Yolanda, cocinera: "La ensaladilla rusa más cremosa se consigue aplastando un poco las patatas para integrar la mayonesa"

Yolanda, cocinera y su truco para una ensaladilla rusa perfecta.

0 votos

Hay platos que parecen sencillos, pero en realidad esconden más técnica de la que imaginamos. La ensaladilla rusa es uno de ellos.

Presente en casi cualquier barra de bar y protagonista indiscutible de las mejores reuniones familiares y con amigos, su éxito no depende solo de los ingredientes, sino de cómo se trabajan.

Yolanda, creadora de contenido (@cocinaafuegolento) y cocinera especializada en cocina tradicional ha compartido el gesto que, según ella, cambia por completo el resultado.

Para la experta, aplastar ligeramente la patata y la zanahoria tras la cocción es la clave para que una ensaladilla rusa sea perfecta y esté deliciosa.

No se trata de hacer un puré con los ingredientes; pero tampoco de dejar trozos grandes y difíciles de digerir de estos. El punto está en romper ligeramente la estructura para que la superficie sea irregular y marcar la diferencia con la textura.

El gesto que marca la diferencia

Este movimiento mínimo al que se refiere la cocinera, transforma textura, adherencia y cremosidad.

En un vídeo reciente publicado en su canal de recetas caseras en YouTube, Yolanda explica que el error más común es cortar la patata en dados perfectos.

"Aplastamos ligeramente la patata y la zanahoria", señala mientras muestra el proceso paso a paso.

Según la cocinera, cuando la patata se presenta en cubos definidos, la mayonesa no se integra igual. Los ingredientes quedan sueltos y el conjunto pierde cohesión.

En cambio, al presionar suavemente con un tenedor o espátula, se crean pequeñas grietas que permiten que la salsa se adhiera mejor. El resultado es una ensaladilla más cremosa y homogénea.

El equilibrio es clave

"Está ligeramente triturada, no aplastada ni hecha puré", insiste la cocinera creadora de contenido. Ese matiz es el que, a su juicio, separa una ensaladilla correcta de una sobresaliente.

La zanahoria se trabaja exactamente igual. Ambas forman la base estructural del plato, y su textura condiciona todo lo demás. Si están demasiado enteras, la mezcla resulta seca. Si están demasiado machacadas, pierde personalidad.

El secreto empieza en la cocción. El truco no funciona si la patata no está bien cocida. La cocinera recomienda hervirlas enteras y con piel en abundante agua con sal. Así conservan mejor su sabor y absorben menos humedad.

Una vez tiernas, se pelan cuando todavía están templadas. Este detalle facilita retirar la piel sin que la pulpa se rompa en exceso.

La ensaladilla rusa perfecta

Después, se dejan enfriar antes de mezclarlas con la mayonesa. Si se incorporan calientes, la salsa puede volverse líquida y alterar la textura final.

La cocinera subraya que la temperatura es tan importante como el corte. El siguiente paso es el famoso "ligero aplastado". No es un gesto agresivo, sino una presión suave que rompe la patata en fragmentos irregulares, manteniendo parte de su forma.

La zanahoria, previamente cocida en el mismo punto que la patata, se trata igual. El resto de ingredientes (atún, huevo duro o aceitunas, según la versión) se integran después. Pero la base ya está construida.

La ensaladilla rusa perfecta

Este es uno de los platos más reinterpretados de la gastronomía española. Aunque su nombre pueda inducir a error, su popularización se atribuye al chef belga Lucien Olivier, que la sirvió en la Rusia imperial del siglo XIX.

Aquella receta poco tenía que ver con la versión actual. Con el tiempo, se adaptó a ingredientes más accesibles y terminó convirtiéndose en un imprescindible del tapeo nacional.

Ingredientes Ingredientes ensaladilla rusa 7-8 patatas medianas

2 zanahorias

3 huevos grandes

150 g de atún en conserva

150 ml de aceite de oliva

100 ml de aceite de girasol

Pimentón dulce, al gusto

Sal, al gusto Ingredientes para la mayonesa 1 huevo grande

1 limón exprimido

Sal, al gusto Paso 1 Cuece las patatas enteras y las zanahorias, con piel,en abundante agua con sal durante unos 30-40 minutos. Retiramos y dejamos enfriar. a fuego medio hasta que estén tiernas. Paso 2 Cocemos los huevos en el mismo agua durante 10 minutos. Los pasamos por agua fría y los pelamos. Paso 3 Pelamos las patatas y las zanahorias cuando aún están templadas. Reservamos cubiertas con papel de aluminio hasta que se enfríen. Paso 4 Aplasta ligeramente las patatas y las zanahorias con un tenedor, sin llegar a hacer puré. Paso 5 Trocea los huevos y desmenuza el atún. Paso 6 Mezcla todos los ingredientes. Paso 7 Incorpora la mayonesa poco a poco hasta conseguir la textura deseada. Paso 8 Rectifica con sal y, si quieres, decora con aceitunas. Paso 9 Refrigera al menos 1 hora antes de servir.

El consejo de esta cocinera demuestra que, más allá de los ingredientes, la técnica puede ser decisiva. Un pequeño gesto cambia la experiencia. La ensaladilla gana en cremosidad, en cohesión y en equilibrio.