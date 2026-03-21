Ana, madre de 10 hijos: "La deducción de 2.500 euros en el IRPF no es nada para una familia numerosa"

Las familias numerosas superan ya las 800.000 en España, en su mayoría hogares con tres hijos. Sin embargo, todavía hay quienes, pese al elevado coste de vida, deciden ir más allá y ampliar aún más la familia. Es en estos casos donde llevar una organización estricta de los ingresos y gastos y ajustar cada euro al máximo se vuelve imprescindible.

Una organización clave para sostener la estabilidad económica del hogar, especialmente cuando las ayudas públicas no siempre alcanzan para hacer frente a una realidad cada vez más exigente. Es el caso de Ana Iglesias, madre de 10 hijos, que comparte el día a día de su familia numerosa a través de sus redes sociales.

Ha sido a través de uno de sus vídeos compartidos en TikTok (@anaig_83), donde Ana Iglesias repasa las principales ayudas económicas que hay actualmente destinadas a familias numerosas como la suya, diferenciando entre las que realmente alivian su presupuesto y aquellas cuyo impacto en su familia es mínimo.

Una realidad que, según ella misma señala, demuestra que estas prestaciones, aunque sí pueden ser un alivio, en muchos casos se quedan cortas para hogares con tantos miembros. Una de las que señala como un mayor impacto en su economía, es la deducción en la Declaración de la Renta del IRPF.

"La primera y de la que realmente me beneficio es de la deducción en la Declaración de la Renta por un importe de 2.500 euros al ser familia numerosa especial y he de reconocer, que a partir del quinto hijo te dan 600 euros por cada hijo que tengas", detalla. En su caso, esto se traduce en más de 6.000 euros aproximadamente de deducción total.

Sin embargo, matiza que, aunque a muchas personas esta cantidad pueda parecerles elevada, su impacto real es bastante limitado y se queda corto para un hogar con tantos hijos como el suyo. "Eso no es nada", asegura, en referencia a su familia, aunque reconoce que no se trata de una queja, sino de una forma de visibilizar la realidad económica que afrontan familias como la suya.

"La siguiente ayuda que más nos beneficia es la de la universidad, ya que la primera matrícula es gratuita al ser familia numerosa con categoría especial. Después de eso, realmente a mí el resto de ayudas no me aportan nada", asegura. En su caso, reconoce que esta medida sí supone un alivio importante a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta el coste que puede llegar a tener la educación superior.

Bono de la luz y otras ayudas

A partir de aquí, comienza a poner en duda el alcance real de muchas ayudas disponibles para familias numerosas. Y es que, aunque sobre el papel existen beneficios, en la práctica no siempre son accesibles o suficientemente ventajosas para familias tan grandes como la suya. Es el caso de ayudas como el bono de la luz, las del agua o del transporte, de las que no se beneficia.

"La primera, el bono de la luz… he llamado muchas veces para informarme, pero las compañías me dicen que no merece la pena, que hay más descuentos por ser particular". En cuanto a la ayuda para reducir el gasto en agua, "asegura que es mínima". Pequeños descuentos que, aunque suman, no llegan a marcar una gran diferencia en una economía familiar con 10 hijos.

A esto se suman también otros descuentos en el ámbito del ocio, que, aunque existen, no siempre resultan realmente útiles en su día a día. "También me hacen descuento para ir al cine, pero es en algunos cines… pero luego viendo lo que cuesta ahora ir al cine más las palomitas, casi que mejor me quedo en casa viendo Netflix", comenta.

Una situación similar ocurre con el transporte. Aunque las familias numerosas cuentan con rebajas en determinados servicios, el coste final sigue siendo elevado cuando se multiplica por tantos miembros. "Luego me hacen un 15 % de descuento en el tren, pero claro, si te paras a pensarlo, mejor me gasto un depósito en gasolina que pagar un billete para tantas personas", explica.

Ana también pone sobre la mesa que este tipo de ayudas no solo tienen un objetivo económico, sino también demográfico. En un contexto en el que España atraviesa una clara crisis de natalidad, estas medidas buscan incentivar que más familias se animen a tener hijos.

Sin embargo, deja claro que la realidad dista mucho de la idea de que se puede vivir de estas ayudas. Los descuentos existen, pero en ningún caso llegan a compensar el gasto real que supone sacar adelante un hogar con tantos miembros.