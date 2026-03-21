Eva Arguiñano, chef: "El pescado rebozado no mejora con más harina, sino con el tiempo de fritura"

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El pescado rebozado es uno de esos platos favoritos que no suelen faltar en las mesas de muchas cocinas españolas. Crujiente por fuera y jugoso por dentro, es una opción sencilla y muy versátil que gusta a todos. Además, el pescado sigue siendo uno de los alimentos más completos que podemos incluir en nuestra dieta, gracias a su aporte de proteínas de calidad, ácidos grasos omega-3, vitaminas y minerales.

Todo un básico que no solo destaca por sus beneficios nutricionales, sino también por el juego que da entre los fogones. Desde recetas tradicionales hasta propuestas más rápidas y actuales, el pescado se adapta a cualquier ocasión. Buena muestra de ello es uno de los platos que elabora la chef Eva Arguiñano en uno de sus vídeos de Hogarmanía. Una idea de bocadillo gourmet tan sencilla como irresistible: merluza rebozada con pimientos asados y un toque de ajo.

"Una receta tradicional, humilde y absolutamente deliciosa", asegura la cocinera. Uno de esos clásicos que nunca falla y perfecto para conseguir elaborar una comida rápida pero llena de sabor. Sin embargo, aunque pueda parecer un plato fácil, el verdadero secreto está en el rebozado. Una técnica de toda la vida que puede fallar si no se domina bien. De hecho, según la chef, conseguir ese acabado crujiente que envuelve el pescado y potencia su sabor tiene truco.

Y es que, un buen rebozado es el detalle que puede transformar este plato tan sencillo en uno realmente especial. No solo aporta ese punto crujiente tan apetecible, sino que también ayuda a que el pescado quede más jugoso por dentro. Al crear una capa protectora, evita que el calor del aceite actúe directamente sobre el alimento conservando mejor su textura y sabor.

Precisamente para conseguir ese acabado perfecto, la chef insiste en fijarse en tres aspectos clave: el uso del huevo, la temperatura del aceite y el tiempo de fritura. El primer paso es fundamental: tras enharinar los lomos de merluza, hay que sumergirlos bien en el huevo. "La merluza tenemos que empanarla muy bien en el huevo", asegura. De hecho, recomienda dejarlos reposar unos minutos para que se impregnen correctamente y el rebozado quede más uniforme y sabroso.

El bocadillo de merluza rebozada con pimientos de Eva Arguiñano

En el momento de la fritura también hay que afinar bien. El aceite debe estar a temperatura media: ni demasiado caliente, para que no se queme el exterior, ni demasiado frío, para evitar que el pescado absorba más grasa de la cuenta. "Para que se haga el rebozado, el aceite tiene que estar a temperatura media. Si son lomitos gordos de merluza, necesitarán un par de minutos por cada lado", aconseja la chef.

A la hora de montar el bocadillo, la clave está en no complicarse y apostar por buenos ingredientes. Una barra de pan de calidad será la base perfecta. Primero, se colocan los pimientos asados con el ajo, que aportan ese toque dulce y aromático que marca la diferencia.

Encima, la merluza rebozada, con ese contraste irresistible entre el exterior crujiente y el interior jugoso. El resultado es un bocadillo fácil de preparar pero con un equilibrio de sabores y texturas que lo convierte en una opción perfecta para cualquier momento del día.