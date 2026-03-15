La pócima mágica de 'La Ordenatriz' para quitar las manchas de fresas en segundos y sin esfuerzo

En el universo de las manchas, hay algunas que son tan frecuentes como complicadas de quitar, especialmente cuando hay niños en casa... Nos referimos, concretamente, a la de las fresas —las de Huelva, por supuesto— que tienen su auge de consumo entre marzo y abril, que son los meses de mayor producción.

¿Qué madre no se ha encontrado con restos de color rojo en la ropa de sus pequeños después de disfrutar de este manjar en la comida, cena o merienda? Seguro que en este momento muchas de ellas están levantando la mano y el truco de 'La Ordenatriz' va a ser indispensable para ellas.

Ella misma lo anuncia respondiendo a la pregunta que ha llegado al consultorio de Magas. "Te voy a dar un tip que casi te va a parecer magia", asegura. Quien esté pensando en un spray específico o en un proceso complicado con varios productos de droguería no va bien encaminado y se va a llevar una sorpresa.

Las huellas que quedan de esta fruta carnosa y jugosa, sobre todo en ropa blanca y clara, tienen un punto débil: el agua muy caliente. Así pues, solamente hay que estirar bien la prenda en una cubeta y verter un chorro constante, desde cierta altura para que la presión ayude a arrastrar la suciedad. En microsegundos se puede ver cómo el color se va diluyendo poco a poco.

¿Por qué funciona esta “magia”? Resolvemos el misterio: las fresas contienen azúcares y pigmentos naturales que tiñen las fibras del tejido. El agua fría puede arrastrar parte de ellos cuando la mancha es muy reciente, pero si ya se ha secado, hace falta temperatura para despegar esas moléculas del tejido.

Eso sí, como toda pócima doméstica que se precie, esta tiene sus condiciones. Ten cuidado con las prendas delicadas, como las de lana o seda, y también con aquellos que suelen encoger o desteñir cuando se les aplica calor. Revisa bien la etiqueta antes, pero este tip es especialmente útil para camisetas infantiles de algodón resistente o los baberos.

Un niño comiendo fresas y dejando rastro en su ropa. iStock

Luego, basta con que metas la pieza en la lavadora para que quede impecable. En caso de que esas manchas de fresa no sean demasiado recientes, será necesario un plan algo más intensivo. Puedes dejarla en remojo con detergente y vinagre blanco o usar productos con oxígeno activo.

Después de la información que nos da Begoña Pérez, una experta en la materia, comprar fresas onubenses es tan apetecible como 'seguro'. Ya no hay mancha resistente que estropee la experiencia.