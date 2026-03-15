Camino, chef: "Las anchoas de lata no mejoran con limón, están deliciosas sobre 1 pan brioche con mantequilla"

Camino, chef y su truco para que las anchoas estén más ricas.

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A veces las mejores recetas nacen de un bocado inesperado. Un aperitivo probado en un restaurante, una combinación que sorprende o un contraste de sabores que se queda grabado en la memoria.

Eso es lo que ocurre con una receta que, a pesar de su apariencia sofisticada, se prepara en apenas cinco minutos y solo necesita tres ingredientes.

La clave está en unir tres productos muy simples: sobaos, mantequilla ahumada y una lata de anchoas del Cantábrico.

Una mezcla dulce, salada y cremosa que transforma un dulce tradicional en un aperitivo elegante y sorprendente.

El resultado recuerda a esos pequeños bocados que se sirven en restaurantes gastronómicos. Pero aquí no hay técnicas complicadas ni elaboraciones largas: basta con elegir bien los ingredientes y montarlos con un poco de cuidado.

3 ingredientes que cambian todo

Las anchoas en conserva son uno de los ingredientes más intensos y versátiles de la despensa. Su sabor profundo y salino aporta el llamado umami, esa quinta dimensión del gusto que da profundidad a muchos platos.

Antes de llegar a la lata, este producto pasa por un proceso de curación lento. El pescado se sala y se deja madurar durante meses, lo que concentra su sabor y mejora su textura.

Después se limpia a mano para obtener los lomos brillantes que conocemos. El aceite en el que se conservan protege el producto y forma parte de su sabor final.

Esa potencia convierte a las anchoas en un aliado perfecto para combinar con ingredientes más grasos o dulces. En esta receta ocurre precisamente eso. El dulzor mantecoso del sobao equilibra la intensidad salina de la anchoa, mientras que la mantequilla ahumada añade profundidad y un aroma muy especial. Con esa combinación se consigue un bocado pequeño pero lleno de matices.

Un aperitivo de restaurante

La preparación no puede ser más sencilla.

Ingredientes Anchoas del Cantábrico en sobao Sobaos

Anchoas del Cantábrico en conserva

Mantequilla Paso 1 Corta el sobao como si fuera una pequeña tostada o una base de canapé Paso 2 Coloca los sobaos en una sartén caliente, sin añadir aceite ni mantequilla. El propio sobao tiene suficiente grasa para dorarse ligeramente y formar una superficie crujiente por fuera y tierna por dentro. Ese paso dura apenas un minuto y es suficiente para intensificar el sabor y mejorar la textura. Paso 3 Una vez tostado, se coloca encima un filete de anchoa en aceite. El contraste entre el sobao templado y el pescado salado empieza a crear el equilibrio del plato. Paso 4 El último paso es añadir la mantequilla ahumada. Se puede untar directamente o utilizar un pequeño truco que eleva la presentación. Paso 5 Si la mantequilla está muy fría, se puede rallar con un rallador fino, igual que si fuera queso. Las pequeñas virutas se colocan sobre la anchoa y se funden ligeramente con el calor del sobao. El resultado es un bocado que mezcla dulzor, salinidad y un ligero aroma ahumado.

Aunque la receta funciona perfectamente con estos tres ingredientes, también admite pequeñas variaciones si se quiere dar un acabado más sofisticado.

Una opción es preparar una mantequilla batida, conocida en cocina como "whipped butter". Para conseguirla solo hay que batir la mantequilla con unas varillas hasta que se vuelva ligera y esponjosa.

Si se añade un pequeño chorrito de leche durante el proceso, la textura se vuelve aún más cremosa y aireada.

@caminomchef11 TAPA ESTRELLA ⭐️ DEL NORTE DE ESPAÑA 🤍Bocado de anchoa sobre sobao pasiego con mantequilla ahumada y ralladura de naranja🤍 Hoy es el DÍA MUNDIAL DE LA TAPA, que por cierto se inventó en España, aunque la celebración a nivel global será el 19 de Junio, y para mí, después de este fin de semana en Cantabria, esta es la mejor tapa para celebrarlo. Sobaos pasiegos @elsobaopasiego Anchoas DE SANTOÑA Mantequilla ahumada ( o no) Naranja Con 4 cosas tienes un entrante, aperitivo, tapa, o lo que quieras, pero un platazo, que hará creer a cualquier que está en un restaurante de ⭐️ Prueba y me cuentas! Sabías que hoy era el día de la Tapa? ♬ Vaitimbora - Trinix & Mari Froes

Después se puede colocar sobre la anchoa con una manga pastelera, creando una presentación más elegante.

Algunos cocineros añaden también ralladura de naranja o de lima para aportar un aroma cítrico que contraste con la intensidad del pescado.

Sin embargo, incluso sin esos extras, el resultado ya es sorprendente. En apenas unos minutos se consigue un aperitivo que parece de restaurante gastronómico, pero que cualquiera puede preparar en casa sin esfuerzo.