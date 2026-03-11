Eva Arguiñano, chef: "Las torrijas más ricas no se preparan con pan duro, se utiliza pan brioche y vainilla"

0 votos

Total: 25 min

Comensales: 2

Las torrijas son, sin discusión, uno de los grandes símbolos gastronómicos de la Semana Santa en España. Cuando se acercan estas fechas, las cocinas se llenan del aroma dulce de la leche infusionada con canela y limón, mientras el pan empapado se transforma en uno de los postres más tradicionales del recetario popular.

En muchos hogares, preparar torrijas es casi un ritual que se repite generación tras generación, en especial, gracias a su facilidad. Incluso quienes apenas se acercan a los fogones, en Semana Santa se animan a prepararlas durante estas fechas: se baña el pan duro en leche con canela, se reboza en huevo y posteriormente se fríe.

La técnica parece —y, en esencia, es- simple—, pero los cocineros profesionales insisten en que hay pequeños detalles que marcan la diferencia, como el tipo de pan elegido. Para la chef Eva Arguiñano, las mejores torrijas se elaboran con pan brioche, una opinión que además comparte su hermano, el popular chef Karlos Arguiñano.

Las torrijas de Eva Arguiñano

Dentro de las múltiples versiones que existen de este dulce clásico, cada cocinero aporta su propio toque para perfeccionar la receta. La base sigue siendo la misma —pan, leche, huevo y azúcar—, pero los matices cambian el resultado final. La textura, el aroma o incluso la forma de cocinarlas pueden transformar el resultado.

En este sentido, la repostera Eva Arguiñano, una de las figuras más reconocidas de repostería en España, ha apostado por introducir pequeñas modificaciones que elevan el resultado sin perder la esencia del plato.

Uno de los cambios más llamativos está en el pan. Frente al uso habitual de pan del día anterior o pan duro, Arguiñano opta por pan brioche.

Este tipo de pan, enriquecido con mantequilla y huevos, tiene una miga más tierna y esponjosa, lo que permite que absorba mejor la leche y dé lugar a torrijas más jugosas.

Según explica la cocinera, esta versión resulta especialmente agradable al paladar y ha ganado mucha popularidad en los últimos años. "Son unas torrijas que gustan mucho y están muy de moda", asegura.

Otro de los elementos clave en su preparación es la leche aromatizada. En lugar de limitarse a los sabores más clásicos, Arguiñano infusiona la leche con vainilla y canela antes de empapar el pan.

Este paso aporta un perfume más intenso y una mayor profundidad de sabor al conjunto. La vainilla, en particular, introduce un matiz dulce y delicado que combina perfectamente con la textura del brioche.

Una vez conocidos estos secretos, podemos pasar a la receta. Es igual de simple que la tradicional, sin embargo, el cambio está en los pequeños detalles.

Ingredientes Ingredientes para las torrijas de Eva Arguiñano 2 rebanadas de pan de brioche gruesas

1/2 l de leche

250 ml de nata

25 g de azúcar moreno

1 huevo

1 cáscara de limón

1 rama de vainilla

1 rama de canela

Aceite de oliva virgen extra

100 g de azúcar blanco

Canela en polvo Paso 1 Coloca en un cazo la leche, la nata, el azúcar moreno, la cáscara de limón, la rama de canela y la vaina de vainilla abierta longitudinalmente. Calienta a fuego medio hasta que comience a hervir. Paso 2 Retira el cazo del fuego y deja que la mezcla repose durante unos minutos para que los aromas se infusionen correctamente. Paso 3 Cuela la leche aromatizada y viértela en una fuente amplia. Paso 4 Coloca las rebanadas de pan brioche en la mezcla y deja que se empapen bien por ambos lados hasta que absorban gran parte del líquido. Paso 5 Bate el huevo en un plato hondo y pasa las rebanadas de pan ya empapadas por el huevo batido. Paso 6 Calienta una sartén con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Paso 7 Cocina las torrijas a fuego medio, dorándolas por ambos lados hasta que queden ligeramente crujientes por fuera. Paso 8 Mezcla en un plato el azúcar blanco con una cucharadita de canela en polvo. Paso 9 Retira las torrijas de la sartén, deja que escurran ligeramente sobre papel de cocina y rebózalas aún calientes en la mezcla de azúcar y canela antes de servir.

Mientras que la receta tradicional suele apostar por una fritura abundante en aceite, ella prefiere prepararlas en la sartén a la plancha. De esta manera se reduce la cantidad de grasa y se consigue un resultado más ligero, manteniendo al mismo tiempo la superficie dorada característica de las torrijas.

La base sigue siendo el aprovechamiento del pan y la sencillez de los ingredientes, pero los detalles —como el tipo de pan o el aroma de la leche— permiten adaptar el postre a los gustos actuales.