Marta Verona, chef: "El atún en lata mejora si lo envuelves en calabacín con tomate y un toque de queso fundido"

Las latas de conserva forman parte de la despensa de millones de hogares desde hace más de un siglo. Su popularidad se debe a que permiten, como su propio nombre indica, conservar alimentos durante largos periodos sin que estos pierdan demasiadas propiedades, algo que las convierte en una solución práctica, económica y fácil de almacenar.

Dentro de este grupo, el atún en lata es uno de los más populares y consumidos. Este alimento se elabora mediante la cocción del pescado y su posterior envasado en distintos líquidos de conservación, que suelen ser aceite, agua —en su versión al natural— o escabeche.

Gracias a este proceso, el producto mantiene su sabor y gran parte de sus nutrientes durante meses, lo que facilita incorporarlo a la alimentación habitual. Todo ello, añadido a su versatilidad: existen innumerables recetas en las que se puede utilizar el atún en lata, más allá de incorporarlo a las ya conocidas ensaladas.

Un buen ejemplo son los raviolis de calabacín rellenos de atún que propone la chef Marta Verona, ganadora de la 6ª edición del concurso MasterChef España. Una receta muy sencilla, accesible y especialmente nutritiva.

Con esta receta y su publicación, la chef ha querido desmontar algunos mitos sobre el atún en lata y demostrar que este producto puede convertirse en la base de platos saludables y creativos.

La elaboración consiste en utilizar finas láminas de calabacín para sustituir la pasta tradicional y envolver un relleno elaborado con atún escurrido, tomate triturado y orégano.

Cada ración aporta alrededor de 200 calorías y destaca por su alto contenido en proteínas gracias al atún, mientras que la presencia moderada de grasa y la escasa cantidad de hidratos de carbono lo convierten en una opción interesante para una cena saludable o para quienes buscan comidas saciantes pero ligeras.

Ingredientes Ingredientes para los raviolis de calabacín rellenos de atún 1 calabacín grande

2 latas de atún al natural

200 g de tomate triturado

100 g de queso para gratinar

Un puñado de tomates cherry

Orégano al gusto Paso 1 En un bol mezcla el atún en lata junto con el orégano y la salsa de tomate triturado. Paso 2 Con la ayuda de una mandolina o un cuchillo, haz laminas a lo largo a un calabacín. Unas 10 láminas aproximadamente. Paso 3 En una bandeja o un plato coloca las láminas de calabacín haciendo forma de cruz y, en el centro, coloca una cucharada sopera del relleno de atún. Paso 4 Cierra las láminas en forma de raviolis. Tal y como enseña el vídeo. Paso 5 Pon los raviolis en una bandeja apta para horno, con los tomates cherry troceados y cubre con queso rallado. Paso 6 Hornea a 200 grados durante 5-10 minutos hasta que esté todo bien.

Los beneficios del atún en lata

Una vez conocida la receta, saber sus beneficios puede ser todavía más atractivo para prepararla. Comenzando con el atún, este producto destaca principalmente por su elevado contenido en proteínas de alta calidad.

Las proteínas de alta calidad son esenciales para el mantenimiento de la masa muscular y el correcto funcionamiento del organismo.

Al tratarse de un pescado azul, aporta ácidos grasos omega-3, conocidos por sus efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular, ya que ayudan a regular los niveles de colesterol y contribuyen al buen estado del sistema circulatorio.

A estos beneficios se suma el hecho de que el atún en lata mantiene una gran parte de sus propiedades nutricionales pese al proceso de conservación.

Asimismo, su contenido en vitaminas del grupo B, vitamina D y minerales como el fósforo o el selenio refuerza su valor dentro de una alimentación saludable.

Sin embargo, cuando se habla de este pescado surge con frecuencia una duda relacionada con su contenido en mercurio. Este metal pesado puede acumularse en algunos peces, debido a un proceso natural conocido como bioacumulación.

Tal y como explican nutricionistas como Marta Verona, cuanto más grande es el pescado azul mayor suele ser la cantidad de mercurio que contiene, ya que los peces de gran tamaño se alimentan de otros más pequeños y van acumulando este metal con el paso del tiempo.

Por este motivo, en el atún en lata que se comercializa habitualmente, las cantidades de mercurio suelen ser más moderadas porque muchas conservas se elaboran con especies más pequeñas.

Por ello, en adultos sanos el consumo puede formar parte de una dieta equilibrada siempre que se mantenga una frecuencia razonable.

Otro de los ingredientes de esta receta es el calabacín, que aporta beneficios propios que enriquecen aún más la receta. Se trata de una hortaliza muy rica en agua, baja en calorías y con un buen aporte de fibra, lo que favorece la digestión y ayuda a generar sensación de saciedad.

También contiene vitaminas como la C y la A, además de antioxidantes que contribuyen a proteger las células frente al daño oxidativo.