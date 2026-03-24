Los mejores chefs coinciden: "El arroz no se hace solo con caldo; el secreto es añadir atún y estas 2 especias"

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Aunque muchos creen que el arroz solo necesita un buen caldo para salir perfecto, varios chefs coinciden en que la clave está en ir un paso más allá. No basta con la base tradicional: el producto y los matices marcan la diferencia.

En esta línea, el chef andaluz Dani García ha compartido una de sus recetas preferidas, un arroz con parpatana de atún en el que introduce un giro inesperado. El cocinero marbellí, con dos estrellas Michelin, defiende que el secreto no está solo en el caldo, sino en añadir atún y dos especias muy concretas.

A través de su canal de YouTube, explica además un detalle que suele generar dudas: la cebolla. “El único problema es dejarla cruda y con agua”, advierte, insistiendo en que, bien pochada, aporta un dulzor clave al resultado final.

Junto a estos consejos, el chef detalla paso a paso cómo preparar este arroz, una receta más sencilla de lo que parece, en la que el control de los tiempos, el sofrito y la calidad del producto marcan la diferencia.

Ingredientes del arroz de parpatana de atún de Dani García 400 g de parpatana de atún fresco, cortada en dados gruesos

300 g de arroz bomba

1 litro de caldo de pescado

8 hebras de azafrán

3 cucharadas de puré de tomate

2 dientes de ajo

1 cebolla francesa grande

1 cucharadita de comino en polvo

1 hoja de alga nori

Pimienta negra molida

Sal al gusto Paso 1 Marcar la parpatana de atún en una sartén muy caliente, vuelta y vuelta, sin aceite. Retirar y reservar. Paso 2 En la misma sartén, sofreír el ajo picado y la cebolla a fuego medio hasta que esté muy pochada y sin agua. Paso 3 Añadir el puré de tomate y dejar reducir unos minutos. Paso 4 Incorporar el arroz bomba y rehogar durante 1–2 minutos. Paso 5 Añadir el comino, la pimienta negra y el azafrán, mezclando bien. Paso 6 Verter el caldo de pescado caliente y ajustar de sal. Paso 7 Cocinar a fuego medio-alto los primeros 5 minutos, removiendo solo al inicio. Paso 8 Bajar el fuego y dejar cocer sin remover hasta que falten 5 minutos y aún quede algo de caldo. Paso 9 Añadir el atún reservado, repartir bien y terminar la cocción. Paso 10 Apagar el fuego y dejar reposar tapado 5 minutos. Paso 11 Antes de servir, espolvorear el alga nori crujiente troceada por encima.

Un arroz ideal para una ocasión especial

La calidad del producto es de gran importancia para conseguir un resultado excepcional a la hora de preparar esta receta, tal y como recalca Dani García. Este es un arroz ideal para una ocasión especial y dejar a todos los comensales realmente sorprendidos, conquistando su paladar.

Para hacerlo hay que tener en cuenta algunas consideraciones, y entre ellas se encuentra la importancia del sofrito de cebolla que ya se ha indicado, además de atender a una adecuada proporción de arroz y caldo.

Si se quiere conseguir un buen socarrat, que es la mayor delicia de un plato de arroz para muchas personas al ser una capa de arroz tostada, casi caramelizada y crujiente que se forma en el fondo de la paella, Dani García también explica la forma en la que se debe conseguir.

El chef andaluz asegura que, una vez que se agrega el caldo, no debe tocarse prácticamente nada. Este es uno de los mayores trucos para lograr un socarrat que consiga enamorar a todos los comensales, pero no es el único.

De hecho, el cocinero destaca que es muy importante usar una paellera de hierro y cocinar sobre brasas, que, aunque no está al alcance de todo el mundo, sí es clave para conseguir el mejor resultado.