar otra con mayor proporción de fibra, como puede ser la coliflor o el nabo.

También existe la posibilidad de añadir otros vegetales frescos a la ensaladilla rusa si lo que se busca es que sea más rica en fibra y un mayor volumen, pero con menos calorías, como guisantes, judías verdes e incluso lechuga.

Estos son trucos interesantes para poder conseguir una ensaladilla rusa más sana y ligera para disfrutar sin problemas.